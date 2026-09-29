Sociedad

La ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza por carecer de registro sanitario

El organismo impuso una medida similar sobre insumos médicos por no estar inscriptos correctamente

Diferentes botes de productos de limpieza colocados en el suelo junto con un cubo de la fregona, una fregona, guantes de látex y varios estropajos de diferentes colores.
La Anmat prohibió unos productos de limpieza por carecer de resgistro sanitario (Canva)
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca B&T Química que no cuenten con registro, tanto en el territorio argentino como en plataformas de venta electrónica. La medida comprende limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y otros artículos de la firma.

De acuerdo con la Disposición 6173/2026, la decisión alcanza a todos los lotes identificados bajo esa marca hasta que los productos sean inscriptos de manera formal. Según surge de la disposición, el organismo indicó que no puede garantizar las condiciones de elaboración, la composición, la calidad, la seguridad ni la eficacia de artículos que no fueron registrados ante la autoridad sanitaria.

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Además de la prohibición, la ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L., empresa con domicilio declarado en la calle Machado de Asís 860, en la localidad bonaerense de Lavallol, por presuntos incumplimientos de la normativa aplicable a los productos domisanitarios.

La actuación comenzó a partir de tareas de seguimiento realizadas por el Servicio de Domisanitarios, dependiente del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

De acuerdo con los fundamentos de la medida, una denuncia alertó sobre la comercialización de productos de la marca B&T Química sin inscripción ante la ANMAT. A partir de esa información, el organismo verificó la presencia de artículos de la firma en su sitio web, redes sociales y plataformas digitales de venta.

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Entre los productos promocionados se identificaron desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. Sin embargo, el relevamiento determinó que esos artículos no figuraban en los registros de la administración y que tampoco había sido detectado inicialmente un establecimiento habilitado como responsable ante el organismo nacional.

La disposición señala que el requisito de registro permite identificar a los responsables de la elaboración y comercialización, además de someter los productos a los controles previstos por la normativa. En ese marco, la falta de inscripción impide establecer si los artículos cumplen con las condiciones exigidas para su circulación en el mercado.

Con posterioridad al inicio de las actuaciones, B&T Química S.R.L. se inscribió ante la ANMAT mediante la Disposición 7939/2025. El establecimiento quedó incorporado al sistema Themis con el legajo DM-0229.

La comunicación también fue remitida por correo postal al domicilio declarado. La empresa respondió en los expedientes administrativos y manifestó que realizaba acciones para regularizar la situación de los productos observados.

No obstante, la ANMAT indicó que la compañía solo había iniciado inscripciones para determinados artículos de riesgo 1, entre ellos limpiadores y suavizantes. Esos trámites correspondían a cinco expedientes distintos. La existencia de esas gestiones no modificó la situación de los demás productos difundidos bajo la marca que aún no poseían los registros requeridos.

Como parte de la investigación, la autoridad nacional consultó a la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires sobre los productos analizados. La respuesta oficial señaló que no se había localizado un registro de esos artículos dentro de esa jurisdicción.

La resolución establece que la restricción se mantendrá sobre todos los productos de B&T Química sin registro hasta que se encuentren debidamente inscriptos.

Por otro lado, la ANMAT, a través de la disposición 6171/2026, ordenó la prohibición del uso, la comercialización, la publicación y la distribución de todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones en todo el país y en plataformas de venta electrónica. La medida regirá hasta que los artículos obtengan la autorización sanitaria correspondiente.

La disposición fue dictada después de que una inspección detectara en un comercio de la ciudad de Corrientes doce unidades de “Aritos de silicona MW Distribuciones”, en distintas medidas. Los productos carecían de información de lote, fechas de fabricación o vencimiento, identificación del fabricante o importador y datos de registros sanitarios.

Para la ANMAT, la falta de inscripción impide conocer aspectos vinculados con el material, la funcionalidad y las condiciones de seguridad de esos dispositivos. El organismo consideró que esa ausencia de información representa un riesgo para potenciales pacientes y extendió la restricción a todos los productos médicos que la firma fabrique o importe sin autorización.

El personal recorrió las dos plantas y los depósitos de la empresa. En uno de esos sectores halló 12 unidades de aros de silicona de la marca MW Distribuciones, en tamaños 70, 75 y 80. La propietaria indicó a los inspectores que se trataba de pesarios de silicona.

Los pesarios son dispositivos que pueden utilizarse en tratamientos vinculados con el prolapso de órganos pélvicos —como el útero, la vejiga o el recto— y con la incontinencia urinaria de esfuerzo. Su finalidad es aportar soporte estructural en determinados cuadros clínicos.

La revisión de los productos detectados permitió constatar que las unidades no contaban con identificación de lote, fecha de elaboración, fecha de vigencia, datos de la empresa fabricante o importadora ni registros sanitarios visibles.

Medicamentos
La Anmat prohibió todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones (Foto: Shutterstock)

Ante esa situación, los inspectores solicitaron la documentación de compra. De acuerdo con lo consignado en el expediente, la responsable del comercio manifestó que la mercadería había sido adquirida a un viajante residente en la provincia de Misiones, cuyo nombre y empresa representada no pudo precisar.

La misma versión indica que el vendedor había entregado una factura tipo C, pero que ese comprobante fue descartado. Las actuaciones no detallan otros documentos que permitieran reconstruir el origen comercial de los productos encontrados.

Como medida inmediata, el personal tomó una unidad de tamaño 75 en carácter de muestra. Las otras 11 unidades fueron inhibidas para su uso, venta y distribución dentro del establecimiento inspeccionado.

La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no existe inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica para los “Aritos de silicona MW Distribuciones”.

La misma área comunicó que tampoco consta una empresa habilitada bajo el nombre MW Distribuciones en los rubros de fabricante o importador de productos médicos. La falta de ambos registros fue uno de los elementos centrales considerados para disponer la medida sanitaria.

La resolución impide que los productos médicos elaborados o importados por la firma sean utilizados, ofrecidos, publicados, distribuidos o comercializados dentro del territorio nacional. El alcance incluye las plataformas de comercio electrónico.

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