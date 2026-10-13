Deportes

El detrás de escena de la polémica en All Boys-Godoy Cruz: Lamolina, un celular y una decisión que desafía las reglas de juego

El árbitro modificó su resolución después de que le exhibieran imágenes en un teléfono celular. Si ese material fue determinante para cambiar su decisión, incurrió en un grave error de procedimiento

Nahuel Brunet le muestra a Nicolás Lamolina la jugada en un celular
Guardar

El fútbol moderno incorporó la tecnología para reducir errores y alcanzar decisiones más justas. Sin embargo, existe un principio irrenunciable: ninguna herramienta tecnológica puede utilizarse al margen de las Reglas de Juego. Lo ocurrido en el encuentro entre All Boys y Godoy Cruz, con Nicolás Lamolina como protagonista, abre un interrogante que trasciende la propia jugada.

Durante el desarrollo del encuentro, al árbitro le mostraron imágenes a través de un teléfono celular y posteriormente modificó su resolución. Si ese cambio se produjo como consecuencia de haber observado el video, Lamolina incurrió en un grave error reglamentario, porque utilizó un procedimiento no autorizado para reconsiderar una decisión arbitral.

PUBLICIDAD

La Regla 5 es clara: existen límites para modificar una decisión

La Regla 5 de FIFA permite al árbitro rectificar determinadas decisiones cuando advierte un error o recibe información de sus colaboradores de campo, como los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, siempre dentro de las condiciones reglamentarias. Pero esa facultad no lo habilita a utilizar imágenes particulares para interpretar, revisar o modificar decisiones técnicas y disciplinarias.

Las Reglas de Juego 2026/27 refuerzan expresamente la prohibición de utilizar tecnología no oficial para adoptar o modificar decisiones arbitrales. Un celular no es un VAR, y una grabación particular no puede convertirse en una herramienta reglamentaria de revisión.

La cuestión central no es solamente determinar si la decisión final de Lamolina fue correcta. Lo verdaderamente trascendente es establecer cómo llegó a modificarla a su decisión primaria. Si el árbitro cambió su resolución porque alguien le mostró imágenes en un teléfono celular, cometió un error grave, independientemente de que su decisión posterior haya sido técnicamente acertada.

PUBLICIDAD

Héctor Capurrlo, ex dirigente de All Boys, le muestra a Lamolina que la infracción fue fuera del área
Héctor Capurrlo, ex dirigente de All Boys, le muestra a Lamolina que la infracción fue fuera del área

Aceptar ese procedimiento significaría permitir que cualquier entrenador, dirigente o tercero pudiera influir sobre las decisiones arbitrales mediante imágenes obtenidas por sus propios medios. El arbitraje perdería así dos principios fundamentales: la independencia de sus decisiones y la uniformidad de los procedimientos reglamentarios.

El arbitraje necesita tecnología, capacitación y herramientas que permitan mejorar sus decisiones. Pero ninguna innovación puede justificar el incumplimiento de las Reglas de Juego. No alcanza con acertar una decisión: también es indispensable que el procedimiento utilizado para alcanzarla sea reglamentariamente correcto.

El episodio de All Boys-Godoy Cruz deja una enseñanza contundente: el árbitro tiene autoridad para decidir y rectificar, pero esa autoridad tiene límites establecidos por el reglamento. Porque cuando se pretende corregir un posible error utilizando un procedimiento prohibido, se corre el riesgo de cometer una equivocación mucho más grave que la decisión original.

TODOS LOS VIDEOS DE LA INSÓLITA SECUENCIA DEL “CELUVAR”

Polémica jugada de penal sancionada en el partido entre All Boys y Godoy Cruz
Lamolina explica que le avisó un asistente que no fue penal
El árbitro Nicolás Lamolina conversa con los futbolistas tras el final del partido
Lamolina rectificó su decisión y el partido se reanudó tras una interrupción de 23 minutos durante el segundo tiempo con un tiro libre a favor de All Boys en lugar del penal inicial sancionado

Temas Relacionados

All BoysGodoy CruzNicolás Lamolina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

El automovilismo se lució con exponentes de lujo, ya sea originales o réplicas. Los hallazgos que impactaron y el reconocimiento que emocionó a todos

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

El delantero de Vasco da Gama vivió junto a su esposa uno de los episodios más intensos, cuando debió escapar de un país bajo ataque apenas dos meses después de casarse. Ahora triunfa en el Vasco Da Gama, rival de Boca en las semis de la Sudamericana

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

Tras la caída por 2-1 contra el Genoa por la Serie A, el director técnico Paolo Vanoli se refirió a la actualidad irregular del argentino

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

El arrecifeño superó a Facundo Marques, Jorge Barrio y Facundo Chapur para ganar su octava serie. Está a un paso del título

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Ocurrió en el empate 0-0 entre All Boys y Godoy Cruz, por la Primera Nacional. Nicolás Lamolina sancionó un penal para el Tomba cuando la infracción fue un metro afuera del área. Tras 23 minutos de caos, se arrepintió

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

MALDITOS NERDS

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Prime Video prepara el regreso de ‘Stargate’ con la creadora de ‘WandaVision’

Bad Bunny y Lana del Rey conducirán dos de las primeras radios de ‘GTA 6′

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

INFOBAE AMÉRICA

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos