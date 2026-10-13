Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

Tres autos del Museo de Juan Manuel Fangio

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Este fin de semana se llevó a cabo la edición número 24 de Autoclásica en el Hipódromo de San Isidro. Se trata de la exposición de autos y motos clásicos más importante de Latinoamérica. Como todos los años, se hicieron homenajes y hubo algunos hallazgos que se robaron la atención del público. Uno de ellos tiene una historia increíble y se llevó el máximo premio de la muestra. Infobae estuvo presente y el automovilismo volvió a ser el gran protagonista con exponentes del plano nacional e internacional.

La muestra se concretó con la impecable organización del Club de Automóviles Clásicos (CAC). Debido a los 40 años que cumplirá el Museo de Juan Manuel Fangio el próximo 20 de noviembre, estuvieron presentes tres autos del Quíntuple. El Ford ’36 con el que hizo su debut oficial como piloto en 1938, un Simca-Gordini T11 de 1948 y un Mercedes-Benz Flecha de Plata con el que el Chueco logró dos de sus cinco títulos de Fórmula 1 en 1954 y 1955. En dicho stand se incluyeron cascos originales del propio balcarceño, de Lewis Hamilton, Michael Schumacher y Emerson Fittipaldi.

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En el sector del Automóvil Club Argentino (ACA) estuvo el BWA-Fiat con el que Carlos Alberto Reutemann fue campeón de la Fórmula 2 Nacional en 1969. El monoplaza era del equipo del ACA, que comenzó a nivel nacional en la mencionada categoría y luego pegó el salto a la Fórmula 2 Europea, en la que el Lole debutó a nivel internacional en el Viejo Mundo. En esa especialidad, el santafesino fue subcampeón en 1971, un año antes de su debut oficial en la Máxima.

También se pudieron ver juntos otra vez a los Torinos de la Misión Argentina en las 84 Horas de Nürburgring de 1969. Fue la épica competencia en la que los coches nacionales brillaron ante competidores de fábricas europeas, japonesas y estadounidenses. El Torino número 3 fue el auto que más vueltas dio (334), pero una penalización por la reparación del caño de escape lo relegó al 4° puesto de la clasificación general. Caso contrario, hubiese ganado, ya que el vencedor fue un Lancia Fulvia que completó 322 vueltas.

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El BWA-Fiat con el que Carlos Alberto Reutemann fue campeón de la Fórmula 2 Nacional en 1969

Respecto de proezas nacionales, se llevó a cabo un homenaje por el centenario de la primera edición de las 500 Millas Argentinas, que se realizaron entre 1926 y 1975 en el desafiante óvalo de Rafaela. Supo ser la carrera más importante de nuestro país. Tuvo ganadores de peso como Juan Manuel Fangio (1950) y en la muestra estuvo el Talbot-Lago ganador con el Chueco. Otros vencedores ilustres fueron José Froilán González (1958-1959), Raúl “Polenta” Riganti (1926), Domingo Bucci (1929), Ernesto H. Blanco (1936-1940), Ramón Requejo (1957-1960-1962), Héctor Luis Gradassi (1967), Carlos Alberto Pairetti (1968), Jorge Ternengo (1969). Jorge Cupeiro (1966-1970-1971), Ángel Rubén Monguzzi (1972), Néstor Jesús García Veiga (1973) y Luis Rubén Di Palma (1975).

Uno de los autos presentes constituyó un hallazgo y se trató de la Ferrari con motor Corvette que ganó con Froilán González. Es un monoplaza que el propio Enzo Ferrari le obsequió al recordado Pepe, por quien tenía un especial cariño, ya que le dio a la Scuderia su primera victoria en la F1 el 14 de julio de 1951. El auto con el que el Cabezón de Arrecifes venció en Rafaela fue corrido por otros competidores y luego se perdió en el olvido. Fue despedazado y, después de 38 años, un entusiasta llamado Carlos Lioni logró recuperar todas sus partes y le devolvió la vida.

