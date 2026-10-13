Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después del 12 de octubre

El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en Argentina por la llegada del papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario nacional entra en su último tramo con nuevas fechas de descanso antes del cierre de 2026. Muchos argentinos ya empiezan a mirar las próximas oportunidades para organizar viajes, reuniones familiares o actividades pendientes.

La agenda todavía contempla feriados trasladables, un día no laborable con fines turísticos y celebraciones religiosas. La combinación de esas fechas permitirá, en algunos casos, fines de semana largos y pausas extendidas antes de fin de año.

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Cuándo es el próximo feriado en Argentina

Tras el descanso de octubre, el próximo feriado será el lunes 9 de noviembre, declarado para todo el país por la llegada de León XIV. La medida habilitará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta esa fecha y se sumará al esquema habitual de feriados previsto para el último tramo del año.

El papa León saluda a los fieles en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes antes de una misa celebrada durante su viaje apostólico a Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli REENVÍO - REPETICIÓN POR CALIDAD

La jornada tendrá alcance nacional y será obligatoria tanto para la administración pública como para el sector privado. Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, quienes deban trabajar cobrarán la remuneración habitual más una suma equivalente, por lo que percibirán el doble de una jornada ordinaria.

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El cronograma de la visita también contempla dos fechas de alcance local: el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 lo será en la provincia de Buenos Aires. Esas jornadas responderán a las actividades previstas en cada distrito.

Qué se sabe sobre la agenda del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El Decreto 1103/2026 declaró feriado en todo el territorio el lunes 9, día en el que se programó una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery. Según la agenda difundida, su primera actividad será una visita al Monumento al General San Martín en Plaza San Martín. Después mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un acto con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El papa León XIV en su despedida de Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará la misa prevista para las 11:30 en Palermo. La agenda de esa jornada también contempla un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes religiosos y vísperas en la Catedral Metropolitana.

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El martes 10 habrá feriado local en CABA y en Córdoba. Ese día, el papa viajará a la capital cordobesa para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia juvenil.

Para el miércoles 11 se estableció feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La programación prevé una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de que el Pontífice parta desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima.

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Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Los próximos períodos de descanso previstos son los siguientes:

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad completará el calendario. Al coincidir con un viernes, permitirá un descanso de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.