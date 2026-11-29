El Instituto Malbrán confirmó la presencia de genoma viral de sarampión en las muestras de secreciones nasofaríngeas y de orina del viajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de sarampión en un viajero internacional residente en la ciudad de Neuquén. Se trata de un argentino de 51 años que había regresado de Cancún, México, y que permanece clínicamente estable bajo aislamiento domiciliario.

La notificación fue ingresada el 24 de noviembre de 2026 en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). El caso activó una alerta epidemiológica nacional para reforzar la vigilancia de la enfermedad, verificar esquemas de inmunización, promover la consulta temprana ante fiebre y erupciones en la piel y localizar a las personas que tuvieron contacto con el paciente.

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El hombre no cuenta con documentación que acredite la aplicación de una vacuna contra el sarampión. Tampoco presenta comorbilidades ni otros factores de riesgo, según la información sanitaria difundida.

El viajero regresó desde Cancún con escalas en Panamá y Ezeiza

El antecedente de viaje situó al paciente en Cancún, en México, antes de su regreso a la Argentina. El arribo al país se produjo el sábado 21 de noviembre a las 02:00, luego de escalas en Panamá y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El Ministerio de Salud de la Nación activó una alerta epidemiológica tras confirmar un caso de sarampión en un residente de Neuquén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras permanecer cerca de 28 horas en Buenos Aires, el ciudadano viajó a la ciudad de Neuquén el domingo 22 de noviembre. Durante ese vuelo presentó fiebre y, al día siguiente, desarrolló exantema, una erupción cutánea característica de la enfermedad.

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De acuerdo con la alerta, todos los vuelos se realizaron dentro del período de contagiosidad. El Centro Nacional de Enlace de Argentina, dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, había comunicado ese antecedente de viaje.

La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y el Equipo de Respuesta Rápida de la provincia de Neuquén ya seguían el caso cuando se confirmó la infección. El inicio de los síntomas fue consignado para el 20 de noviembre, con fiebre superior a 38 °C, mientras que el exantema comenzó el 23 de noviembre.

La primera consulta médica ocurrió el martes 24 de noviembre en una clínica privada. Desde allí, el caso fue notificado a la Dirección Provincial de Epidemiología y el paciente fue derivado al Hospital Provincial de Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón.

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En ese centro asistencial se realizó una evaluación clínica y se tomó una muestra de suero para detectar anticuerpos IgM. El resultado fue positivo para sarampión.

Ante la sospecha clínica y el antecedente epidemiológico, los equipos sanitarios tomaron además muestras de secreciones nasofaríngeas y orina. El material fue enviado al Laboratorio Nacional de Referencia, donde una prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para sarampión y rubéola detectó genoma viral de sarampión en ambas muestras.

Los estudios moleculares complementarios para identificar el genotipo viral permanecen en curso. Mientras tanto, el paciente continúa aislado en su domicilio y en condición clínica estable.

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Bolivia, México y Estados Unidos perdieron el estatus de eliminación del sarampión ante el incremento de contagios registrado en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las direcciones de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y Epidemiología del Ministerio de Salud, junto con el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, mantienen comunicación con los equipos de respuesta rápida de las jurisdicciones donde reside el caso y sus contactos.

Las jurisdicciones involucradas avanzan con la investigación epidemiológica para identificar y localizar a las personas expuestas, aplicar las medidas de bloqueo correspondientes y hacer seguimiento de los contactos detectados.

La alerta nacional pide a las autoridades sanitarias revisar los carnés de vacunación y completar los esquemas pendientes. También solicita sensibilizar a los equipos de salud para que mantengan la sospecha frente a casos de enfermedad febril exantemática y desplieguen acciones territoriales cuando aparezcan pacientes sospechosos.

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Durante 2026, Argentina había detectado hasta ahora un único caso importado de sarampión, registrado en febrero, durante la semana epidemiológica 6. A lo largo del año, además, ingresaron al país ciudadanos argentinos procedentes del exterior que habían sido identificados como contactos de casos de sarampión; cada uno fue seguido por las jurisdicciones correspondientes.

El Calendario Nacional de Vacunación adelantó la administración de la segunda dosis de la vacuna triple viral entre los 15 y los 18 meses de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 45 de 2026, la Región de las Américas notificó 58.795 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios. La cifra equivale a un aumento de 4,7 veces frente al mismo período de 2025.

