Teleshow

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Los productores publicaron fotos dedicadas a sus nietos, y figuras como Yanina Latorre, Darío Barassi y Jorge Rial destacaron su rol de sostén familiar tras las recientes revelaciones

Las declaraciones públicas de Valentín Yankelevich sobre la violencia sufrida durante su infancia generaron repercusión en el mundo del espectáculo
Las declaraciones públicas de Valentín Yankelevich sobre la violencia sufrida durante su infancia generaron repercusión en el mundo del espectáculo
Guardar

Las declaraciones públicas de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia generaron una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Tras conocerse el testimonio, tanto Gustavo Yankelevich como Cris Morena, abuelos paternos y maternos de Valentín, compartieron publicaciones en sus redes sociales que rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo de decenas de figuras públicas.

Gustavo Yankelevich fue el primero en expresarse públicamente, con una dedicatoria dirigida a sus nietos Franco y Valentín. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor en su cuenta de Instagram, junto a una foto de sus nietos.

PUBLICIDAD

La publicación generó una catarata de comentarios. Uno de los más extensos fue el de Nico Vázquez, quien le dedicó unas palabras al productor y destacó el lugar que ocupa en la vida de los jóvenes. “Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo-padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor”, escribió el actor, que además agregó un mensaje dirigido a los hermanos: “Dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”.

El apoyo de Gustavo Yankelevich ante el testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: "La vida vale la pena vivirla"
Gustavo Yankelevich publicó un mensaje en redes sociales para expresar admiración por el proceso que atravesaron sus nietos Franco y Valentín (Instagram)

Yanina Latorre también se sumó a las muestras de afecto hacia el productor. “Y a vos, querido Gustavo, un gran cuidador y protector. ¡Dichosos ellos que te tienen!”, escribió la conductora. En tanto, Flor de la V eligió dirigirse directamente a los jóvenes con una reflexión sobre el amor y la posibilidad de construir un futuro distinto: “El amor que les negaron que sea el motor que los impulse a construir una vida llena de amor, libertad y felicidad. Que nunca les hagan creer que no merecen aquello que otros no supieron darles”.

PUBLICIDAD

Jorge Rial dejó un comentario breve pero contundente en la publicación de Yankelevich: “¡El sacrificio valió la pena!. Por su parte, Darío Barassi expresó también su admiración por el productor y sus nietos: Sos ejemplo, Gus querido. Y ellos ni hablar. Abrazo enorme para los 3. A ellos se sumaron Facundo Arana, con un escueto “Qué belleza”, e Isabel Macedo, que escribió: “Mucho amor, que es lo único que necesitamos”.

Entre las decenas de comentarios también se destacaron las palabras de Anamá Ferreira, quien trabajó con Yankelevich y resaltó su capacidad para construir vínculos. “Hoy, verte criar a tus nietos con tanto amor me emociona profundamente. Porque quien sabe unir, cuidar y dar amor deja huellas que van mucho más allá del tiempo”, escribió. También se sumaron mensajes de Marley, Vero Lozano, Agustina Cherri, Natalia Oreiro, Verónica Llinás y Susana Roccasalvo, entre muchos otros.

El mensaje de Cris Morena tras la denuncia por violencia que realizó su nieto Valentín Yankelevich
Cris Morena manifestó la unión de la familia a través de un mensaje compartido un día después de la publicación de su expareja

Un día después de la publicación de Gustavo Yankelevich, Cris Morena se pronunció en sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de sentido. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora, junto a una foto en la que aparece junto a su expareja y sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul.

La publicación de Morena también recibió un alud de comentarios de apoyo. Lali Espósito dejó un simple corazón, mientras que Rochi Igarzábal escribió: “Una familia muy valiente”. Catherine Fulop envió su respaldo con un mensaje breve: “Fuerza! Amor a todos!”, y Benjamín Vicuña, Julieta Cardinali, Celeste Cid, Santiago del Moro y Claudia Villafañe se sumaron con mensajes similares de cariño. El propio Valentín respondió en los comentarios de la publicación de su abuela: “Gracias abuelita, te amamos”.

Valentín, Franco y Azul son hijos de Romina Yan y de Darío Giordano. Tras la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, Gustavo Yankelevich y Cris Morena acompañaron el crecimiento de sus nietos. Con el correr de los años, Yankelevich obtuvo la tutela legal de los hermanos mayores, quienes se distanciaron de su padre y adoptaron el apellido materno.

Temas Relacionados

Gustavo YankelevichCris MorenaValentín Yankelevich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wanda Nara publicó una foto desnuda para promocionarse en una plataforma para adultos y dividió las opiniones

La conductora generó repercusión con una imagen en redes y reavivó el interés por el contenido exclusivo que ofrece en la plataforma para adultos

Wanda Nara publicó una foto desnuda para promocionarse en una plataforma para adultos y dividió las opiniones

Gustavo Yankelevich contó la verdad de por qué Darío Giordano estuvo en el homenaje a Romina Yan: “Nadie lo invitó”

El productor se refirió en Intrusos a una nota que se viralizó del padre de Franco, Valentín y Azul en el tributo que Cris Morena organizó para su hija en 2018

Gustavo Yankelevich contó la verdad de por qué Darío Giordano estuvo en el homenaje a Romina Yan: “Nadie lo invitó”

Cande Tinelli mostró su nuevo cambio de look y bromeó con el resultado: “Dos mechas”

La influencer compartió una fotografía en sus historias de Instagram y dejó ver el particular cambio que hizo en su larga cabellera

Cande Tinelli mostró su nuevo cambio de look y bromeó con el resultado: “Dos mechas”

El emotivo posteo de Cris Morena, luego de la confesión de su nieto Valentín sobre las agresiones que sufrió de su padre

Tras las declaraciones de Gustavo Yankelevich, ahora se suma la abuela de los hijos de Romina Yan. El testimonio de su nieto Valentín en Infobae sigue causando conmoción

El emotivo posteo de Cris Morena, luego de la confesión de su nieto Valentín sobre las agresiones que sufrió de su padre

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

En diálogo con Intrusos, el productor dio detalles del duro proceso judicial que atravesó la familia cuando los hijos de Romina Yan le contaron sobre las agresiones físicas y psicológicas que vivían con Darío Giordano

Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes”

AMÉRICA

Alarmante balance en las cárceles cubanas: reportan casi 80 abusos y cuatro muertes solo en septiembre

Alarmante balance en las cárceles cubanas: reportan casi 80 abusos y cuatro muertes solo en septiembre

Costa Rica condena ataques hutíes contra Arabia Saudita que dejaron al menos 14 muertos y más de 300 heridos

Panamá reabrirá las clases de forma gradual tras el terremoto, mientras 35 escuelas quedaron destruidas

República Dominicana y Venezuela evalúan reanudar la compra directa de combustibles venezolanos

El terremoto en Panamá va revelando cifras alarmantes de afectación a estructuras

MALDITOS NERDS

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Prime Video prepara el regreso de ‘Stargate’ con la creadora de ‘WandaVision’

Bad Bunny y Lana del Rey conducirán dos de las primeras radios de ‘GTA 6′

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

DEPORTES

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

La emotiva reflexión de Luis Suárez sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Argentina confirmó la lista de convocados para el Mundial Sub 15: el novedoso formato que tendrá el torneo