Salud

Cuál es el verdadero impacto del consumo de bicarbonato de sodio, la tendencia que gana terreno entre los atletas de élite

El Comité Olímpico Internacional avaló el compuesto alcalino desde 2018 por su capacidad para neutralizar un proceso natural ligado a los esfuerzos de alta intensidad. Aun así, los expertos todavía debaten cuál es su verdadero impacto en el rendimiento

Una ciclista con casco y gafas de sol vierte polvo blanco de un sobre en su boca mientras sostiene una botella de agua.
El Comité Olímpico Internacional respaldó en 2018 al bicarbonato de sodio como uno de los suplementos con evidencia científica para el alto rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En abril, el fondista keniano Sebastian Sawe cruzó la meta del Maratón de Londres en 1:59:30 y se convirtió, según informó GQ, en el primer atleta en bajar oficialmente de las dos horas. Detrás de la marca, además de la preparación y las zapatillas con placa de carbono, hubo un suplemento que gana espacio entre corredores: el bicarbonato de sodio.

Sawe utilizó una fórmula de bicarbonato antes de sostener un ritmo medio de 2 minutos y 50 segundos por kilómetro. El producto, conocido entre deportistas como “bicarb”, busca reducir el impacto de la acidez muscular durante esfuerzos de alta intensidad.

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El interés no se limita al atleta keniano. También se encuentran la maratonista estadounidense Molly Seidel, el fondista Eliud Kipchoge, la campeona olímpica de 800 metros Keely Hodgkinson y el etíope Yomif Kejelcha, segundo en Londres.

El bicarbonato figura entre los suplementos avalados para la élite

El Comité Olímpico Internacional incluyó en 2018 al bicarbonato de sodio entre los cinco suplementos con respaldo científico para mejorar el rendimiento de deportistas de alto nivel. Las investigaciones sobre su aplicación deportiva se remontan a la década de 1930 y abarcan disciplinas como atletismo, ciclismo, natación, remo, fútbol, rugby, hockey, básquetbol y artes marciales.

Los trabajos analizados registraron mejoras sobre todo en ejercicios intensos de entre 45 segundos y 10 minutos. Una revisión de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, difundida en 2021, concluyó que la sustancia puede elevar el desempeño tanto en esfuerzos únicos como en series repetidas, en hombres y mujeres.

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Frasco de vidrio transparente lleno de polvo blanco con una etiqueta que dice SUPLEMENTO DE BICARBONATO DE SODIO sobre una mesa de madera.
El bicarbonato de sodio actúa como un amortiguador de la acidez muscular porque eleva el pH de la sangre durante esfuerzos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su uso, sin embargo, tenía un obstáculo habitual: los efectos digestivos. Ingerido en polvo, comprimidos o bebidas, el bicarbonato reacciona con el ácido clorhídrico del estómago. Esa reacción produce dióxido de carbono y puede derivar en hinchazón, gases, náuseas o diarrea.

El cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva Guillem González-Lomas, de NYU Langone, explicó a GQ que esos síntomas representaban el principal problema para quienes intentaban utilizar dosis eficaces antes de una competencia.

Las cápsulas buscan evitar la reacción dentro del estómago

La industria desarrolló sistemas de administración destinados a disminuir esos efectos. La empresa sueca Maurten encapsula el bicarbonato en unidades gastrorresistentes que permanecen dentro de un hidrogel. Según Andy Sparks, director de investigación e innovación de la compañía, el formato permite que el compuesto atraviese el estómago sin reaccionar allí y llegue al intestino.

El mecanismo está relacionado con la regulación del pH. Durante un ejercicio exigente, el cuerpo utiliza carbohidratos a gran velocidad. En ese proceso aumenta la concentración de iones de hidrógeno, cae el pH y aparece la acidosis, un fenómeno que dificulta la contracción muscular y se asocia con la sensación de ardor.

El bicarbonato de sodio funciona como un amortiguador de la acidez porque es una sustancia alcalina. Al elevar el pH de la sangre, puede ayudar a que el músculo mantenga durante más tiempo condiciones favorables para producir fuerza.

Cápsula transparente rellena de polvo blanco sobre una superficie de madera.
La industria de la nutrición deportiva desarrolló cápsulas con hidrogel que atraviesan el estómago sin causar molestias gastrointestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisiólogo del ejercicio Michael Lindinger, editor del European Journal of Applied Physiology, aclaró que el lactato no debe confundirse con la causa directa de la fatiga. “No existe ninguna prueba de que el lactato por sí solo cause fatiga”, señaló. Por el contrario, describió esa sustancia como un combustible para las células.

El mayor beneficio aparece en esfuerzos cortos e intermitentes

Para Simeon Cairns, profesor de la Universidad Tecnológica de Auckland y especialista en fatiga muscular, el bicarbonato puede ayudar cuando los músculos atraviesan momentos de alta intensidad. Ese perfil encaja con pruebas de velocidad, intervalos y deportes con aceleraciones frecuentes, como fútbol, básquetbol y hockey.

Lindinger ubicó el mayor potencial en las distancias inferiores a una milla, con especial énfasis en las carreras de 50, 100, 200 y 400 metros. En esas pruebas, la acumulación de acidez es más marcada y la capacidad de sostener la potencia durante segundos puede decidir un resultado.

También hay estudios que sugieren un efecto sobre la percepción del dolor y del esfuerzo. González-Lomas sostuvo que una menor sensación de malestar puede facilitar que un atleta mantenga la intensidad. Ensayos de Maurten con corredores y ciclistas mostraron mayor potencia en el grupo que tomó su producto, aun con valores similares de consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca y cadencia frente al placebo.

Los especialistas dudan de su impacto en el maratón

La aplicación en carreras de larga distancia genera más discusión. Cairns y Lindinger consideran improbable que el bicarbonato produzca una ventaja amplia durante un maratón, donde la acidosis grave no suele ser el factor dominante. Sí podría ofrecer una ayuda limitada en subidas, cambios de ritmo o el esprint final.

Un corredor con camiseta azul y dorsal 247, visiblemente sudoroso, avanza por una calle urbana flanqueada por rascacielos y con otros atletas al fondo.
Las pruebas de corta distancia y los deportes con aceleraciones frecuentes obtienen el mayor beneficio de este suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los deportistas entrenados parecen obtener mejores resultados con el suplemento, según una revisión reciente sobre ciclismo de resistencia de alta intensidad. La explicación apunta a una mayor eficiencia metabólica en quienes ya cuentan con una base física sólida.

Cairns planteó una mirada distinta: los atletas de élite disponen de mecanismos musculares muy desarrollados para neutralizar la acidez, por lo que el margen adicional podría ser pequeño. En corredores recreativos con entrenamiento moderado, en cambio, el compuesto podría permitir tolerar algo más de intensidad en sesiones puntuales.

Los especialistas coinciden en una recomendación: el bicarbonato no reemplaza un plan de entrenamiento, una alimentación suficiente ni una estrategia de hidratación. Quienes decidan probarlo deberían hacerlo durante entrenamientos y no estrenarlo el día de una carrera, incluso con fórmulas diseñadas para reducir las molestias gastrointestinales.

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