Cinco países reunieron el 99,5% de los diagnósticos confirmados: Guatemala, con 34.860 casos; México, con 14.087; Estados Unidos, con 5.412; Perú, con 2.985, y Canadá, con 1.128.

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En ese lapso se informaron 84 muertes. Guatemala registró 53, México notificó 23, Estados Unidos informó seis, Perú reportó una y Bolivia comunicó otra.

Durante las semanas epidemiológicas 43 y 44, los países de la región reportaron 527 nuevos casos confirmados. Estados Unidos concentró 390; Guatemala, 73; Perú, 48; México, nueve; Belice, cuatro; Canadá, dos, y Bolivia, uno.

La Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita analizó esta situación durante una reunión celebrada entre el 10 y el 13 de noviembre de 2026. Tras evaluar la información epidemiológica, determinó que Bolivia, México y Estados Unidos restablecieron la transmisión endémica del sarampión, por lo que esos países perdieron su estatus de eliminación de la enfermedad.

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El virus puede permanecer activo durante dos horas en espacios cerrados

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que puede afectar a personas de todas las edades. Sus manifestaciones clínicas incluyen fiebre, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos, aunque también puede presentarse con cuadros leves o con pocos síntomas.

La infección se transmite mediante aerosoles liberados desde la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada. El virus puede mantenerse activo y contagioso durante dos horas en el aire o sobre superficies, particularmente en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.

El virus del sarampión se transmite por vía aérea y puede mantenerse activo hasta dos horas en ambientes cerrados. (Freepik)

En algunos casos, puede causar complicaciones respiratorias, como neumonía, y alteraciones del sistema nervioso central, entre ellas convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis posterior a la infección con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos sin tratamiento. La enfermedad también puede causar la muerte.

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No existe un tratamiento antiviral específico contra el virus. La vacunación es la medida disponible para prevenir la enfermedad.

Las autoridades sanitarias señalaron que Argentina enfrenta un riesgo permanente de reintroducción del sarampión debido a la circulación del virus en otros países. Frente a ese escenario, la estrategia busca elevar las coberturas de vacunación en todos los grupos de edad, reducir la población susceptible y sostener la eliminación de la enfermedad.

Desde el 1 de enero de 2026, el país adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral para los niños nacidos desde el 1 de julio de 2024. La aplicación debe realizarse entre los 15 y los 18 meses de vida, con el objetivo de que las cohortes completen el esquema a edades más tempranas.

El Calendario Nacional de Vacunación establece una primera dosis de triple viral a los 12 meses. La segunda corresponde a los 15 a 18 meses para quienes nacieron desde el 1 de julio de 2024.

Para que los niños completen las dos dosis, durante el año en que cumplen cinco años se vacunará a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y durante los primeros seis meses de 2024; es decir, a quienes nacieron entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024.

El personal de salud —incluidos trabajadores de recepción, limpieza, seguridad, laboratorio, médicos y personal de enfermería— debe acreditar dos dosis de vacunas con componente contra el sarampión, aplicadas después del primer año de vida, o contar con una serología IgG positiva.

La cartera de salud dio datos y recomendaciones clave para la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los cinco años, los adolescentes y los adultos también deben demostrar la aplicación de dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso. Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no necesitan vacunarse.

Las recomendaciones para viajeros incluyen postergar viajes de bebés menores de seis meses

Los niños de seis a 11 meses deben recibir una dosis de triple viral conocida como “dosis cero”. Esa aplicación es adicional y no integra el esquema regular del Calendario Nacional de Vacunación.

A los 12 meses corresponde la primera dosis de triple viral. Desde los 15 meses, la indicación depende de la cohorte de vacunación vinculada al año de nacimiento.

Los mayores de cinco años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis con componente contra el sarampión aplicadas después del primer año de vida o demostrar inmunidad mediante una serología IgG positiva.

Las personas embarazadas también deben acreditar dos dosis posteriores al primer año de vida o una serología IgG positiva. Se desaconseja viajar a quienes no puedan comprobar antecedentes de inmunización o anticuerpos contra el sarampión. Si no cuentan con las dos dosis recomendadas, deben aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje.

Las indicaciones, según la alerta, son dinámicas y podrán cambiar conforme evolucione la situación epidemiológica. Las eventuales actualizaciones serán comunicadas por las autoridades sanitarias.