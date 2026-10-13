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La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

El delantero de Vasco da Gama vivió junto a su esposa uno de los episodios más intensos, cuando debió escapar de un país bajo ataque apenas dos meses después de casarse. Ahora triunfa en el Vasco Da Gama, rival de Boca en las semis de la Sudamericana

Un hombre y una mujer vestidos de novios dentro de un auto, con una imagen circular incrustada de un futbolista festejando.
Un futbolista del Vaco Da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Sudamericana, sonríe junto a su pareja en el asiento trasero de un vehículo tras la celebración de su boda (Instagram)
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Claudio Paul Spinelli y Cielo López se casaron el 18 de diciembre de 2021 en Puerto Madero, Buenos Aires, en una ceremonia para la que el delantero viajó desde Ucrania con un permiso especial de su club, el FC Oleksandria. Apenas dos meses después, la pareja vivió uno de los episodios más intensos de su historia juntos: la invasión rusa a territorio ucraniano, que obligó al futbolista a escapar del país mientras su esposa quedaba varada en una escala en París.

El vínculo entre ambos se había consolidado años antes, cuando Spinelli jugaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club al que había llegado a préstamo en 2019 bajo la dirección técnica de Diego Maradona. La pareja ya llevaba varios años de relación y solía mostrarse junta en redes sociales, con publicaciones de vacaciones, salidas y reuniones familiares. Nacido en El Talar, Buenos Aires, el 21 de junio de 1997, Spinelli lleva su nombre en homenaje a Claudio Paul Caniggia, ídolo de su padre, con quien comparte además la melena rubia y un estilo de juego explosivo.

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El 24 de febrero de 2022 cambió los planes de la pareja

Un hombre con gorra sostiene a un bebé junto a una mujer vestida de negro en una acera al aire libre con palmeras al fondo
El futbolista Claudio Spinelli y Cielo López posan al aire libre junto a su bebé recién nacido.

El día en que Cielo López tenía previsto viajar a Kiev para reencontrarse con su marido, Rusia lanzó un ataque sobre territorio ucraniano. Un llamado de su suegro la alertó para que no continuara el viaje, por lo que permaneció en la capital francesa mientras el espacio aéreo se cerraba y la situación se agravaba hora a hora. “No sabíamos si íbamos a poder salir. Era muy triste todo lo que se estaba viviendo”, relató López desde París en esos días. Horas antes, la joven había descrito la misma angustia: “Claudio se está yendo por ruta con todo el plantel rumbo a Polonia para salir de Ucrania. Es muy triste todo lo que se está viviendo desde anoche”.

Mientras tanto, Spinelli emprendió una odisea de cuatro días junto a sus compañeros del Oleksandria para abandonar el país. El recorrido combinó 40 horas de viaje en micro con unos 20 kilómetros de caminata bajo temperaturas bajo cero, en un trayecto hacia la frontera con Polonia durante el cual el futbolista perdió una de sus dos valijas. La travesía generó una cadena de apoyo que incluyó gestiones de la embajada argentina y el ofrecimiento del entrenador de la selección argentina de vóley, Marcelo Méndez, radicado en ese país, para alojarlo en caso de ser necesario.

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El reencuentro en el aeropuerto de París selló el final de la odisea

Cielo López sostiene a un bebé envuelto en una manta rosa junto a Claudio Spinelli en una playa frente al mar
Cielo López y Claudio Spinelli posan junto a su bebé recién nacido en una playa frente al mar.

Finalmente, Spinelli logró cruzar la frontera con ayuda de una mujer que se acercó hasta encontrarlo y le ofreció un lugar para bañarse, comer y descansar. El domingo 27 de febrero de 2022, la pareja se reencontró en el aeropuerto de París, en una escena que la propia López compartió en sus redes sociales y que sirvió como cierre emotivo tras cuatro días de incertidumbre. El padre del futbolista, también llamado Claudio, había resumido en ese momento la prioridad familiar por sobre la carrera deportiva de su hijo: “Esto es una pesadilla. Mi hijo quiere volver a la Argentina, pero todavía no sabemos si podrá”.

El episodio marcó un quiebre en el recorrido profesional de Spinelli, que debió definir su futuro con el campeonato ucraniano paralizado y sin certezas sobre la continuidad de su contrato con el Oleksandria.

Una mujer con vestido blanco de encaje y un hombre con saco oscuro sonríen junto a un bebé envuelto en una manta blanca
Cielo López y Claudio Spinelli posan sonrientes mientras él sostiene a su bebé envuelto en una manta blanca.

Los viajes compartidos durante el paso por Uruguay

Tras su regreso a Sudamérica, Spinelli continuó su carrera en Lanús y luego en Deportivo Maldonado de Uruguay, con base en Punta del Este. En 2024 se sumó a Defensor Sporting, donde tuvo una temporada destacada con nueve goles en 18 partidos y resultó clave en la obtención de la Copa Uruguay, certamen que el equipo violeta conquistó por penales ante Nacional.

Cielo López estuvo presente en la tribuna durante esa final y luego bajó al campo de juego para fotografiarse junto a su marido tras la consagración. Meses más tarde, la pareja viajó a San Carlos de Bariloche, donde combinó un período vacacional con la celebración de un nuevo aniversario de casados.

Una mujer con audífonos y un hombre con camiseta blanca posan de pie junto a un cochecito de bebé en un gimnasio
Cielo López y Claudio Spinelli posan en un gimnasio junto a un cochecito de bebé.

Un doblete ante River marcó su quiebre futbolístico en Independiente del Valle

A comienzos de 2025, Independiente del Valle de Ecuador anunció el fichaje de Spinelli con un mensaje distendido en sus redes sociales: “No nos podíamos venir del viaje sin un recuerdito o un delantero. Y conseguimos uno bueno”. El delantero tardó en afianzarse: disputó once partidos y solo convirtió una vez antes de protagonizar, el 24 de abril de ese año, una noche clave en su carrera.

