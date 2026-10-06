Salud

Cuáles son las señales que podrían indicar una enfermedad del corazón oculta durante años, según un especialista

Ben Alencherry, de Cleveland Clinic, advirtió que las molestias pueden estar vinculadas con distintas afecciones cardíacas, incluida una patología cardíaca grave. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Hombre en ropa deportiva azul apoyado en un árbol con la mano en el pecho, en un camino asfaltado rodeado de césped y árboles en un parque.
La miocardiopatía hipertrófica puede permanecer sin ser detectada durante años y surgir a partir de un estudio cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En algunos casos, la miocardiopatía hipertrófica puede permanecer sin ser detectada durante años. El diagnóstico puede surgir después de un estudio cardíaco o cuando cambios en el estado habitual llevan a una consulta. Reconocer las señales asociadas con la enfermedad ayuda a valorar cuándo corresponde una evaluación médica.

Las manifestaciones no son iguales para todas las personas. Algunas pueden pasar años sin síntomas y conocer el diagnóstico tras un estudio, mientras que otras advierten cambios en su respiración, palpitaciones o cansancio al realizar tareas cotidianas.

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El cardiólogo Ben Alencherry describió estas señales en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic. Los síntomas no confirman por sí solos la enfermedad y pueden responder a distintos problemas de salud.

Infografía con una ilustración de un corazón humano y seis recuadros con íconos sobre síntomas y señales de la miocardiopatía hipertrófica.
El desmayo durante o después de la actividad física requiere atención médica inmediata y la suspensión de nuevos esfuerzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, indicó que reconocer cuándo aparecen, sobre todo si se relacionan con el esfuerzo, ayuda a definir la necesidad de una evaluación médica y de estudios que permitan establecer su causa.

El desmayo durante el ejercicio requiere atención médica

Alencherry explicó que el desmayo, también llamado síncope, ocurre cuando el cerebro recibe un flujo de sangre insuficiente. En la miocardiopatía hipertrófica, el engrosamiento del músculo puede dificultar la salida de sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

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El especialista consideró especialmente preocupante el desmayo durante o después de la actividad física. Según señaló, ese episodio requiere una consulta sin demoras y conviene evitar nuevos esfuerzos hasta que un profesional pueda determinar qué lo provocó. “No vuelva a exigirse hasta que un profesional pueda establecer la causa”, afirmó.

Adolescente con uniforme deportivo sentado en un banco, se toca el pecho. Imagen de corazón humano y línea de electrocardiograma sobre la escena.
La guía clínica de 2024 de la Asociación Americana del Corazón incluye el síncope sin explicación entre los factores para evaluar el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No lo atribuya al calor, a la deshidratación ni a cualquier otra situación del momento”, destacó el especialista. En ese sentido, la guía clínica de 2024 de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología incluye el síncope sin explicación entre los factores que los equipos médicos valoran al analizar el riesgo en personas con esta enfermedad.

El documento indica que los antecedentes personales, familiares y los resultados de los estudios cardíacos forman parte de esa evaluación.

También puede presentarse presíncope, la sensación de estar a punto de desmayarse. El cardiólogo señaló que puede incluir mareo, debilidad, sudoración, náuseas, visión borrosa o puntos negros en el campo visual.

“Es un síntoma clásico de la miocardiopatía hipertrófica, en particular de la forma obstructiva”, afirmó.

dolor de pecho, salud, corazon-VisualesIA
El presíncope o sensación de desmayo con mareos se asocia con la forma obstructiva de la miocardiopatía hipertrófica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparece durante el esfuerzo, puede estar asociado con la forma obstructiva de la enfermedad, en la que el engrosamiento dificulta el paso de sangre desde el corazón.

La falta de aire y el dolor torácico no deben confundirse con un malestar habitual

La falta de aire puede ser relevante cuando surge de manera nueva o limita actividades que antes se realizaban sin dificultad. “Puede aparecer de forma repentina, incluso al realizar la misma actividad física que antes”, señaló el profesional.

También puede manifestarse al intentar completar una rutina de ejercicio o durante acciones corrientes, como subir escaleras, caminar o hacer compras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de aire repentina durante tareas habituales responde al esfuerzo extra que realiza el corazón para impulsar la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que, en la miocardiopatía hipertrófica, esa dificultad puede relacionarse con el esfuerzo que realiza el corazón para impulsar la sangre. No se trata de cualquier episodio ocasional de falta de aire, sino de un cambio persistente o inesperado en la capacidad para sostener actividades habituales.

El dolor en el pecho es otra señal que requiere atención. El especialista indicó que puede aparecer cuando el músculo cardíaco recibe menos sangre de la necesaria. Esa molestia puede ocurrir durante el esfuerzo, aunque también puede estar vinculada con otras enfermedades del corazón.

Remarcó que el dolor torácico no permite identificar por sí solo la causa del problema. “Es una señal preocupante para esta enfermedad y para otros problemas cardíacos, incluido un infarto”, afirmó. Por ese motivo, indicó que el dolor de pecho sin explicación requiere atención médica inmediata.

Hombre sentado frente a una taza de café en una mesa, con una mano en el pecho iluminado en tono rojo.
El dolor torácico aparece cuando el músculo cardíaco recibe un flujo de sangre inferior al necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palpitaciones y la fatiga persistente completan el cuadro de señales posibles

Las palpitaciones pueden sentirse como latidos rápidos, muy fuertes o irregulares. Alencherry explicó que, en algunos casos, pueden indicar una arritmia, es decir, una alteración del ritmo cardíaco.

Mencionó la fibrilación auricular como una de las alteraciones que pueden presentarse en personas con miocardiopatía hipertrófica.

Aclaró que las palpitaciones tienen múltiples causas. “Pueden generar mucho cansancio y dificultar el transcurso del día”, sostuvo. Su relevancia aumenta cuando interrumpen las actividades habituales o se acompañan de cansancio intenso, falta de aire u otras molestias que afectan el día a día.

Primer plano de una mujer de mediana edad con bata de hospital, mano en el pecho, sentada frente a un monitor cardíaco y un goteo intravenoso en una habitación.
Las palpitaciones o latidos irregulares en pacientes con esta enfermedad pueden indicar la presencia de fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga continua también puede formar parte del cuadro. “Es un cansancio y una falta de aire que atraviesan la vida diaria, incluso al realizar tareas cotidianas”, explicó. La diferenció del agotamiento ocasional y la vinculó con dificultades para respirar.

Los antecedentes familiares aportan otra señal, aun cuando no haya síntomas. También explicó que la enfermedad suele presentarse en familias y que algunas personas, en especial quienes tienen la forma no obstructiva, pueden no advertir manifestaciones.

En esos casos, el diagnóstico puede surgir a partir de estudios realizados por antecedentes familiares o por otros motivos. “Estos síntomas pueden indicar distintos problemas, no solo miocardiopatía hipertrófica”, advirtió el cardiólogo. “No intente adivinar la causa por su cuenta”.

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