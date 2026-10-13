Salud

Lesiones oculares por productos de belleza envían a miles a urgencias cada año

Healthday Spanish

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LUNES, 12 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El precio de la belleza podría ser tu vista, advierte un nuevo estudio.

Los productos de belleza cotidianos envían a miles de personas a la sala de emergencias con lesiones oculares cada año, informaron los investigadores en la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

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Estos incluyeron herramientas de estilizado con calor, spray facial, pegamento para pestañas, productos para el cabello, cosméticos para uñas y maquillaje para ojos, dijeron los investigadores.

"Los productos cosméticos pueden parecer relativamente de bajo riesgo porque son artículos domésticos cotidianos, pero cuando entran en contacto con el ojo, particularmente productos químicos o dispositivos muy calientes, pueden causar lesiones significativas", dijo el investigador principal Aatif Syed, estudiante de medicina en la Universidad de Missouri-Kansas City, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones, revelando que casi 42,500 personas terminaron en departamentos de emergencia en Estados Unidos con lesiones oculares causadas por productos cosméticos y de cuidado personal entre 2005 y 2024.

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Mujeres y niñas representaron 4 de cada 5 (82%) de estas lesiones oculares, encontró el estudio.

Y mientras que la edad promedio de los pacientes era de 24 años, los niños de 4 años o menos representaron casi una cuarta parte de los casos de lesiones, dijeron los investigadores.

Los patrones de lesiones diferían dependiendo de la edad del paciente, encontraron los investigadores.

Las quemaduras químicas representaron el 46% de las lesiones en los ojos de pacientes menores de 18 años, en comparación con menos del 1% en adultos, según el estudio.

De todas las quemaduras químicas tratadas, el 83% estaban vinculadas a un niño que obtuvo acceso a un producto cosmético, dijeron los investigadores. Estos incluyeron productos para el cuidado de la piel y fragancias (40%); cosméticos para uñas (22%); y sprays y champús (22%).

Entre los niños de 4 años o menos, el 70% se lesionó mientras usaba un producto sin supervisión.

Por otro lado, los adultos sufrían con mayor frecuencia cortes, contusiones y abrasiones en los ojos, representando el 56% de sus lesiones oculares. Otro 22% de los casos involucró quemaduras por calor en el ojo.

Estos resultados indican que se necesita más cuidado al almacenar cosméticos y productos de cuidado personal fuera del alcance de los niños, dijo Syed.

"Para los niños, eso significa enfatizar el almacenamiento seguro y limitar el acceso sin supervisión a productos cosméticos, particularmente líquidos y sprays", dijo Syed. "Para adolescentes y adultos, un manejo más seguro de herramientas de estilizado con calor e instrumentos de aseo puede ayudar a reducir las lesiones."

El estudio fue presentado el jueves en la reunión de la AAO en Nueva Orleans. Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos tiene más información sobre seguridad de cosméticos para ojos.

FUENTE: Academia Americana de Oftalmología, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2026

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