Los especialistas advierten que los aceites esenciales puros pueden provocar irritaciones en la piel de niños, embarazadas y mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el aumento de las temperaturas y la humedad, los repelentes caseros y la eliminación de agua estancada en las casas vuelven a estar entre las medidas más buscadas para alejar mosquitos de hogares, patios y balcones. Sin embargo, las fórmulas naturales y las trampas domésticas tienen alcances distintos: algunas pueden servir para insectos que rondan los ambientes, mientras que la prevención de picaduras y de criaderos requiere cuidados específicos.

En Argentina, la llegada del calor también reactiva la preocupación por el Aedes aegypti, el mosquito que puede transmitir dengue.

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Por eso, los especialistas insisten en que ninguna preparación casera sustituye el descacharrado, el uso de productos corporales aprobados y el seguimiento de las recomendaciones sanitarias.

El agua acumulada como principal criadero de mosquitos

El vaciado y cepillado semanal de recipientes con agua elimina los criaderos del mosquito Aedes aegypti en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mosquitos encuentran condiciones favorables para reproducirse en recipientes que juntan agua, incluso si son pequeños. Baldes, botellas, canaletas, macetas, neumáticos, juguetes, lonas y bebederos de animales pueden convertirse en potenciales criaderos si permanecen a la intemperie.

La medida central consiste en vaciar, cepillar y dar vuelta esos objetos al menos una vez por semana. En el caso de los bebederos de mascotas, conviene renovar el agua y limpiar las paredes del recipiente, donde pueden adherirse huevos.

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También resulta importante revisar desagües, rejillas y canaletas. La eliminación regular de recipientes con agua acumulada reduce las posibilidades de reproducción del mosquito, una acción prioritaria durante los meses de mayor temperatura.

Eucalipto limón y citronela, los repelentes naturales con más respaldo

La citronela y otras hierbas aromáticas ofrecen una protección ambiental limitada frente a la efectividad de los repelentes corporales autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas de origen vegetal, el aceite de eucalipto limón es uno de los ingredientes más conocidos en formulaciones repelentes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos lo incluyen entre las opciones de origen botánico que pueden ofrecer protección frente a mosquitos, siempre que se trate de productos preparados para ese fin y utilizados según sus indicaciones.

Su eficacia no debe confundirse con la de cualquier aceite esencial aplicado de manera directa. Los aceites concentrados pueden provocar irritación, alergias o reacciones en la piel, en especial en niños, embarazadas, personas con antecedentes alérgicos y mascotas.

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La citronela, el lemongrass o hierba limón, la lavanda, el romero, el cedrón y la peperina también son utilizados en velas, difusores o preparados ambientales. Su aroma puede mantener alejados algunos insectos durante un tiempo limitado, aunque su efecto es menor y menos duradero que el de los repelentes aprobados para uso corporal.

Canela, tomillo y clavo para aromatizar espacios

Los especialistas advierten que los aceites esenciales puros pueden provocar irritaciones en la piel de niños, embarazadas y mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela, el tomillo y el clavo de olor contienen compuestos aromáticos que fueron estudiados por su potencial para repeler insectos. Algunas recetas domésticas proponen hervir ramas de canela en agua, dejar enfriar la infusión y colocarla en recipientes o pulverizadores para ambientes.

En el caso del tomillo o el clavo, es habitual que se recomiende mezclar unas gotas de aceite esencial con un aceite vehicular, como oliva o jojoba. Pero estas preparaciones requieren precaución. Los aceites esenciales no deben aplicarse puros sobre la piel, ni utilizarse como única estrategia de protección ante mosquitos que pueden transmitir enfermedades.

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Su uso puede reservarse para aromatizar espacios o complementar otras medidas, con ventilación adecuada y sin dejarlos al alcance de niños o animales. Ante cualquier irritación, hay que suspender la aplicación y consultar a un médico.

Trampas con vinagre, solo para mosquitas de la fruta

Las trampas caseras preparadas con vinagre y detergente capturan mosquitas de la fruta pero no controlan al mosquito transmisor del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes con vinagre, azúcar y detergente son una alternativa frecuente para capturar pequeños insectos en cocinas y cerca de frutas maduras. No obstante, estas trampas están orientadas principalmente a mosquitas de la fruta y otros insectos atraídos por materia orgánica en fermentación, no al mosquito Aedes aegypti.

Una fórmula sencilla consiste en colocar vinagre de manzana en un vaso, agregar unas gotas de detergente y dejarlo cerca del área afectada. El detergente reduce la tensión superficial del líquido y dificulta que los insectos que se acercan puedan salir.

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Otra variante es cubrir el frasco con film transparente y hacer pequeños agujeros en la superficie. También puede utilizarse un cono de papel dentro de un recipiente con vinagre y un trozo de fruta madura. Estas trampas ayudan a controlar mosquitas domésticas, pero no reemplazan un repelente personal ni el descacharrado.

Limpieza de desagües y residuos para reducir insectos en el hogar

La limpieza periódica de desagües y el mantenimiento de tachos de basura tapados reducen la presencia de moscas en baños y cocinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad y los restos orgánicos favorecen la aparición de insectos pequeños en baños, cocinas y lavaderos. Los desagües con acumulación de suciedad pueden atraer moscas de drenaje, mientras que la fruta madura expuesta y los tachos de basura sin tapa convocan a mosquitas de la fruta.

Para reducir ese problema, conviene retirar los residuos con frecuencia, limpiar mesadas, conservar frutas y verduras en recipientes cerrados o en la heladera y mantener los cestos tapados. Los desagües deben higienizarse de manera periódica, en especial en épocas húmedas.

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En las plantas de interior, el exceso de riego puede favorecer la presencia de pequeños insectos asociados al sustrato. Dejar secar la capa superior de la tierra entre riegos, evitar el agua acumulada en los platos de las macetas y renovar el sustrato cuando sea necesario son medidas que ayudan a prevenirlos.

Mosquiteros y repelentes aprobados para la protección personal

La instalación de mosquiteros en aberturas y el uso de repelentes aprobados constituyen las medidas principales de protección personal contra picaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barreras físicas siguen siendo útiles para limitar el ingreso de mosquitos. Colocar mosquiteros en puertas, ventanas y cunas, además de mantener cerrados los accesos en los momentos de mayor actividad de estos insectos, reduce la exposición en el hogar.

Para proteger la piel, los repelentes elaborados y autorizados para uso corporal ofrecen una herramienta más confiable que las mezclas caseras. Deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones del envase, sin exceder la frecuencia indicada y con especial atención a las pautas para bebés y niños.

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La prevención frente al dengue depende, ante todo, de evitar que los mosquitos se reproduzcan en el entorno doméstico. Revisar patios, balcones y espacios comunes una vez por semana permite detectar recipientes con agua antes de que se conviertan en criaderos.