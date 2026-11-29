La luz natural al despertar refuerza el mantenimiento de horarios regulares de sueño y vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera comida del día, el inicio del trabajo y la hora de acostarse hacen algo más que ordenar la agenda. Cuando ocurren en horarios relativamente previsibles, le dan al reloj interno señales para distinguir los momentos de actividad y descanso. Los estudios vinculan esa regularidad con el sueño y algunos indicadores de salud mental, aunque todavía queda por aclarar si cambiar los horarios puede mejorar esos indicadores por sí solo.

La rutina de la mañana define los primeros puntos de referencia cotidianos antes del inicio de las tareas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos explica que las variaciones en la hora de dormir, despertarse, comer y realizar actividades pueden alterar los ritmos circadianos, es decir, los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas.

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Los horarios de descanso son una de las referencias del reloj interno. La primera comida, el inicio de la jornada laboral o de estudio, la actividad física, el contacto con otras personas y la cena también marcan distintos momentos del día.

Los ritmos sociales describen cuán previsibles son esas actividades cotidianas. La regularidad consiste en sostener una secuencia reconocible, con horarios flexibles que puedan adaptarse al trabajo, la crianza, el cuidado de familiares y las condiciones de salud de cada persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que los adultos duerman al menos siete horas por noche y procuren acostarse y levantarse en horarios semejantes. La pauta apunta a favorecer un descanso suficiente y a evitar cambios marcados entre los días laborales y los días libres.

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La exposición a la luz por la mañana, las comidas en momentos relativamente previsibles y una preparación gradual para la noche pueden acompañar esa organización. También es posible incorporar la actividad física con flexibilidad: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan acumular 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

Un estudio halló una asociación, pero no permite establecer una causa

La vida diaria articula la interacción entre el descanso, la alimentación, el trabajo y el movimiento corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Journal of Affective Disorders analizó datos de 3.284 adultos residentes en Estados Unidos y examinó la relación entre los ritmos sociales, los hábitos de sueño y los síntomas de depresión y ansiedad.

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Los autores observaron que una mayor regularidad en las actividades sociales y cotidianas se asociaba con menos síntomas de depresión y ansiedad. Los comportamientos vinculados al descanso y las creencias sobre el sueño también formaban parte de esa relación.

El trabajo fue transversal y observacional, por lo que no permite afirmar que ordenar los horarios reduzca por sí mismo los síntomas de ansiedad o depresión. También puede ocurrir que las dificultades de ánimo, el insomnio o el cansancio alteren la continuidad de las actividades diarias.

En las personas con trastorno bipolar, los cambios marcados en el sueño y la falta de rutina pueden agravar los síntomas, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Esa referencia corresponde a una población clínica específica y no permite extender esa conclusión a cualquier alteración ocasional del ánimo o del descanso.

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Una rutina flexible puede aportar estructura, ayudar a identificar cambios en el sueño, el cansancio, el apetito o el estado de ánimo y facilitar la organización cotidiana. Si el insomnio, la fatiga persistente o los cambios de ánimo interfieren con la vida diaria, corresponde consultar con profesionales de la salud.