Las pautas de salud aconsejan 150 minutos semanales de actividad aeróbica y dos sesiones de fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio regular reúne movimientos de distinta intensidad y propósito que pueden realizarse sin depender de un gimnasio. La actividad cardiovascular eleva la frecuencia cardíaca y favorece la circulación, mientras que el trabajo de fuerza exige a los músculos un esfuerzo mayor al habitual. A estos componentes se suman las prácticas de flexibilidad, equilibrio y movilidad, como el yoga, el pilates o el tai chi.

Las pautas generales contemplan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares dos veces por semana. Esa combinación puede construirse en períodos breves y con movimientos cotidianos, según explicó la British Heart Foundation.

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Cómo adoptar el hábito de entrenar en casa

La British Heart Foundation propone incorporar pausas de movimiento de cinco a diez minutos por cada hora en posición sentada. Caminar en el lugar, subir escaleras, ordenar un ambiente o realizar una tarea doméstica son alternativas que suman actividad sin requerir una sesión extensa.

Cleveland Clinic propone ejercicios de resistencia como sentadillas y flexiones con el peso corporal sin mancuernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma entidad sugiere aprovechar las compras a pie y el traslado de bolsas pesadas como una oportunidad para trabajar el agarre y la fuerza, siempre dentro de las posibilidades de cada persona. Limpiar ventanas también implica movimientos de brazos y hombros, mientras que actividades como la jardinería, tender ropa o lavar el auto pueden aumentar el tiempo de movimiento durante el día.

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Cleveland Clinic señala que las sentadillas, zancadas, planchas, flexiones y abdominales son opciones de resistencia que pueden practicarse con el peso corporal, sin mancuernas ni bandas elásticas.

El inicio debe ser gradual. Jack Heseltine, fisiólogo del ejercicio clínico, aconseja aumentar de forma paulatina la intensidad, las repeticiones o la frecuencia cuando los movimientos se vuelven más sencillos.

También conviene preparar un espacio despejado, con una superficie firme y objetos estables si se usan como apoyo. La entidad británica aconseja no contener la respiración durante los ejercicios de fuerza, exhalar al realizar el esfuerzo y detenerse si resulta imposible hablar con normalidad. Quienes llevan mucho tiempo sin actividad física o tienen una afección de salud deben consultar previamente con un profesional médico, de acuerdo con las recomendaciones de las fuentes.

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6 Ejercicios de fuerza que se pueden hacer en el hogar

La British Heart Foundation recomienda exhalar durante el esfuerzo y consultar a un médico ante períodos de inactividad previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución cardíaca propone una secuencia de ejercicios de fortalecimiento que puede realizarse en casa sin equipamiento específico. Botellas de agua o latas cerradas pueden añadir carga, pero no son indispensables. El objetivo es ejecutar movimientos lentos y controlados, con entre 8 y 15 repeticiones de cada ejercicio según la tolerancia individual.

Elevaciones de talones: de pie, con los pies separados y la mirada al frente, elevar ambos talones para apoyar el peso sobre las puntas y luego bajar lentamente. Una mesa firme puede servir de apoyo.

Elevaciones laterales de pierna: de pie y con un apoyo estable si es necesario, elevar una pierna recta hacia un costado y regresar al punto inicial antes de cambiar de lado.

Puente de glúteos: acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados, elevar la cadera mientras se mantienen los hombros en contacto con el suelo. Este ejercicio requiere poder subir y bajar del suelo con seguridad.

Golpes frontales sentado: desde una silla firme, alternar puños hacia adelante con el tronco erguido y los pies apoyados.

Fondos en silla: con una silla firme, preferentemente apoyada contra una pared, sostener el borde del asiento, desplazar el cuerpo hacia adelante y flexionar los codos en un recorrido corto antes de extenderlos.

Flexiones contra la pared: a la distancia aproximada de un brazo de una pared, apoyar las manos a la altura de los hombros, flexionar los codos para acercar el cuerpo y empujar de nuevo hasta quedar erguido.

La fundación recomienda espaciar las sesiones de fuerza y dejar al menos un día completo de recuperación entre ellas. Esa pausa forma parte de la adaptación del cuerpo al entrenamiento y ayuda a sostener una práctica regular.

Alternativas de cardio para entrenar en casa

Los saltos de cuerda y las subidas a un escalón permiten elevar la frecuencia cardíaca sin necesidad de bicicletas fijas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el hogar, no es necesario contar con una caminadora o bicicleta fija para incorporar este tipo de trabajo: puede construirse con desplazamientos, música o movimientos repetidos de bajo impacto.

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Subidas y bajadas de escalón: utilizar un escalón firme y subir primero con un pie, luego con el otro, para después bajar de forma controlada. La British Heart Foundation propone alternar el pie que inicia el movimiento y adaptar las repeticiones a la capacidad individual.

Salto de cuerda: es una opción para quienes ya se sienten seguros con un movimiento de mayor impacto. La BBC la incluye entre las actividades posibles para elevar la frecuencia cardíaca sin salir de casa.

Patadas frontales controladas: con los pies separados al ancho de las caderas, elevar una pierna con la rodilla flexionada y regresar al apoyo antes de alternar. El movimiento puede adaptarse a la movilidad disponible.

Brazos de velocidad: con los codos flexionados y los brazos a la altura de los hombros, realizar círculos rápidos con ambos brazos durante períodos cortos. La fundación propone intervalos de 10 a 20 segundos.

Lanzamiento y recepción de pelota: frente a una pared o con otra persona, lanzar una pelota y recibirla de manera repetida añade coordinación y movimiento al trabajo aeróbico.