Sociedad

Cómo seguirá el clima en el AMBA durante los próximos días: nubosidad, lloviznas y viento

La inestabilidad será la gran protagonista de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el SMN emitió advertencias por tormentas en distintas regiones del país

Taxis, autobuses y peatones con paraguas avanzan por la Avenida 9 de Julio mojada con el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
La semana estará marcada por la inestabilidad en el AMBA y alertas meteorológicas en gran parte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA) atravesará varios días de cielo cubierto e inestabilidad, con precipitaciones intermitentes y temperaturas que se ubicarán por debajo de las previstas para esta etapa de la primavera.

Este martes, se esperan lluvias y lloviznas durante distintos momentos de la jornada, con una temperatura mínima cercana a 12°C y una máxima de 15°C. El viento soplará del este y sudeste, entre 10 y 20 km/h, y podrá reforzar la sensación fresca, en especial en las zonas cercanas al Río de la Plata.

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Mañana, seguirá el escenario húmedo y gris, con probabilidad de lluvias de mayor intensidad por momentos y lloviznas persistentes. La temperatura se moverá entre 14°C y 18°C, mientras que el viento mantendrá componentes del este y sudeste. Según Meteored, podrían registrarse chaparrones ocasionales y acumulados de hasta 5 milímetros durante esa jornada, aunque sin fenómenos de riesgo generalizados.

Las lloviznas y los chaparrones volverán a aparecer entre el martes y el jueves en Buenos Aires
Las lloviznas y los chaparrones volverán a aparecer entre el martes y el jueves en Buenos Aires

El jueves ofrecerá una mejora transitoria durante la mañana, con menor probabilidad de precipitaciones y algunas aperturas parciales entre las nubes. Sin embargo, la inestabilidad volverá a ganar terreno durante la tarde, cuando se prevén nuevas lluvias o chaparrones. La máxima rondará los 18°C, tras una mínima de 14°C, y el viento continuará desde el este y sudeste, con ráfagas que pueden alcanzar valores más altos en áreas ribereñas.

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La persistencia de la nubosidad responde a un bloqueo en la circulación atmosférica regional. Meteored explica que un centro de altas presiones estacionado sobre el océano Atlántico condiciona el desplazamiento de los sistemas meteorológicos y sostiene el ingreso de aire húmedo desde el este. Esa configuración favorece las nubes bajas, las lloviznas y las lluvias intermitentes, además de limitar el ascenso de la temperatura.

Hacia el viernes 16, el tiempo seguiría mayormente nublado, con una mínima estimada de 13°C y una máxima de entre 17 y 18°C Persistirá la chance de lloviznas aisladas, con viento del este y sudeste de intensidad leve a moderada.

Para el fin de semana, el panorama tendería a ser más estable: sábado 17 y domingo 18 continuarían con abundante nubosidad, aunque con una baja probabilidad de lluvias. Las mínimas bajarían a entre 9 y 12°C, las máximas se ubicarían cerca de 16°C y el viento rotaría al sector sur, lo que sostendría el ambiente fresco.

Cuáles son las alertas meteorológicas para el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintas provincias ante la previsión de tormentas, lluvias persistentes y vientos intensos durante el martes 13.

Las advertencias meteorológicas alcanzan a provincias del centro, oeste y norte del país
Las advertencias meteorológicas alcanzan a provincias del centro, oeste y norte del país

En Mendoza rige una una alerta naranja por tormentas: “El área será afectada por tormentas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y, principalmente, abundante precipitación en cortos períodos”. Se estiman acumulados de entre 35 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

También hay una alerta amarilla por tormentas para San Luis y San Juan, donde los valores de lluvia acumulada previstos oscilan entre 20 y 35 milímetros, con la posibilidad de montos superiores en sectores puntuales. Además, las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

En Misiones también se mantiene una advertencia similar. Se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con lluvias abundantes en lapsos breves. Según el SMN, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Mientras tanto, en algunos sectores de La Pampa y de Neuquén están alcanzados por una alerta amarilla por lluvias. Para esas zonas se prevén precipitaciones persistentes e intensas, con acumulados de entre 40 y 60 milímetros y registros que podrían exceder ese rango de manera localizada.

A su vez, en zonas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja se esperan fuertes vientos del oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h, además de ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

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