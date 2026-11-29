El cepillado de dientes constituye el primer paso dentro de la rutina de higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un poco de espuma en el mentón basta para entender por qué importa el orden frente al lavabo. Si se empieza por el cepillado dental, la limpieza facial retira los restos de dentífrico que puedan quedar alrededor de la boca o en las mejillas. Así, al aplicar la crema o el protector solar, ya se habrán eliminado esas salpicaduras.

El tema adquiere importancia en rutinas que combinan varios productos y que requieren una secuencia definida. No se trata de un tratamiento médico ni de una indicación idéntica para todos los tipos de piel, sino de una medida para limitar el contacto accidental con ingredientes que pueden resultar irritantes en algunas personas.

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Por qué conviene lavar el rostro después del cepillado

La higiene bucal debe realizarse antes de los pasos del cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Richard Lipari, odontólogo general y cosmético de Chappaqua, Nueva York, explicó a TheSkimm que los residuos de pasta dental pueden producir irritación cutánea y que la respuesta depende de cada persona. Por ese motivo, aconsejó realizar el lavado del rostro después del cepillado, una vez que se eliminó la espuma alrededor de la boca.

La recomendación se refiere al contacto externo con el dentífrico y no sustituye la limpieza facial. El paso posterior debe retirar de forma deliberada los restos que hayan alcanzado el mentón, las mejillas o el contorno de los labios antes de avanzar hacia los productos de cuidado de la piel.

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Joshua Zeichner, director de investigación clínica y cosmética en dermatología y profesor asociado de dermatología en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, indicó a TheSkimm que el lauril sulfato de sodio puede actuar como irritante. Ese componente se incorpora a algunas fórmulas para generar espuma y facilitar la eliminación de residuos durante el cepillado.

La Asociación Dental Americana explica que algunos dentífricos contienen detergentes, entre ellos el lauril sulfato de sodio, para generar espuma durante la limpieza. La institución también señala que ingredientes como saborizantes, aceites esenciales y ciertos compuestos pueden provocar, con poca frecuencia, irritación o reacciones alérgicas en personas sensibles.

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La guía de la asociación menciona que las reacciones de contacto pueden incluir enrojecimiento, hinchazón o descamación en los tejidos expuestos. Esos efectos no describen una consecuencia inevitable del uso de pasta dental, pero respaldan la importancia de retirar cualquier residuo que quede sobre la piel tras el cepillado.

Cuando hay molestias persistentes, lesiones o enrojecimiento en el área próxima a la boca, la rutina doméstica no alcanza para establecer una causa. La consulta con un dermatólogo permite evaluar si existe una irritación puntual, una reacción a un producto o una afección que necesita un abordaje específico.

El hidratante y el protector solar se aplican después del lavado facial

El lavado del rostro con agua y limpiador facial se realiza después del cepillado dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Cleveland ordena la rutina de cuidado de la piel con el limpiador como primer producto, seguido por hidratante y protector solar durante la mañana. Bajo esa lógica, el cepillado y el hilo dental se realizan antes de la etapa facial, para evitar que los residuos interrumpan la secuencia de productos.

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El lavado del rostro funciona así como el cierre de las acciones realizadas frente al lavabo. Una vez retirados los posibles restos de dentífrico, la piel queda preparada para recibir el hidratante y la fotoprotección que correspondan dentro de la rutina habitual.

El centro médico también aconseja cepillarse los dientes al menos dos veces por día con pasta dental con flúor y un cepillo de cerdas suaves.