Ante River Plate, por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores, Spinelli anotó un doblete que puso a su equipo 2-0 arriba en Quito, en un partido que terminó igualado 2-2. Esa actuación resultó determinante para consolidarlo como referente ofensivo del equipo ecuatoriano, con el que terminó la temporada como campeón de la Serie A y con 28 goles convertidos, cifra que despertó el interés de varios clubes, entre ellos Vasco da Gama.

Cielo López y Claudio Spinelli están sentados frente a una cortina y sostienen a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca
Cielo López y Claudio Spinelli posan junto a su bebé recién nacido en una fotografía familiar.

Un embarazo definió el destino de la pareja en Brasil

El vínculo entre Spinelli y López volvió a tener un papel determinante en la carrera del delantero a comienzos de 2026, cuando debió elegir entre distintas ofertas tras su consagración en Ecuador. Según informó el medio brasileño dol.com.br, Spinelli tenía en sus manos una propuesta económica superior del Clube do Remo, pero eligió firmar con Vasco da Gama por un factor personal: su esposa, embarazada en ese momento, prefería instalarse en Río de Janeiro.

La decisión derivó en un contrato hasta 2028 con el club carioca, donde Spinelli utiliza el dorsal 77 y es conocido por la hinchada como “He-Man”. Desde su llegada, el delantero se convirtió en una pieza habitual del esquema del entrenador portugués Pedro Emanuel, con participación tanto como titular como desde el banco de suplentes.

Mosaico de cuatro fotografías de un hombre, una mujer y un bebé posando frente a un espejo con un teléfono móvil
El futbolista Claudio Spinelli y su pareja Cielo López posan frente a un espejo mientras sostienen a su bebé recién nacida.

Spinelli no podrá jugar la ida de la semifinal ante Boca por una lesión

El presente futbolístico de Spinelli tiene en el corto plazo un nuevo capítulo relevante, aunque esta vez sin su participación directa. Vasco da Gama enfrentará a Boca Juniors este martes en La Bombonera por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, con el arbitraje del chileno Piero Maza, en el regreso del club brasileño a una instancia continental de esta magnitud después de 15 años.

Sin embargo, el delantero sufrió un golpe en el pie durante el entrenamiento del domingo y quedó fuera de la delegación que viajó a Buenos Aires, según informaron los medios brasileños. La revancha de la serie está programada para el 20 de octubre en Río de Janeiro, en el Maracaná tras varias idas y vueltas debido a que el estadio del Vasco no cumple con la capacidad exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), instancia en la que Spinelli podría tener su regreso a la competencia.

Una mujer toma una fotografía frente a un espejo junto a un hombre, un cochecito de bebé y pesas dentro de un gimnasio
Cielo López y Claudio Spinelli posan frente a un espejo dentro de un gimnasio junto a un cochecito de bebé.
Claudio Spinelli y Cielo López posan juntos ante un espejo de gimnasio rodeados de pesas y máquinas de entrenamiento
El futbolista Claudio Spinelli y la modelo Cielo López se toman una fotografía frente al espejo dentro de un gimnasio.
Un hombre y una mujer se besan mientras sostienen en brazos a un bebé recién nacido frente a una cortina
El futbolista Claudio Spinelli y Cielo López se besan mientras sostienen a su bebé recién nacido.
Cuatro fotografías de un hombre con camiseta negra y una mujer con top azul que sostiene a un bebé recién nacido frente a un espejo
Claudio Spinelli y Cielo López posan junto a su bebé recién nacido en una serie de fotografías tomadas frente a un espejo.
Una mujer y un hombre con ropa deportiva se besan en un gimnasio junto a un cochecito de bebé
Cielo López y Claudio Spinelli se besan en un gimnasio junto a un cochecito de bebé.
Un hombre con gorra y traje de baño negro está junto a una mujer vestida de rosa que sostiene a un bebé en brazos
Cielo López y Claudio Spinelli posan al aire libre mientras sostienen a su bebé en brazos.
Una mujer de cabello largo sostiene a un bebé envuelto en una manta rosa con estampado sobre un fondo de rocas y arena
Cielo López amamanta a su bebé envuelto en una manta rosa con corazones blancos mientras permanece sentada junto a unas rocas en la playa.
Una mujer con abrigo gris con capucha sostiene en brazos a un bebé abrigado frente a un lago y montañas con nieve
Cielo López, esposa del futbolista Claudio Spinelli, sostiene a su bebé a la orilla de un lago con montañas nevadas al fondo.
Mujer de cabello largo en traje de baño sostiene en brazos a un bebé vestido de blanco con detalles rosados
Cielo López, esposa del futbolista Claudio Spinelli, sostiene a su bebé en brazos.
Una mujer vestida de rosa sostiene a un bebé en brazos mientras se toma una fotografía frente a un espejo con un celular
Cielo López sostiene a su bebé recién nacida mientras toma una fotografía frente al espejo.
Una mujer en ropa deportiva sostiene a una bebé en brazos mientras se toma una fotografía frente a un espejo con su teléfono móvil
Cielo López, esposa del futbolista Claudio Spinelli, posa frente a un espejo junto a su bebé recién nacida en sus brazos.
Una mujer sonríe a la cámara mientras sostiene a un bebé dormido envuelto en una manta blanca
Cielo López, esposa del futbolista Claudio Spinelli, sostiene en sus brazos a su bebé recién nacido envuelto en una manta blanca.
Una mujer con gorra blanca y ropa deportiva lleva a un bebé en un portabebés negro frente al mar
Cielo López posa con su bebé en un portabebés frente al mar en una zona costera.

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