Desayunar siempre lo mismo, ¿es una buena o mala costumbre?

Un desayuno repetido puede integrarse en una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Repetir el mismo desayuno puede formar parte de una alimentación saludable si esa elección aporta nutrientes y la variedad se distribuye en el conjunto de la semana. La frecuencia, por sí sola, no define la calidad de la dieta.

La diversidad debe evaluarse en el patrón alimentario completo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una dieta saludable se apoya en cuatro principios: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad. Este último implica incorporar alimentos nutritivos variados dentro de los grupos alimentarios y entre ellos, una pauta que aumenta la posibilidad de cubrir las necesidades de vitaminas y minerales.

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Por eso, un desayuno repetido no requiere cambios diarios si el resto de las comidas incorpora alternativas. La clave está en no concentrar la rutina en todo el día: variar frutas y verduras, fuentes de proteínas, cereales y grasas a lo largo de la semana permite ampliar el aporte de nutrientes.

La dietista registrada Samantha Gollup recomendó al sitio especializado en estilo de vida, Good Housekeeping, modificar durante la semana las fuentes de proteínas, carbohidratos, frutas, verduras y grasas.

La sugerencia coincide con la posición conjunta de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Considera la diversidad dietética un componente fundamental de los patrones alimentarios saludables en su declaración sobre dietas saludables.

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Las proteínas aportan estructura nutricional a la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno habitual debe reunir componentes nutricionales básicos

La nutricionista Johannah Katz, maestra en Artes y dietista registrada, señaló que comer el mismo desayuno todos los días no tiene por qué ser un problema. Según explicó en el artículo citado, una opción constante puede ayudar a cumplir objetivos nutricionales cuando incluye proteína, fibra, grasas saludables y alimentos de origen vegetal.

La fibra está presente en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como referencia práctica, un desayuno que se repite puede contemplar:

Una fuente de proteína

Alimentos con fibra , como cereales integrales, frutas, verduras o legumbres

Grasas insaturadas , presentes, entre otros alimentos, en frutos secos, semillas, aguacate y pescado

Una porción de fruta o verdura

Estos componentes no constituyen una fórmula única ni sustituyen una recomendación individual. Las necesidades nutricionales cambian según la edad, estado de salud, nivel de actividad física, contexto cultural y alimentos disponibles, según la OMS.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar alimentos nutritivos y poco procesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra, las frutas y las verduras son metas para todo el día

La guía de la OMS establece que las personas mayores de 10 años deberían consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras y al menos 25 gramos diarios de fibra alimentaria presente de forma natural en los alimentos. Esas metas se refieren al total cotidiano, no a una comida determinada. Por ello, incluir una fruta o verdura por la mañana puede integrarse con elecciones posteriores durante el día.

El organismo también indica que los carbohidratos deberían provenir principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. En cuanto a las grasas, aconseja preferir las insaturadas frente a las saturadas y las grasas trans.

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La recomendación internacional no exige que todos esos grupos estén presentes en cada desayuno, pero sí que el patrón general cubra las necesidades sin excesos según la ficha de dieta saludable de la OMS.

Alternar algunos ingredientes amplía la diversidad sin complicar la rutina matutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina puede simplificar las mañanas sin limitar las elecciones

Tener una preparación conocida puede reducir decisiones en una franja de tiempo con poco margen. La dietista registrada y educadora certificada en diabetes Vandana Sheth indicó al medio citado que contar con un desayuno habitual puede facilitar las mañanas y favorecer un inicio bien nutrido. El foco, añadió, debe estar en la calidad y variedad de la dieta durante el día y la semana.

Para evitar que la repetición reduzca la diversidad, una opción es mantener una estructura estable y alternar algunos ingredientes. Por ejemplo, se puede rotar la fruta, el cereal integral, la legumbre o la fuente de proteína sin modificar por completo la preparación.

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La FAO y OMS advierten que los alimentos nutritivos y poco procesados, con bajo contenido de grasas no saludables, azúcares libres y sodio, son la base de una dieta saludable. Así, el valor de un desayuno repetido depende de sus ingredientes y de cómo se complementa con las demás comidas, no de que aparezca a diario.