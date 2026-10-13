El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Las declaraciones públicas de Valentín Yankelevich sobre la violencia sufrida durante su infancia generaron repercusión en el mundo del espectáculo

Guardar

Las declaraciones públicas de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia generaron una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Tras conocerse el testimonio, tanto Gustavo Yankelevich como Cris Morena, abuelos paternos y maternos de Valentín, compartieron publicaciones en sus redes sociales que rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo de decenas de figuras públicas.

Gustavo Yankelevich fue el primero en expresarse públicamente, con una dedicatoria dirigida a sus nietos Franco y Valentín. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor en su cuenta de Instagram, junto a una foto de sus nietos.

PUBLICIDAD

La publicación generó una catarata de comentarios. Uno de los más extensos fue el de Nico Vázquez, quien le dedicó unas palabras al productor y destacó el lugar que ocupa en la vida de los jóvenes. “Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo-padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor”, escribió el actor, que además agregó un mensaje dirigido a los hermanos: “Dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”.

Gustavo Yankelevich publicó un mensaje en redes sociales para expresar admiración por el proceso que atravesaron sus nietos Franco y Valentín (Instagram)

Yanina Latorre también se sumó a las muestras de afecto hacia el productor. “Y a vos, querido Gustavo, un gran cuidador y protector. ¡Dichosos ellos que te tienen!”, escribió la conductora. En tanto, Flor de la V eligió dirigirse directamente a los jóvenes con una reflexión sobre el amor y la posibilidad de construir un futuro distinto: “El amor que les negaron que sea el motor que los impulse a construir una vida llena de amor, libertad y felicidad. Que nunca les hagan creer que no merecen aquello que otros no supieron darles”.

PUBLICIDAD

Jorge Rial dejó un comentario breve pero contundente en la publicación de Yankelevich: “¡El sacrificio valió la pena!”. Por su parte, Darío Barassi expresó también su admiración por el productor y sus nietos: “Sos ejemplo, Gus querido. Y ellos ni hablar. Abrazo enorme para los 3”. A ellos se sumaron Facundo Arana, con un escueto “Qué belleza”, e Isabel Macedo, que escribió: “Mucho amor, que es lo único que necesitamos”.

Entre las decenas de comentarios también se destacaron las palabras de Anamá Ferreira, quien trabajó con Yankelevich y resaltó su capacidad para construir vínculos. “Hoy, verte criar a tus nietos con tanto amor me emociona profundamente. Porque quien sabe unir, cuidar y dar amor deja huellas que van mucho más allá del tiempo”, escribió. También se sumaron mensajes de Marley, Vero Lozano, Agustina Cherri, Natalia Oreiro, Verónica Llinás y Susana Roccasalvo, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Cris Morena manifestó la unión de la familia a través de un mensaje compartido un día después de la publicación de su expareja

Un día después de la publicación de Gustavo Yankelevich, Cris Morena se pronunció en sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de sentido. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora, junto a una foto en la que aparece junto a su expareja y sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul.

La publicación de Morena también recibió un alud de comentarios de apoyo. Lali Espósito dejó un simple corazón, mientras que Rochi Igarzábal escribió: “Una familia muy valiente”. Catherine Fulop envió su respaldo con un mensaje breve: “Fuerza! Amor a todos!”, y Benjamín Vicuña, Julieta Cardinali, Celeste Cid, Santiago del Moro y Claudia Villafañe se sumaron con mensajes similares de cariño. El propio Valentín respondió en los comentarios de la publicación de su abuela: “Gracias abuelita, te amamos”.

PUBLICIDAD

Valentín, Franco y Azul son hijos de Romina Yan y de Darío Giordano. Tras la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, Gustavo Yankelevich y Cris Morena acompañaron el crecimiento de sus nietos. Con el correr de los años, Yankelevich obtuvo la tutela legal de los hermanos mayores, quienes se distanciaron de su padre y adoptaron el apellido materno.