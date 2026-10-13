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La batalla de Floresta tiene nombre propio: quién es el barra de All Boys con derecho de admisión que la Policía capturó y desató el caos

Federico Adán, sancionado desde marzo por el uso de pirotecnia no autorizada, intentó ingresar al estadio antes del partido ante Godoy Cruz y desató un enfrentamiento con cuatro policías heridos y ocho detenidos

Un grupo de personas permanece tendido boca abajo en una acera de la vía pública durante un procedimiento policial. Federico Adán, sancionado desde marzo por el uso de pirotecnia no autorizada, intentó ingresar al estadio antes del partido ante Godoy Cruz y desató un enfrentamiento con cuatro policías heridos y ocho detenidos

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La guerra que se dio anoche en Floresta entre la barra de All Boys y la Policía, que dejó cuatro efectivos heridos y ocho detenidos, entre ellos un menor que fue liberado por orden de la fiscalía, no empezó ayer. Las imágenes dantescas que se vieron por la calle Mercedes y los alrededores tienen su origen casi siete meses atrás, exactamente el 28 de marzo de este año, cuando se realizó un banderazo de apoyo al plantel que iba a jugar el clásico contra Nueva Chicago en Mataderos. En aquella jornada, siete integrantes de la barra brava conocida como La Peste Blanca ingresaron por una torre de la calle Miranda un montón de pirotecnia no autorizada que encima, cuando se encendieron cuatro tortas de estruendo, explotaron entre la gente dejando algunos heridos con quemaduras leves. La Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Deportivos de la Ciudad pidió las cámaras de seguridad y determinaron que dos barras, Federico Adán y Darío Hernán Cortese eran los presuntos responsables y dos semanas después les aplicaron el derecho de admisión por 24 meses para ingresar a cualquier estadio.

Desde aquella fecha, la relación entre La Peste Blanca y la Policía de la Ciudad se puso más tensa de lo habitual. Desde el tremendo enfrentamiento de 2018 que dejó varios policías y barras hospitalizados, cada vez que hay un partido de All Boys la situación es explosiva. De hecho, el año pasado otros cinco cabecillas habían ingresado a la lista de restricción de concurrencia por hechos antisemitas y otros tres por disturbios de distinto grado. Que tuvo otro enfrentamiento meses atrás por el destino del ex instituto de menores Manuel Rocca, ubicado a 300 metros de la cancha, cuando la barra se metió para defender el terreno que había pedido All Boys para convertirlo en un centro deportivo, cultural y educacional y se enteraron que había un proyecto para demolerlo y se presuponía hacer allí viviendas.

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Ocho hinchas de All Boys fueron detenidos tras los incidentes
Ocho hinchas de All Boys fueron detenidos tras los incidentes

Todo ese caldo de cultivo terminó de explotar anoche cuando minutos antes de comenzar el partido contra Godoy Cruz, la Policía detectó a Federico Adán, aquel barra con derecho de admisión, intentando ingresar al estadio. Personal de la división de seguridad en el deporte se acercó y se lo llevaron a un corralito para hacerle un acta de infracción e invitarlo a retirarse so pena de retenerlo ahí hasta que terminara el partido. Pero Adán no quería por nada del mundo perderse un encuentro clave por la permanencia del Albo en la Primera Nacional. Y como el nerviosismo por la situación deportiva del equipo está en punto de hervor, sus reclamos empezaron a tomar formas de gritos airados. Fue ahí que según algunos hinchas que estaban en la zona, para reducirlo, la Policía usó gas pimienta, aunque la Seguridad lo niega. Lo cierto es que la barra que estaba viendo la situación a menos de 100 metros decidió ir al rescate de uno de los suyos. Y lo que era un procedimiento de rutina se desmadró.

Ocho barras del club fueron detenidos

Fueron cerca de 50 los violentos de All Boys que decidieron que Adán iba a estar de su lado y empezaron a pelear primero cuerpo a cuerpo con los oficiales y después, tras retroceder, tirar cascotes de tamaño considerable. Uno de ellos lesionó a un efectivo y ahí sí, entonces, la represión se tornó más severa. Y terminó trasladándose a todas las inmediaciones, incluso a la calle Mercedes que es el sector donde ingresa la gente que va a la platea. La magnitud de los hechos llevó a postergara 30 minutos el comienzo del partido mientras la Policía intentaba controlar una situación que se había desmadrado por completo. Después de casi 15 minutos de refriega, finalmente pudieron detener a ocho barras, de los cuales uno era menor y tras la consulta con la fiscalía se lo dejó en libertad. Los otros siete fueron trasladados a la comisaría y recién serán indagados por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves a personal policial y salvo que alguno tenga antecedentes, serán liberados en las próximas 24 horas aunque a todos según pudo averiguar Infobae les pondrán derecho de admisión por cuatro años, el máximo que permite la ley porteña.

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bandera barra plantel all boys
El plantel de All Boys salió después al campo de juego con una bandera firmada por la barra

Como si fuera poco y en lo que de entrada pareció una provocación, el plantel local salió después al campo de juego con una bandera firmada por la barra. Era en homenaje a un hincha del Albo llamado Pili pero dada la situación, más de uno creyó que era para demostrar que la Peste Blanca había ganado la batalla. Pero no fue así: la dirigencia pidió la semana pasada autorización para que el equipo pudiera mostrar ese estandarte y la Seguridad lo permitió. Aún cuando parezca insólito que los jugadores posen con esa bandera es algo habitual en el fútbol argentino y además, por la situación en la tabla que tiene All Boys y los reclamos que reciben los futbolistas de los hinchas, no estaban en posición de negarse. Porque guste o no, los barras manejan las cosas en la mayoría de los clubes argentinos. Para mostrar una bandera o para rescatar a uno de los suyos que tiene derecho de admisión.

EL DERECHO DE ADMISIÓN A FEDERICO ADÁN

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