La conductora publicó una postal en blanco y negro desde su casa de Nordelta junto a Martín Migueles

Guardar

Este domingo, Wanda Nara publicó una foto íntima junto a su novio, Martín Migueles, en el jacuzzi de su casa de Nordelta, apenas horas después de que su exmarido, Mauro Icardi, revelara el regalo con el que sorprendió a la China Suárez por su segundo aniversario de pareja. La coincidencia de tiempos no pasó inadvertida: en las redes sociales, los seguidores de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) leyeron la postal como una respuesta directa a la celebración de su ex.

El futbolista fue el primero en encender las redes este domingo al compartir el detalle del obsequio que le preparó a la actriz: 731 rosas rojas, una por cada día que llevan juntos, incluyendo aquel primer encuentro en París durante el recordado “Wandagate” de 2021. Icardi también le escribió una carta de varias páginas a puño y letra, que la China leyó frente a cámara y publicó en su Instagram. La escena romántica era, además, una referencia directa al origen de su relación, el mismo episodio que desató la ruptura definitiva entre el delantero y la presentadora.

PUBLICIDAD

Wanda Nara publicó fotos junto a su novio Martín Migueles en el jacuzzi de su casa de Nordelta

La reacción de la empresaria llegó con una velocidad que no dejó dudas sobre su intencionalidad. En sus historias de Instagram, compartió dos imágenes: una de la piscina de su propiedad en Nordelta, con palmeras y el canal de fondo, y otra en blanco y negro donde se la ve besando a Migueles dentro del jacuzzi, bajo el sol de primavera. “35°”, escribió junto a la foto, jugando con la temperatura del día y la del vínculo.

Wanda Nara posó en bikini durante un domingo soleado en Buenos Aires

No es la primera vez que Migueles aparece en las redes de Nara, pero sí se nota un cambio de registro en las últimas semanas. El empresario, que hasta hace poco mantenía un perfil deliberadamente bajo en redes sociales, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las publicaciones de la conductora.

PUBLICIDAD

Días antes del episodio del jacuzzi, Wanda había subido una foto tomando sol de espaldas con una bikini ultracavada, mientras su pareja le usaba la cola como almohada, acompañada de una hilera de emojis de barcos, palmeras y trajes de baño. También lo había filmado acostado en la cama, con una camiseta del FC Barcelona, y eligió para ese video un audio viral con una frase de Marta Fort: “Morochos, altos, tatuados, finos, con cara de turros”, suma de atributos que la propia Nara pareció aplicarle a su novio con los emojis sugerentes que sumó al pie.

La foto a pura pasión de Martín Migueles con Wanda Nara a los besos. "Siempre con vos", le escribió él

En una nota reciente con Infama (América TV), Wanda Nara describió la dinámica de la relación con Martín Migueles en términos que contrastan con los de su vínculo anterior. “Es muy libre y hago lo que quiero. Necesito un poco de aire”, afirmó la conductora, y destacó que su novio tiene un perfil “bajo” y está “cero enfocado” en las redes sociales. También valoró que la ayude con situaciones vinculadas a sus hijos adolescentes (algo que según dijo se le dificulta a Icardi) y que tenga tranquilidad para ocuparse de asuntos financieros. “Prefiero un Instagram más tranquilo, es sano”, completó.

PUBLICIDAD

El empresario Martín Migueles incrementó su presencia en las redes sociales de la conductora durante las últimas semanas

El contexto en el que se mueven estas demostraciones públicas de afecto dista de ser el de una separación en términos amistosos. Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen abiertos varios frentes judiciales: a partir de la denuncia de una de sus hijas al futbolista por presuntas lesiones, el delantero tiene una restricción perimetral vigente. A pedido del propio Icardi, la Justicia también le concedió una restricción para que Migueles no pueda acercársele. Por su parte, la China Suárez denunció a Wanda Nara por presuntas amenazas, y se aguarda la realización de la Cámara Gesell de la hija de la pareja para que el proceso penal contra Icardi pueda continuar su curso.