Qué hay que saber antes de tomar magnesio para dormir mejor

El magnesio interviene en la producción de melatonina, una hormona fundamental para regular los ciclos de sueño y vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando cuesta conciliar el sueño o el descanso pierde regularidad, el magnesio antes de dormir suele aparecer entre las alternativas que se consideran al final del día.

La información disponible permite distinguir entre un suplemento que, en algunos casos, podría favorecer la relajación y una respuesta para los trastornos persistentes del sueño, algo que no se plantea.

PUBLICIDAD

El interés por este nutriente esencial se explica por las distintas funciones del organismo en las que participa.

Su relación con el descanso se asocia con la regulación del ciclo de sueño y vigilia, la relajación de los músculos y la actividad del sistema nervioso. Sin embargo, tomarlo por la noche no constituye una indicación general para tratar el insomnio.

Según información revisada por Anju Goel, médica con una maestría en Salud Pública, en Verywell, este mineral puede ayudar a algunas personas a relajarse y a dormirse con mayor facilidad.

El mineral estimula la actividad del ácido gamma aminobutírico en el cerebro para reducir la agitación antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos no reemplazan la evaluación de las causas de las alteraciones del descanso y es necesario considerar las dosis, los posibles efectos adversos y las interacciones con medicamentos.

PUBLICIDAD

El magnesio puede favorecer la relajación, pero no cura el insomnio

El magnesio interviene en la producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular los períodos de sueño y vigilia. Los niveles bajos de este nutriente pueden reducir la melatonina y asociarse con dificultades para dormir.

La participación del magnesio en los procesos musculares ayuda a disminuir la tensión física al final del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta relación describe un proceso del organismo, pero no permite concluir que todos los problemas de descanso se deban a una falta de este nutriente.

El mineral también se relaciona con el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA. Es una sustancia del cerebro que se vincula con la relajación. El magnesio puede favorecer la actividad de este sistema, lo que podría ayudar a reducir la agitación antes de acostarse.

PUBLICIDAD

Este posible efecto se limita a crear condiciones de mayor calma antes de dormir. No garantiza el descanso ni resuelve por sí solo los trastornos que persisten con el tiempo. No se establece un horario de consumo que resulte adecuado para todas las personas.

Los expertos sugieren acompañar los suplementos con hábitos saludables como mantener horarios fijos y evitar la cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión muscular y el estrés pueden influir en el descanso

El magnesio participa en la función muscular, que incluye los procesos de contracción y relajación. Por esa razón, puede vincularse con la sensación de tensión física que aparece al final del día.

El suplemento no se presenta como un tratamiento para las molestias musculares ni para las dificultades persistentes de sueño.

El cortisol es una hormona relacionada con la respuesta del organismo al estrés. El estrés puede dificultar la relajación antes de acostarse, pero el magnesio no se presenta como una solución general para los problemas de sueño.

PUBLICIDAD

Medicamentos de uso frecuente como la furosemida y el omeprazol reducen las reservas de magnesio en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de magnesio puede integrarse en una rutina de descanso más amplia.

Entre los hábitos de descanso se encuentran mantener horarios regulares para dormir, usar ropa cómoda, conservar el dormitorio fresco y oscuro, evitar la cafeína al final del día y no hacer ejercicio cerca de la hora de acostarse.

Estas medidas tampoco sustituyen la atención médica cuando las dificultades para dormir se prolongan. Algunos medicamentos pueden afectar el descanso si se toman por la noche, entre ellos los estimulantes y los diuréticos, fármacos que ayudan a eliminar líquidos.

Diuréticos como la furosemida y el uso prolongado de medicamentos para reducir la acidez gástrica, como el omeprazol, pueden disminuir los niveles de este nutriente en el organismo.

PUBLICIDAD

El límite máximo establecido para el consumo de magnesio mediante suplementos es de 350 miligramos al día para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dosis y las interacciones requieren especial atención

El límite máximo para adultos a partir de suplementos es de 350 miligramos diarios. Esta cifra se refiere a los productos suplementarios y no al mineral presente en los alimentos. La diferencia es importante al calcular el consumo total.

Los posibles efectos adversos incluyen diarrea, náuseas y cólicos abdominales. Las dosis muy altas pueden causar alteraciones del ritmo cardíaco y otros problemas graves del corazón.

El exceso de este nutriente genera complicaciones digestivas y riesgos cardíacos en pacientes con insuficiencia renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de toxicidad aumenta cuando la función de los riñones está disminuida, ya que estos órganos eliminan con menor eficacia el exceso del mineral.

Es conveniente consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar un suplemento, sobre todo si hay enfermedades previas o tratamientos en curso.

PUBLICIDAD

Esta precaución es relevante porque el magnesio puede disminuir la absorción de algunos medicamentos, entre ellos tratamientos para enfermedades óseas, como el alendronato, y ciertos antibióticos, como la doxiciclina y la ciprofloxacina.

La ingesta del suplemento disminuye la absorción de antibióticos y fármacos destinados al tratamiento de enfermedades óseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dosis altas de zinc, de 142 miligramos por día, pueden dificultar la absorción de magnesio. Por eso, antes de incorporar un suplemento nocturno, conviene considerar la cantidad que se consume, los demás productos utilizados y los medicamentos que ya se toman.

El magnesio puede asociarse con la relajación nocturna en algunas situaciones, pero no constituye una respuesta general para el insomnio. También requiere atender la dosis, la función renal y las posibles interacciones con otros tratamientos.

PUBLICIDAD