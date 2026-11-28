El ayuno intermitente organiza la alimentación en horarios específicos para activar el uso de grasas como fuente de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ayuno intermitente organiza la alimentación en períodos de ingesta y períodos sin calorías. A diferencia de los planes que se concentran en qué alimentos elegir, este enfoque establece horarios para comer y otros para suspender la ingesta durante varias horas. Una de las modalidades más conocidas es la alimentación con restricción horaria, que concentra las comidas dentro de una ventana definida del día.

La popularidad de este patrón se vincula con objetivos como el descenso de peso y una mejora de algunos indicadores metabólicos. Sin embargo, la evidencia disponible no permite presentarlo como una fórmula única ni como un reemplazo de la consulta profesional: los resultados dependen del esquema elegido, de la alimentación general, de los medicamentos y de las condiciones de salud de cada persona, según explicó Mayo Clinic.

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El punto central no es extender el ayuno a cualquier costo, sino evaluar si el horario resulta sostenible y permite cubrir las necesidades nutricionales. La doctora Maria Collazo-Clavell, profesora de Medicina especializada en obesidad y diabetes, explicó en el podcast On Nutrition de Mayo Clinic que la alimentación con restricción horaria puede ser una forma de reducir la ingesta calórica, aunque el simple hecho de comer en menos horas no garantiza una pérdida de peso.

El ayuno intermitente puede mejorar indicadores metabólicos a corto plazo

Durante el período sin ingesta, el organismo utiliza primero la energía disponible de la última comida. De acuerdo con Johns Hopkins Medicine, cuando las reservas de azúcar se agotan, el cuerpo comienza a recurrir a la grasa como fuente de energía. Mark Mattson, neurocientífico de esa institución que estudia este enfoque desde hace 25 años, denomina a ese proceso cambio metabólico.

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La ingesta de productos de alta densidad calórica durante la ventana de alimentación disminuye las probabilidades de éxito del método (Imagen ilustrativa infobae)

Las investigaciones observaron mejoras de corto plazo en algunos marcadores, entre ellos la glucosa en sangre, el peso, el colesterol, la presión arterial y la inflamación crónica, recogió Mayo Clinic. Aun así, la institución advirtió que los efectos a largo plazo todavía no son claros y que algunos trabajos encuentran beneficios similares cuando se limita la ingesta calórica total, sin necesidad de aplicar un esquema de ayuno.

Una revisión publicada en el Journal of Yeungnam Medical Science indicó que, en personas con sobrepeso, los ensayos de entre cuatro y 24 semanas asociaron el ayuno intermitente con una reducción de peso corporal de entre 4% y 10%. El mismo trabajo señaló que, frente a la restricción calórica continua, la mayoría de los estudios halló resultados equivalentes en la disminución del peso y de la masa grasa.

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En una entrevista publicada por Harvard, Courtney Peterson, profesora asociada de Nutrición e investigadora del ayuno intermitente, afirmó que sus estudios sobre la restricción diaria del horario de alimentación registraron una reducción aproximada de 250 calorías diarias y una baja de medio kilo por semana. La experta también indicó que su equipo observó descensos constantes de la presión arterial, aunque continúa investigando qué proporción de ese resultado se explica por el peso perdido y cuál por la duración del ayuno.

Los posibles efectos metabólicos no eliminan la importancia de la calidad de la dieta. Johns Hopkins Medicine subrayó que incorporar alimentos de muy alta densidad calórica o comer cantidades superiores a las habituales dentro de la ventana de alimentación reduce las posibilidades de perder peso o mejorar la salud. La elección del horario, por lo tanto, forma parte de un patrón alimentario más amplio y no funciona de manera aislada.

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Los especialistas observan que los efectos metabólicos favorables comienzan tras doce horas de ayuno y alcanzan un pico a las catorce horas (Freepik)

El esquema requiere una evaluación individual

La doctora Collazo-Clavell explicó en Mayo Clinic que, para una persona sin problemas de salud ni tratamientos farmacológicos, el ayuno intermitente suele ser seguro. No obstante, precisó que la situación cambia cuando existen enfermedades previas o fármacos que deben administrarse con comida o más de una vez por día.

La especialista señaló que pueden verse beneficios metabólicos cuando el ayuno dura al menos 12 horas y que esos efectos probablemente alcanzan un máximo cerca de las 14 horas. También indicó que consumir la última comida al menos tres horas antes de acostarse puede favorecer el control de la glucosa y de la presión arterial. Esos parámetros no sustituyen la necesidad de adaptar la rutina a los horarios de trabajo, descanso y vida social.

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La práctica debe ser excluida en niños y adolescentes menores de 18 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con diabetes tipo 1 que usan insulina y quienes tienen antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, indicó Johns Hopkins Medicine.

Los expertos advierten que los ayunos de más de 24 horas no ofrecen beneficios adicionales y representan riesgos para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con diabetes tipo 2 medicada, problemas renales o hepáticos y antecedentes de conductas alimentarias desadaptativas deberían actuar con especial precaución y consultar con un profesional de salud, explica Mayo Clinic. La doctora Collazo-Clavell remarcó que, en quienes atravesaron trastornos alimentarios, es relevante que las conductas estén en remisión y que exista una red de apoyo ante una posible recaída.

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La variante 5:2, otra forma de ayuno intermitente

El método 5:2 se diferencia de la alimentación con restricción horaria porque no establece una ventana diaria para comer. En cambio, según Johns Hopkins Medicine, propone mantener una alimentación regular cinco días de la semana y limitar la ingesta a una sola comida de entre 500 y 600 calorías durante los otros dos días.

Durante esos dos días, se ingiere muy poco o nada, mientras que en los cinco restantes se mantiene una cantidad habitual de calorías. El enfoque se distingue de los esquemas diarios de 12, 14 o 16 horas de ayuno porque alterna jornadas de consumo habitual con otras de restricción energética marcada.

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La revisión del Journal of Yeungnam Medical Science señaló que los efectos sobre el peso pueden variar según el patrón, la duración, la composición de la dieta, el sexo y la respuesta genética. Por ese motivo, el 5:2 no ofrece un resultado idéntico para todas las personas ni puede evaluarse únicamente por su popularidad.

Johns Hopkins Medicine advirtió que ayunos más prolongados, de 24, 36, 48 o 72 horas, no son necesariamente mejores para la salud y pueden ser peligrosos. Mayo Clinic también recomendó conversar con un profesional de atención médica antes de iniciar cualquier modalidad, para revisar los objetivos, el estado de salud y los posibles efectos sobre la medicación.

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