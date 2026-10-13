Salud

La hipertensión arterial 'oculta' representa un riesgo de caídas para personas mayores, advierte un estudio

Healthday Spanish

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LUNES, 12 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Monitorear la presión arterial en casa podría ayudar a prevenir una lesión que cambie la vida de algunos adultos mayores, advierte un nuevo estudio.

Los adultos mayores de 78 años con presión arterial alta "enmascarada" tienen un 70% más de riesgo de caídas que aquellos que han sido diagnosticados correctamente, según los resultados presentados en la reunión anual sobre hipertensión de la Asociación Americana del Corazón.

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Los investigadores dijeron que la presión arterial alta enmascarada implica que las lecturas de los adultos mayores parecen normales en el consultorio médico pero consistentemente altas en casa.

"Estos hallazgos destacan que, además de la medición de la presión arterial en el consultorio, las lecturas de presión arterial en casa pueden ser una forma importante de identificar presión arterial alta oculta en casa y el riesgo de caídas en adultos mayores", dijo la investigadora principal Frances Wang en un comunicado de prensa. Ella es investigadora en el Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston.

Los cambios en la presión arterial pueden aumentar el riesgo de caídas al causar mareos o desmayos, según la Asociación Americana del Corazón (AHA).

Los hallazgos se basaron en datos de más de 750 adultos mayores que participaron en un estudio a largo plazo sobre el riesgo de enfermedades cardíacas. Los participantes tenían entre 78 y 98 años.

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Los investigadores también compararon las caídas entre personas con presión arterial alta "enmascarada" y pacientes con presión arterial alta "de bata blanca". Las lecturas de presión arterial "de bata blanca" son altas en el consultorio médico pero bajas cuando se miden en casa.

Entre los participantes, el 17% tenía presión arterial alta de bata blanca, el 15% tenía presión arterial alta enmascarada y el 33% tenía lecturas de presión arterial normales.

Para cada persona, se tomaron múltiples lecturas de presión arterial en casa y en el consultorio médico.

Después de aproximadamente un año, casi una de cada cuatro personas (23%) había sufrido al menos una caída, dijeron los investigadores.

Las personas con presión arterial alta enmascarada tenían una tasa de caídas un 70% más alta, mientras que aquellas con presión arterial alta de bata blanca tenían un riesgo de caídas un 39% menor.

"La medición de la presión arterial en casa puede aportar información útil sobre la salud de los adultos mayores y, como se muestra en los hallazgos de estudios anteriores, para la mayoría del público en general", dijo Wang. "Esperamos que los adultos mayores, sus familiares y cuidadores se sientan empoderados para medir la presión arterial regularmente en casa y compartir estos datos con su equipo de atención médica para ayudar a informar sobre su presión arterial y su plan de atención médica general."

La experta voluntaria de la AHA Dra. Karol Watson coincidió en que los hallazgos del estudio "confirman que la presión arterial 'normal' en el consultorio no siempre es el final de la historia."

"Esto merece una mirada más cercana porque las caídas pueden acelerar el deterioro tanto físico como mental de los pacientes cuando se pierde la independencia física," dijo Watson, presidenta de medicina en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA, en un comunicado de prensa.

"Este estudio no explica por qué el riesgo de caídas fue mayor, pero podría estar diciéndonos algo sobre la variabilidad de la presión arterial y qué tan bien los adultos mayores son capaces de regular su presión arterial (o no) a lo largo del día," dijo Watson. "Reducir el riesgo de caídas debería ser una consideración rutinaria, particularmente en adultos mayores con presión arterial alta."

Los investigadores presentaron sus hallazgos el 9 de octubre en la reunión de la AHA, que tuvo lugar en Arlington, Virginia. Los resultados reportados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre problemas cardíacos y el riesgo de caídas entre adultos mayores.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2026

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