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El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para este año será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5%

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica (REUTERS)
El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica (REUTERS)
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La economía mundial crecerá un 3,1% en 2026 y un 3,4% en 2027, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó en una décima su estimación para este año respecto de su proyección anterior. El organismo advirtió que la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas restan fuerza a la actividad económica, mientras que la inversión en inteligencia artificial (IA) aporta un impulso positivo que amortigua el impacto del conflicto.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para 2026 será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5%. La actualización de las proyecciones contempla cambios en las perspectivas de las principales economías, con revisiones al alza para Alemania, España, Italia, Japón y México, mientras que China y Brasil afrontan ajustes a la baja.

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El FMI señaló que la evolución de la economía internacional está marcada por dos fuerzas contrapuestas: el encarecimiento de la energía y las materias primas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, y el auge tecnológico asociado a la inteligencia artificial. Ambos factores influyen en los precios y la actividad, aunque por vías diferentes, con efectos sobre la inversión, el comercio y la inflación.

“La economía mundial está probando su resistencia, pero de manera desigual con márgenes cada vez más estrechos para ajustes en el corto plazo”, señaló el informe, que acompaña la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada esta semana en Bangkok, Tailandia.

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El organismo también indicó que las empresas continúan adaptándose a sucesivas perturbaciones económicas, entre ellas los riesgos geopolíticos y los cambios en la política comercial. Al mismo tiempo, los mercados financieros mantienen una visión favorable de los desafíos que enfrenta la economía global.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para 2026 será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5% (REUTERS)
De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para 2026 será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5% (REUTERS)

En cuanto a las principales economías europeas, el FMI mejoró en seis décimas su previsión de crecimiento para Alemania en 2026, hasta el 1,3%. También elevó en cuatro décimas la estimación para España y en tres décimas la de Italia, que crecerán un 2,5% y un 0,8%, respectivamente. Con estas cifras, España se mantiene como la gran economía europea con mayor crecimiento previsto.

En contraste, Francia afronta una revisión a la baja de dos décimas para 2026 y 2027. El organismo proyecta un avance de su producto interior bruto (PIB) del 0,4% este año y del 0,7% el próximo.

Para China, el FMI redujo en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 4,5%. Japón, en cambio, recibió una revisión al alza de una décima, con una expansión prevista del 0,7%.

Estados Unidos, la mayor economía del mundo, mantiene unas perspectivas sin cambios significativos. El organismo espera que su PIB crezca un 2,3% tanto en 2026 como en 2027.

En América Latina, el FMI prevé que la economía regional avance un 2,3% este año y un 2,5% el próximo. Sin embargo, las proyecciones presentan diferencias entre los principales países de la región, en particular por la evolución de las políticas económicas y las condiciones internacionales.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, sufrió una revisión a la baja de dos décimas en su previsión para 2026, hasta el 2,2%. Para 2027, el organismo recortó tres décimas su estimación y ahora espera un crecimiento del 1,9%. El informe atribuyó los ajustes a “una política monetaria restrictiva con el objetivo de devolver a la inflación al objetivo, la retirada de políticas de apoyo fiscal y la incertidumbre global”.

En América Latina, el FMI prevé que la economía regional avance un 2,3% este año y un 2,5% el próximo (REUTERS)
En América Latina, el FMI prevé que la economía regional avance un 2,3% este año y un 2,5% el próximo (REUTERS)

En México, por el contrario, el FMI elevó en tres décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,5%. El organismo vinculó la mejora con la integración del país en las cadenas de suministro asociadas a las inversiones en inteligencia artificial.

Las perspectivas también reflejan los cambios en el comercio internacional. El FMI calcula que el volumen del comercio mundial crecerá un 4,6% en 2026, por debajo del 5% registrado en 2025. Para 2027, prevé una expansión del 4,7%.

El organismo explicó que el comercio enfrenta el efecto de los aranceles y la adaptación gradual de los vínculos comerciales y las cadenas de producción, en un contexto de reconfiguración de los procesos productivos y sustitución de proveedores. En paralelo, los flujos comerciales relacionados con la tecnología mantienen un crecimiento sólido, en línea con el impulso de las inversiones en inteligencia artificial.

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