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Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

Tras la caída por 2-1 contra el Genoa por la Serie A, el director técnico Paolo Vanoli se refirió a la actualidad irregular del argentino

Franco Mastantuono fue titular en todos los partidos de la Serie A (EFE/ Mattia Radoni)
Franco Mastantuono fue titular en todos los partidos de la Serie A (EFE/ Mattia Radoni)
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Franco Mastantuono fue titular en la derrota de Fiorentina 2-1 ante Genoa por la sexta fecha de la Serie A y fue cuestionado por su capacidad para adaptarse al fútbol italiano. Pese a que se consolidó como uno de los titulares desde su llegada, el volante ofensivo recibió un mensaje público de su entrenador Paolo Vanoli tras ser discutido por su rendimiento.

La caída prolongó una serie de resultados adversos para el equipo de Florencia, que está anteúltimo con cuatro puntos (1 victoria, 1 empate y cuatro caídas). Una vez finalizado el duelo, un periodista le preguntó al DT si el joven de 19 años tenía que comprender las exigencias tácticas y de “entender las faltas y el estilo arbitral” de la competencia italiana.

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El entrenador planteó que la continuidad será necesaria para que Mastantuono se adapte a la Serie A. “Hay jugadores como él, como Uai (Christ Inao), como otros jugadores que tienen que entender el fútbol italiano. ¿Sabes qué pasa? Si no los pones a jugar, no lo entienden. Cuando los ponen a jugar es porque juegan. Son todas situaciones por las que pasan los jugadores, crecen a través de las experiencias. Si nos fijamos en los jugadores que crecieron conmigo el año pasado (Fagioli, Ndour) han pasado por experiencias importantes”, argumentó Paolo Vanoli en la conferencia de prensa.

En esta misma línea, argumentó: “Franco es un jugador importante con una cualidad importante. Cuando te conviertes en un jugador importante, tienes que dar un paso más. No te puedes quejar, los demás te ven como un jugador importante, pero eso es un estatus. Si quieres convertirte en el mejor, también debes saber manejar tu estatus. Así que, en cuanto al partido de Franco, no fue una cuestión de... para mí hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento. Tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”.

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*La derrota de la Fiorentina contra Genoa

Mastantuono quedó en el centro de las críticas al registrar 18 pérdidas de pelota en la caída contra el Genoa, pese a que completó 27 de sus 31 pases, incluidos 21 envíos correctos en campo rival. Según el análisis del medio partidario Viola News, los datos debían analizarse en función de los riesgos que asume por su función ofensiva. “18 pérdidas de pelota son muchas, pero el jugador que las cometió fue alguien que tuvo que asumir ese tipo de riesgo”, señaló el medio.

La misma evaluación destacó su presencia en el área rival y su capacidad de remate. “Además, es un jugador con visión de gol, como lo demuestran sus estadísticas de remates hasta el momento: 4,17 por partido. Es cierto que tuvo un mal día, pero también es injusto criticar a un jugador por un mal desempeño y luego elogiarlo por otro positivo, como en Venecia”.

Al mismo tiempo que integró la lista de nominados para el Golden Boy 2026 —premio destinado al mejor futbolista sub-21 de un club europeo—, Mastantuono participó de la fecha FIFA con la selección argentina y marcó por primera vez con el combinado en la goleada por 7-0 ante Burkina Faso.

Franco Mastantuono fue titular en todos los partidos y convirtió tres goles en la Serie A (EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Franco Mastantuono fue titular en todos los partidos y convirtió tres goles en la Serie A (EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Su debut oficial con la Fiorentina fue en el triunfo por 4-1 frente a Benevento por la Copa Italia, cuando ingresó desde el banco y disputó media hora. Luego se asentó en la formación inicial, aunque sus primeros encuentros de liga estuvieron atravesados por derrotas. El estreno en la Serie A terminó con una caída por 4-0 ante Roma en el Estadio Olímpico: fue reemplazado a los 63 minutos y expresó su enojo en el banco de suplentes después de la goleada.

La mala racha continuó con el 3-0 frente a Frosinone en Florencia, encuentro que completó, y con otra derrota por 2-1 contra Torino como local. En ese partido desperdició una ocasión clara a los dos minutos y fue sustituido durante el entretiempo. Dicha derrota derivó en la destitución del entrenador Fabio Grosso. Paolo Vanoli asumió en su lugar y quedó al frente de un equipo que todavía busca estabilidad en la Serie A.

El punto más alto de Mastantuono llegó el viernes 11 de septiembre, cuando marcó el primer triplete de su carrera profesional en el 4-2 ante Venezia. Dos de sus goles llegaron en 97 segundos y permitieron revertir un partido que Fiorentina perdía 1-0. Tras un empate 1-1 contra el Napoli en el que completó los 90 minutos y su participación en la fecha FIFA con Argentina, el joven surgido de River Plate volvió a completar el partido en la caída contra el Genoa.

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