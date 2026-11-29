FOTO DE ARCHIVO: El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, asiste a una conferencia de prensa sobre cuestiones de salud mundial en Ginebra, Suiza, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Guardar

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a Estados Unidos a levantar las sanciones económicas contra Cuba tras examinar las dificultades que enfrenta su sistema sanitario durante una visita de tres días a la isla. El funcionario sostuvo que los niños no deben afrontar las consecuencias de disputas políticas y anunció un aporte de USD 2 millones para reforzar la vacunación y los centros de salud cubanos.

“Regreso entristecido tras ver de primera mano los efectos de las sanciones sobre la salud de los cubanos”, expresó Ghebreyesus en una publicación en redes sociales. El titular de la OMS afirmó que la situación compromete la capacidad de los hospitales para responder a las necesidades de la población y reclamó atención internacional sobre ese escenario.

PUBLICIDAD

La declaración se difundió luego de una visita oficial de tres días en la que Ghebreyesus recorrió instituciones médicas, dialogó con trabajadores del sector y mantuvo reuniones con autoridades sanitarias y representantes de Naciones Unidas.

El periodista José Tan Estrada denunció que los pacientes deben ser trasladados en camillas por las escaleras en el Hospital Provincial de Camagüey. (Foto cortesía José Tan)

Pide no imponer a los niños las consecuencias de disputas políticas

Durante su estancia en la isla, Tedros Adhanom Ghebreyesus visitó el Hospital Pediátrico Universitario William Soler y el cardiocentro pediátrico de esa institución. Allí habló con familiares de pacientes y con personal sanitario, además de observar las condiciones en las que se brinda atención a niños.

El director general de la OMS describió “pasillos de hospitales llenos de manitas que albergan grandes esperanzas y personal sanitario que lo da todo”. En ese contexto, hizo referencia a la situación de los menores y señaló que “estos nunca deberían pagar las consecuencias de las disputas políticas”.

PUBLICIDAD

La visita tuvo como objetivo conocer las necesidades del sistema sanitario cubano y determinar las formas en que la organización puede ampliar su respaldo técnico y financiero. Ghebreyesus indicó que la OMS busca contribuir con medidas que permitan preservar servicios esenciales para la población.

Durante la misión, el funcionario también se reunió con el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel. Según informó la agencia EFE, en ese encuentro planteó la necesidad de encontrar mecanismos adicionales de apoyo a la salud pública de la isla, ya sea mediante recursos de la OMS o con fondos aportados por otros socios internacionales.

( Foto: Yamil Lagen/AFP)

La OMS destinará USD 2 millones a vacunación, equipos médicos y prevención de la rabia

La misión de la OMS incluyó el anuncio de USD 2 millones para respaldar el programa nacional de inmunización. La contribución permitirá vacunar a unos 62.000 recién nacidos, a más de 780.000 niñas y niños y a más de 110.000 personas pertenecientes a otros grupos de riesgo.

PUBLICIDAD

Los recursos también financiarán acciones de prevención y control de la rabia. Además, una delegación del organismo entregó material médico destinado a centros sanitarios, aunque no se precisó el valor ni el detalle de los equipos distribuidos.

La OMS recordó que Cuba sostuvo durante años una cobertura de vacunación superior al 98%. Sin embargo, ese indicador descendió al 95% en 2025, de acuerdo con datos difundidos por el organismo. La caída ocurre en un contexto de dificultades para asegurar insumos, medicamentos y otros recursos necesarios para mantener la atención en hospitales y centros de salud.

“Los logros de Cuba en materia de salud pública, alcanzados con tanto esfuerzo, deben protegerse”, sostuvo Ghebreyesus durante su visita. También aseguró que la entidad permanecerá junto al pueblo cubano para proteger la salud y sostener los programas que dependen de vacunas e insumos médicos.

PUBLICIDAD

Una mujer reciba la vacuna cubana Abdala en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Limitaciones en hospitales y servicios de atención primaria por la crisis económica

El sistema sanitario cubano atraviesa limitaciones vinculadas a la crisis económica y energética que afecta a la isla. En ese escenario, los centros médicos afrontan problemas para garantizar suministros, reparar equipamiento y sostener los servicios de atención primaria.

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han mantenido programas de cooperación con Cuba, con foco en la provisión de vacunas, insumos y apoyo técnico. La visita de Ghebreyesus fue la segunda visita a la isla desde 2017; la anterior tuvo lugar en 2018.

A su llegada a La Habana, el funcionario había señalado que buscaba entender con mayor precisión la situación sanitaria y movilizar a la comunidad internacional en respaldo de los cubanos. Su exhortación a Estados Unidos para que levante las sanciones sumó un componente político a una agenda centrada en la continuidad de programas de vacunación y en las necesidades de los hospitales.

PUBLICIDAD