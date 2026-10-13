El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

Santiago Baietti, conocido en redes como Bauleti o Baulo, es uno de los nombres fuertes del streaming argentino actual. Con 24 años, se ganó un lugar en la escena digital por su humor filoso y su manejo del timing en vivo, además de su participación en proyectos colectivos como Mernosketti, el canal que compartía junto a Mernuel y Moski. Su presencia activa en plataformas como Kick, Instagram y TikTok lo consolidó como una de las nuevas figuras que combinan comedia cotidiana y espontaneidad frente a cámara.
Ahora, Baulo se suma a Dale Match, el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli que debuta el miércoles 14 de octubre a las 21 horas por Infobae en Vivo, junto a Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Roberto Peña y Pachu. En la previa del estreno, el streamer habló sobre cómo se siente ante este nuevo desafío. “Me siento tranquilo, primero que nada. No estoy ansioso, no estoy nervioso. Me siento capacitado para trabajar con Marcelo y para estar en la misma mesa que él y el resto de mis compañeros”, aseguró. Y agregó una reflexión sobre lo que significa este momento en su carrera: “Trabajar con Marcelo para mí es un flash absoluto. Marcelo está en la tele de mi casa desde que tengo cuatro años. Mi mamá y mi papá lo aman”.
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— ¿Cómo te llegó la propuesta de sumarte a Dale Match y qué fue lo primero que pensaste?
— La propuesta me llegó por medio de mi productor, Agustín Balzano. Yo estaba en mi casa un día más, probablemente tomando mate, y me dijo: “¿Te interesa trabajar con Tinelli?“. Esa fue la pregunta. Obviamente le dije que me cuente de qué trataba el programa, quiénes estaban, cuál era el formato. Lo primero que pensé fue reírme un poco de la situación, porque Marcelo es una persona que conozco desde muy chico, muy presente en mi casa, con mi familia, con mi mamá. Me pasó algo parecido cuando trabajé en Vorterix: para mi papá, yo no trabajaba con mis amigos, yo trabajaba con Mario Pergolini.
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— ¿Qué se siente laburar al lado de Tinelli?
— Realmente es algo que nunca esperé, nunca imaginé. Yo no busqué trabajar de lo que trabajo. Es una oportunidad que me apareció gracias a mis amigos Mernuel y Moski, y a Benito, que me dio la oportunidad de entrar al medio en general. No hay ningún día que no me sorprenda con lo que me pasa. Lo tomo como un desafío estar a la altura del más grande en la historia de la televisión argentina, una persona que conozco desde que tengo uso de razón.
— ¿Qué es lo que más te entusiasma de este debut?
— Sobre todo poder darle un enfoque a mi vida, a mis hábitos y a mis horarios. Venía de un proceso medio difícil, no sabía bien qué hacer después de la separación con mis amigos. Tanto el entrenamiento para mi pelea a fin de año como esto le dan un poco de orden a mi vida y me clarifican las cosas. Lo que más contento me pone es que siento que este programa me ayuda a ordenar mi vida y a tener en claro mis objetivos y mis responsabilidades.
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— ¿Con qué se va encontrar el público en Dale Match?
— Realmente no hay tanta ciencia ni tanta explicación. Es una mesa de gente que tiene muchas cosas en común y otras que nada que ver, con diferencias de edades y contrastes. No nos conocemos, lo cual es muy bueno porque están todas las anécdotas por contar. Tiene el sello de Marcelo en la parte creativa, viniendo del lado de Videomatch. Si tuviera que venderlo, te diría que sí o sí te va a divertir.
— ¿Cuál es tu rol dentro del panel y qué vas a aportar vos que no vaya a aportar nadie más?
— Siento que mi rol es hacerme cargo de la parte joven de la mesa. Carito tiene casi mi edad, pero es madre, está esperando otro hijo, tiene pareja. Yo estoy en otra etapa de mi vida. Siento que soy el único de la mesa que está en una etapa completamente diferente a la de los demás. Cada programa voy a sorprender a mis compañeros con las cosas que puedo llegar a decir. Creo que ese es un poco mi rol: aportar lo que pueda, pero siempre teniendo en claro que soy el pibito de la mesa.
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— ¿Cómo es la dinámica con Anita, Carito y Diego? ¿Qué relación tenés con ellos?
— La dinámica es buena. Realmente no conocía a ninguno de los tres. Con Carito había compartido un par de veces entrenamientos y la había visto en boliches, pero muy poco y nunca había hablado. Nos conocimos, nos vimos cuatro o cinco veces y me cayeron muy bien. Por supuesto los conocía de redes. Vamos a ver qué sale, pero tengo mucha fe.
— ¿Qué cambia de hacer humor en un stream de todas las noches respecto de otros formatos?
— Principalmente que en tu stream vos sos el eje central de la charla y de la dinámica. Todas las personas que están ahí quieren verte a vos, quieren escucharte a vos. En un programa no se habla tanto de la vida de cada uno, sino que son más temáticas de mesa. Acá somos cinco, el conductor es Marcelo, con lo cual es un escenario completamente diferente. El desafío es tratar de aportar en los momentos justos y aprovechar mis oportunidades. En un stream son, capaz, cuatro horas de hablar ininterrumpidamente, podés decir lo que querés y no te guardás nada.
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— ¿Cómo manejás la actualidad? ¿Se improvisa o hay mucho laburo detrás?
— Se improvisa. En mi caso, todo fue siempre improvisado, tanto lo que hice con mis compañeros de canal como a lo largo de mi vida en cuanto a ser creador de contenido. Obviamente se trabaja en generar invitados, videos pre-producidos, ideas... pero no hay nadie detrás que te diga qué hacer. Siempre fuimos nosotros, con ideas y producción propia, pero nunca hubo alguien que nos maneje.
— ¿Qué expectativas tenes para este miércoles a las 21 a ver el debut?
— Que la van a pasar realmente bien. Estoy seguro de que muchos de los que se van a sentar no me conocen, porque entiendo que va a entrar mucha gente por Marcelo y también mucha gente de Luzu. Espero que me conozcan, espero caerles bien y espero que se diviertan.
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— Tres palabras para definir Dale Match.
— Un nuevo desafío.
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