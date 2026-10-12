No solo importa qué comen: compartir la mesa también forma los hábitos alimentarios de niños y adolescentes

Daniela Blanco abordó la importancia de la comensalidad durante su columna en Infobae al Mediodía

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La alimentación durante la niñez y la adolescencia puede incidir en el desarrollo cognitivo, la energía disponible para la actividad cotidiana y la construcción de hábitos que perduran con el tiempo. Sin embargo, el debate no se limita a los alimentos que integran un plato. Durante su columna en Infobae al Mediodía, la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, puso el foco en la comensalidad, un concepto que contempla el contexto, los vínculos y las rutinas que rodean las comidas.

La periodista abordó las recomendaciones destinadas a chicos y adolescentes.

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Además, informó que expertos argentinos impulsan un consenso de recomendaciones alimentarias y comensalidad para la población de 2 a 17 años, cuyos fundamentos fueron presentados durante el 9° Congreso Argentino de Nutrición Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría.

La iniciativa NutreAR propone adecuar las pautas de alimentación a las necesidades de cada etapa. Incluye la elección y las cantidades de alimentos, pero también aspectos vinculados con la relación con la comida, la formación de hábitos y el estilo de vida, según expertos de PROFENI, Profesionales Expertos en Nutrición Infantil.

La comensalidad incorpora el entorno en el que comen niños y adolescentes

La observación de familiares y pares en la mesa facilita la incorporación de nuevos alimentos por imitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es solo definir qué listado de alimentos vamos a incorporar. Este es un trabajo que se hizo entre los dos y los diecisiete años. No son las mismas necesidades nutricionales, lógicamente, un niño de dos, de tres, de diez, que uno de dieciséis. Primero ahí hay que entender qué necesidades nutricionales tiene ese joven”, planteó Blanco al explicar el alcance de la comensalidad.

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Además, sostuvo que la comensalidad refiere a “todo lo que rodea al comer”: con quién se comparte la mesa, de qué modo se organiza el momento de la comida y qué referencias alimentarias tienen los chicos en su vida cotidiana.

“La comensalidad implica un encuentro. Es mucho más interesante cenar en familia o con amigos que cenar solo, porque van a decrecer algunas cuestiones que hacen a esa comensalidad, esa puesta en marcha de ese acto de comer”, afirmó.

También describió una práctica que, según observó, se vuelve frecuente desde los 14 o 15 años: “Los jóvenes, esto pasa mucho a partir de los catorce, quince, se hacen como una bandejita y se van al cuarto a ver tele y a comer”.

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Frente a esa práctica, propuso recuperar al menos una comida compartida en el día, sin restringir el concepto a la familia nuclear. “Es mucho más interesante cenar en familia o con amigos que cenar solo”, sostuvo.

Los hábitos se transmiten por imitación y con una oferta variada

Para Blanco, la mesa compartida permite que niños y adolescentes conozcan alimentos a través de la observación de padres, hermanos, tíos, amigos u otros adultos de referencia.

“Con los chicos es muy importante crear hábitos y ver qué come el papá, el tío o el hermano. La selectividad de los alimentos entra en la comensalidad. Los chicos amplían su menú por imitación o por un otro que están viendo comer”, señaló.

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El hábito de comer en el dormitorio frente a la televisión aumenta a partir de los 14 o 15 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa dinámica, explicó, puede contribuir a evitar la selectividad alimentaria. “No hay que alentar, dicen los expertos, la selectividad. Es decir, que el chico coma patitas con puré solamente. Hay que tratar de abrir un abanico diverso y tratar de que siempre prueben algo nuevo. Todas esas cuestiones son mucho más posibles y lógicas si ocurren en grupo”, sostuvo.

La propuesta abarca desde carnes, pollo, verduras y frutas hasta combinaciones que resulten atractivas para cada edad.

La directora editorial remarcó que la organización cotidiana condiciona estas posibilidades. Los horarios de trabajo, las actividades deportivas y la jornada escolar suelen dificultar que todos los integrantes del hogar coincidan. Aun así, planteó que la cena puede ser una instancia posible para sostener una rutina compartida.

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“Si yo tuviera que dejar un consejo a familias de hoy es tratar de mantener una comida en grupo: en lo posible, la cena”, dijo.

La vianda y el comedor escolar también forman parte de las elecciones cotidianas

Las viandas planificadas y los comedores escolares estimulan la curiosidad alimentaria entre los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación fuera de casa fue otro de los ejes de la columna. Blanco señaló que, a medida que los estudiantes crecen, ganan autonomía y pueden optar por productos disponibles en los quioscos escolares. Por eso, consideró importante acompañar las elecciones alimentarias mientras sea posible y planificar viandas con opciones variadas.

“Poder construirle la vianda, dicen los expertos”, expresó. A la vez, destacó que los comedores escolares pueden ofrecer menús diseñados con criterios nutricionales y que varias instituciones comparten esas propuestas con las familias.

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Ese intercambio habilita conversaciones sobre lo que los chicos comen durante el día y sobre los alimentos que podrían incorporar en sus casas.

También mencionó que los vínculos entre pares influyen en la curiosidad alimentaria.

Ver que un compañero lleva tomates cherry, fruta u otra preparación puede despertar el interés de otros estudiantes. Para Blanco, esas experiencias demuestran que la comensalidad no termina en el hogar, sino que también se construye en la escuela y entre amigos.

La participación de niños y adolescentes en la preparación de las comidas fomenta su autonomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Involucrar a los jóvenes en la cocina y las compras puede favorecer el aprendizaje

La participación en la preparación de los alimentos fue otra de las sugerencias. Sin proponer modelos ideales ni exigir que todos cocinen a diario, recomendó sumar a niños y adolescentes en tareas sencillas, como lavar vegetales, preparar una ensalada o elegir productos en la compra.

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“Involucrar a los chicos y a los jóvenes en hacer su alimento también es parte de la comensalidad”, afirmó. De acuerdo con su planteo, esta participación permite que conozcan los ingredientes, desarrollen autonomía y se familiaricen con elecciones que no dependan exclusivamente de productos listos para consumir.

Blanco identificó a la comida industrializada como uno de los principales desafíos de la alimentación cotidiana. Diferenció el consumo ocasional de comida rápida de su incorporación frecuente en la dieta.

“Una cosa es una eventualidad de una comida rápida. Otra cosa es que la comida rápida, la gaseosa, o todo lo que es la industrialización alimentaria sea parte de la dieta cotidiana. Y ahí hay que levantar la mano porque no es lo mismo”, sostuvo.

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En ese sentido, propuso buscar alternativas para ampliar la aceptación de verduras y frutas, incluso mediante preparaciones, salsas o aderezos que faciliten el acercamiento a sabores menos habituales.

También, se refirió a la participación de los chicos en la elaboración de las comidas y valoró la tendencia de algunos grupos de jóvenes a reunirse para cocinar: “Se juntan un grupo de chicas y de chicos y se juntan con comida”.

Durante la columna, Blanco recordó la existencia de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), materiales que reúnen recomendaciones actualizadas para orientar las decisiones de alimentación.

El consenso NutreAR que desarrolla PROFENI busca aportar precisamente una mirada que contemple los requerimientos nutricionales y las circunstancias en las que se forman los hábitos.

La propuesta está dirigida a niños y adolescentes de 2 a 17 años y pone en primer plano que la alimentación incluye decisiones cotidianas, vínculos y oportunidades de aprendizaje alrededor de la mesa.

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