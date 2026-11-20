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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Estrés y ansiedad laborales. ¿Quién no los ha experimentado alguna vez?

No obstante, si la ansiedad es tan intensa que perjudica su rendimiento o ser mantiene durante meses, podría tener un problema, advierte un experto.

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Para muchos trabajadores, la presión no disminuye. En una reciente encuesta internacional, 1 de cada 3 empleados dijo que «apenas logra salir adelante», y 1 de cada 4 dijo que su salud mental había empeorado durante el último año.

La mitad dijo que le resultaba difícil mantener la concentración o sentirse involucrada en su trabajo.

Estas cifras proceden del informe de 2026 sobre el estado de la salud mental de los trabajadores (State of Workforce Mental Health), elaborado por Lyra Health, una empresa que ofrece prestaciones de salud mental a empleadores. A finales de 2025, la compañía encuestó a 7.500 trabajadores de seis países, incluido Estados Unidos.

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El Dr. Asim Shah, vicepresidente ejecutivo de psiquiatría y ciencias del comportamiento del Baylor College of Medicine, en Houston, explica qué puede desencadenar la ansiedad laboral, cómo festionarla y cuándo buscar ayuda profesional.

«El objetivo es no sufrir ni dejar que la ansiedad afecte al rendimiento laboral», afirmó. «Alrededor del 60% de las personas experimentan ansiedad en el trabajo. Es algo frecuente, lo que significa que se puede hacer algo al respecto».

Los compañeros de trabajo malhumorados, un supervisor exigente, las tareas pequeñas pero molestas o los grandes proyectos que resultan abrumadores pueden provocar ansiedad laboral.

También influyen preocupaciones más importantes. Los problemas económicos fueron la causa más frecuente de estrés persistente en la encuesta de Lyra (57%), seguidos del aumento de la carga de trabajo (35%) y el temor a perder el empleo (23%).

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La inteligencia artificial (IA) añade otro factor de presión. Casi la mitad de los trabajadores encuestados dijo que la IA en el trabajo les hacía sentir que debían estar siempre disponibles (46%), y una proporción similar indicó que les generaba ansiedad por la seguridad de su empleo (44%).

Si experimenta usted estrés o ansiedad en el trabajo, podría notar señales como las siguientes:

· Sentirse excesivamente ansioso o nervioso.

· Presentar sudoración excesiva o temblores.

· Obsesionarse con una tarea.

· Perder el interés por su trabajo.

«La ansiedad llega a ser tan abrumadora que no puedes prestar atención ni concentrarte», señaló Shah en un comunicado de Baylor. «Estas sensaciones pueden dificultar el desempeño de las tareas laborales cotidianas».

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Cuando esta situación se prolonga durante más de 6 meses, puede ser el momento de buscar ayuda profesional, indicó Shah.

«Algunos empleadores ofrecen programas de asistencia al empleado a los que se puede acudir en busca de ayuda», explicó. «También puedes empezar a hablar con un terapeuta a través de la psicoterapia o explorar la posibilidad de recibir tratamiento con medicamentos contra la ansiedad laboral».

No obstante, acceder a estas ayudas no siempre es fácil. Entre los encuestados con necesidades de salud mental más complejas, el 40% dijo tener dificultades para recibir atención a través de su programa de asistencia al empleado (EAP), y más de la mitad se encontró con largas listas de espera.

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Cambiar de empleo tampoco resolverá necesariamente el problema, añadió Shah, que ofreció varias recomendaciones para manejar la ansiedad y reducir el estrés:

· Divida sus tareas en partes pequeñas.

· Fíjese objetivos modestos a lo largo de la semana y felicítese cuando los alcances.

· Exprese sus emociones. Escriba en un diario cómo se siente. Hable, ría o llore con alguien de confianza.

· Adopte hábitos saludables y dedique tiempo a actividades que disfrutes.

· Trabaje dentro de sus posibilidades. Fije límites a su carga de trabajo.

## Más información:

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrecen más información sobre cómo afrontar el estrés.

FUENTES: Baylor College of Medicine, comunicado de prensa, 16 de septiembre de 2024; Lyra Health, 2026.