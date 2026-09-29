Desayunos proteicos: 12 opciones sin huevo para disfrutar toda la semana

Las alternativas reúnen fuentes de proteína animal y vegetal para variar los desayunos sin usar huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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12 desayunos sin huevo permiten combinar fuentes de proteína animal y vegetal con frutas, legumbres, cereales y vegetales en preparaciones de pocos pasos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las proteínas pueden proceder de fuentes animales y vegetales. Una alimentación saludable debe ser diversa.

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Para adultos, el organismo indica que, de forma general, entre el 10% y el 15% de la energía diaria puede provenir de proteínas. Las necesidades individuales cambian según edad, estado de salud y actividad física. La propuesta de Eating Healthy Mag, sitio especializado en alimentación, reúne estas alternativas sin huevo.

1. El yogur griego se puede servir en capas

El yogur griego se combina con fruta fresca, granola y una pequeña cantidad de miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar yogur griego en un vaso o bowl y alternarlo con fruta fresca y granola. La receta admite una pequeña cantidad de miel. Para moderar azúcares libres, la OMS aconseja que representen menos del 10% de la energía diaria.

2. La quinoa arma una base salada con legumbres

La quinoa sirve como base salada junto con porotos negros, palta, salsa fresca y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar la quinoa y combinarla con porotos negros, palta en cubos, salsa fresca y queso. También se pueden sumar vegetales asados. Las legumbres forman parte de la variedad de alimentos que la OMS incluye en una dieta saludable.

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3. El queso cottage combina con fruta y semillas

El queso cottage acompaña frutas, almendras o semillas de chía en una preparación sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir queso cottage con ananá o frutos rojos. Almendras o semillas de chía agregan textura. Es una opción láctea que conviene integrar dentro de una pauta variada, en lugar de convertir un único alimento en la base de la dieta.

4. La avena nocturna se deja lista desde la víspera

La avena nocturna se prepara desde la víspera con fruta, cacao, chía o mantequilla de almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar avena con un líquido de elección y refrigerar durante la noche. Para aumentar la presencia de proteína, la propuesta original sugiere sumar proteína en polvo, mantequilla de almendras o chía; banana y cacao pueden acompañar la mezcla.

5. El salmón ahumado se sirve sobre pan integral

El salmón ahumado completa una tostada integral con queso crema, palta y alcaparras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostar pan integral y cubrirlo con salmón ahumado, queso crema o palta, alcaparras y pimienta. La OMS recomienda priorizar alimentos frescos y limitar aquellos con alto contenido de sal. Por eso es útil revisar la información nutricional del salmón ahumado y de los acompañamientos.

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6. El tofu se prepara revuelto con vegetales

El tofu se cocina desmenuzado con cúrcuma, levadura nutricional y diferentes verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desmenuzar tofu en una sartén y cocinarlo con cúrcuma, levadura nutricional y verduras. Se puede condimentar con hierbas y especias. La proteína vegetal del tofu permite variar las fuentes proteicas. La OMS incluye a los productos de soja entre los alimentos que pueden formar parte de una dieta diversa.

7. Bowl de licuado incorpora fruta, hojas y semillas

El bowl de licuado combina espinaca, banana, proteína en polvo, semillas y almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuar espinaca, banana y proteína en polvo hasta lograr una mezcla espesa. Pasarla a un bowl y terminar con semillas de cáñamo, almendras en láminas y fruta fresca. Las frutas y verduras aportan variedad a la preparación.

8. La tostada con mantequilla de frutos secos requiere pocos pasos

La mantequilla de frutos secos acompaña una tostada integral con banana y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Untar mantequilla de almendras u otro fruto seco sobre pan integral y añadir rodajas de banana y canela. Los frutos secos y las semillas figuran entre las fuentes de proteína que pueden alternarse con legumbres, soja, pescado y lácteos.

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9. Las lentejas pueden convertirse en una ensalada matinal

Las lentejas se mezclan con palta, tomates cherry, queso feta, aceite de oliva y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar lentejas cocidas con palta, tomates cherry y queso feta. Aliñar con aceite de oliva y jugo de limón. La OMS destaca que las legumbres aportan proteína y fibra, y recomienda incluir una amplia diversidad de alimentos.

10. La ricota se acompaña con frutos rojos

La ricota se sirve sobre pan tostado con frutos rojos y una cantidad acotada de miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostar pan, untar ricota y completar con frutos rojos y una cantidad acotada de miel. Es otra preparación láctea que puede adaptarse a las preferencias de cada persona y disponibilidad local de ingredientes.

11. La harina de garbanzos reemplaza la base del omelette

La harina de garbanzos permite preparar una tortilla con champiñones, espinaca y morrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar harina de garbanzos con agua, ajo y cebolla en polvo y comino hasta obtener una preparación fluida. Cocinarla en sartén como una tortilla y rellenarla con champiñones, espinaca y morrón salteados. Esta alternativa incorpora una legumbre en una preparación sin huevo.

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12. El farro se cocina como una papilla caliente

El farro se presenta como una papilla caliente con leche o bebida vegetal, canela y frutos rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hervir el farro (un grano de cereal antiguo de la familia del trigo) hasta que esté tierno y servirlo con leche o bebida vegetal, canela y frutos rojos. Como cierre, la OMS recomienda que una pauta alimentaria incluya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes magras de proteína. Con atención a las necesidades de cada persona.