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En dicho homenaje, se hizo en una carpa en la que se exhibieron una decena de monopostos de diversas épocas, como la Fuerza Libre y luego la Fórmula 1 Mecánica Argentina (F1MA). Éstos eran monopostos que, salvo por el motor, eran casi iguales a los de la Máxima y se fabricaron en nuestro país. Hubo pilotos históricos invitados y que recibieron un reconocimiento. Entre ellos, Miguel Ángel Guerra, eximio monopostista, campeón de la Fórmula 4, Fórmula 2, ex piloto de F1 y subcampeón de la F1MA en 1977. “Para mí era muy especial y fabuloso, porque era el auto con más potencia que había en la Argentina (350/360 caballos). Además, estaban todos los grandes ídolos de ese momento, yo era muy joven y estaban Monguzzi, Pedro Passadore, el loco Luis Di Palma. Había toda la gran camada de ídolos de ese momento. Y la categoría estaba espectacular. Manejar esos autos fue más que emocionante”, dijo el porteño a este medio. También se le consultó a Monguzzi, uno de los más emocionados y que se hizo presente a sus 87 años. Sobre los autos de la F1MA, el entrañable Negro contó que “eran un sueño, verdaderos autos. Anduve en todas las categorías y tuve mucha suerte en todo, pero en el Fórmula 1 no hay ningún otro auto. Mirá que anduve en el Porsche 817 en el ‘71...”.

La emoción también se vio en el stand dedicado a Crespi Competición, que honró los autos de Tulio Crespi, quien falleció recientemente. Se trata de uno de los constructores más importantes de Argentina. Estuvo presente uno de sus hijos, Luciano, quien mostró una de las últimas novedades y se trata de un karting con efecto suelo, que es revolucionario a nivel mundial y contó con el asesoramiento de Enrique Scalabroni, el ingeniero argentino que fue responsable de diseño del equipo Ferrari de F1 entre 1989 y 1990.

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Exhibición de los tres autos de carreras IKA Torino de Nürburgring

Otro de los hallazgos de la muestra fue un auto de calle que se llevó el premio principal, el Best of Show. Se trató de un Rolls Royce Silver Ghost by Rothschild & Fils 1910 que iba a ser embarcado en el Titanic y se salvó de la tragedia porque su dueña, Laura Pereyra Iraola, no recibió el permiso para hacer el viaje debido a que estaba en su octavo mes de embarazo. El coche llegó más tarde a Argentina y fue conservado hasta el día de hoy por su familia.

Siguiendo con los vehículos de producción, entre los más mirados estuvo el primer Jeep fabricado por IKA hace 70 años. Volviendo a la competición, se sumaron réplicas de autos del Mundial de Rally, el DTM alemán y un Jaguar de las 24 Horas de Le Mans.

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Una multitud se hizo presente durante cuatro días en la muestra pese al mal clima con frío, lluvia y viento. Aunque la pasión por disfrutar de la historia del automovilismo pudo más y toda la familia disfrutó de un evento de primer nivel mundial por la cantidad y calidad de exponentes presentes. Se trata de un túnel del tiempo fierrero que emociona a chicos y grandes.

LAS JOYAS DE AUTOCLÁSICA 2026

Réplica de un McLaren de Senna y el karting con efecto suelo de Crespi

El Trueno Sprint de Jorge Cupeiro

Un Requejo-Dodge

Reproducción de un Peugeot 306 del Mundial de Rally de 1996

Prototipo Chevrolet de Juan Manuel Bordeu

La reproducción de un Mercedes-Benz de DTM de 1992 de Klaus Ludwig

Monoplaza de Ramón Requejo de Fuerza Libre

El primer Jeep fabricado por IKA el 27 de abril de 1956

Federico Pereyra Iraola con el Rolls Royce Silver Ghost by Rotschild & Fils 1910 que se salvó del Titanic

Berta-Tornado de Luis Rubén Di Palma

Otro Berta-Tornado de F1MA

Dos monopostos más de F1MA de los años '70

La Ferrari-Corvette con la que José Froilán González ganó las 500 Millas Argentinas en 1958 y 1959