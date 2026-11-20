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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Aunque el sarampión ha regresado oficialmente a Estados Unidos, los expertos afirman que la mayoría de las personas no necesita otra dosis de la vacuna para seguir protegidas.

Esta semana, Estados Unidos, México y Bolivia perdieron su condición de países que habían erradicado el sarampión, según informó The Associated Press. La decisión significa que el virus ha circulado de manera ininterrumpida en los 3 países durante al menos 12 meses.

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En lo que va de año se han notificado más de 5.400 casos de sarampión en todo Estados Unidos, según CIDRAP News. Hasta el 17 de noviembre se habían registrado casos en 45 estados y 10 personas habían muerto.

Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés), también conocida como triple viral, suelen proporcionar protección de por vida. Haber padecido sarampión también suele conferir protección de por vida. Por regla general, se considera que los nacidos antes de 1957 son inmunes, ya que por aquella época casi todos los niños contraían el virus.

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«La mayoría de las personas están protegidas sin necesidad de recibir una dosis de refuerzo», declaró a AP News el Dr. Richard Martinello, de la Facultad de Medicina de Yale, en New Haven, Connecticut.

No obstante, algunos adultos podrían pensar en la conveniencia de recibir, o no, otra dosis de recuerdo. Entre ellos, los trabajadores de la salud nacidos antes de 1957 que no pueden demostrar que son inmunes.

También podrían necesitarla los adultos vacunados entre 1963 y 1967. Algunos recibieron una vacuna antigua, menos eficaz, elaborada con virus inactivados. Según explicaron los médicos a AP News, quienes recibieron esa vacuna, o no están seguros de cuál recibieron, deberían ponerse al menos 1 dosis de la vacuna actual.

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Una dosis previene el sarampión en el 93% de los casos. Con dos dosis, la protección llega hasta el 97%.

La dosis de recuerdo podría ser conveniente para estudiantes, trabajadores de la salud, personas que viajan al extranjero y quienes conviven con alguien con el sistema inmunitario inmunodeprimido.

¿No está seguro de sus antecedentes de vacunación? Pregunte a sus padres, a su médico, a las escuelas a las que haya ido o los empleadores que haya tenido, o al departamento de salud de su estado.

Si sigue sin tener claro su estado de vacunación, puede pedir a su médico un análisis de sangre para comprobar la inmunidad frente a la vacuna MMR y saber si tiene anticuerpos contra el sarampión. No obstante, Martinello señaló que esta no es una medida ideal del grado de protección frente al virus. Aunque la prueba es precisa, explicó, los científicos no saben establecer una correspondencia exacta entre el resultado y el nivel de protección que puede tener una persona.

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Aunque la dosis de recuerdo de la vacuna es segura para la mayoría de las personas, no se administra durante el embarazo.

Los bebés son especialmente vulnerables porque los anticuerpos que reciben de sus madres disminuyen durante los primeros meses de vida, según CIDRAP News.

La vacunación sistemática con la triple vírica comienza entre los 12 y los 15 meses de edad. No obstante, desde hace tiempo los expertos recomiendan una dosis anticipada, denominada «dosis cero», para los bebés de 6 a 11 meses que viajen al extranjero o estén cerca de un brote.

Una nueva revisión del Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, que publica CIDRAP News, concluyó que esta dosis anticipada resulta segura y eficaz. Su eficacia fue del 58% antes de los 9 meses y del 83% entre los 9 y los 11 meses.

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Los bebés que reciben una dosis cero deben recibir igualmente ambas dosis habituales más adelante, ya que la protección de una dosis anticipada podría durar menos.

Michael Osterholm, director del centro, afirmó que el riesgo de exposición al sarampión en Estados Unidos «ha cambiado drásticamente». Añadió que, ante los próximos viajes por las fiestas, más familias con bebés podrían encontrarse en lugares donde el sarampión se está propagando.

La vacuna puede dar fiebre, que está asociado a convulsiones febriles en algunos niños. No obstante, ese riesgo es «muy bajo», señaló la Dra. Heidi Moline, coautora de la revisión y asesora clínica de CIDRAP. Su equipo no halló pruebas de que sea mayor en los bebés más pequeños.

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«Con el aumento de los viajes y las reuniones durante las fiestas, animamos a los padres de bebés a consultar con el profesional de salud que atiende a sus hijos para saber si es conveniente administrarles una dosis cero», afirmó Moline.

Más información

Visite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para obtener más información sobre la vacuna MMR.

FUENTES: The Associated Press, 18 de noviembre de 2026; CIDRAP News, 17 de noviembre de 2026.