Cómo reconocer las distorsiones cognitivas que afectan el ánimo y las decisiones

Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento automáticos que alteran la percepción de la realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los pensamientos no siempre describen los hechos con precisión. A veces simplifican una situación, anticipan un desenlace negativo o convierten una equivocación en una regla general. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento automáticos que alteran la percepción de la realidad e influyen directamente en el estado de ánimo, las decisiones y las relaciones personales.

Estos sesgos funcionan como atajos para procesar información en la mente. Sin embargo, cuando se vuelven rígidos o repetitivos, suelen aumentar la ansiedad y estrés en la vida cotidiana. Según la Cleveland Clinic, se trata de relatos internos que no resultan completamente ciertos ni útiles, los cuales logran que una experiencia parezca más amenazante de lo que realmente es.

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Aprender a identificarlas no implica negar los problemas ni forzar un optimismo irreal. El objetivo principal reside en distinguir entre interpretación y hechos concretos. Esta pausa reflexiva permite revisar la idea inicial antes de que desencadene una espiral de preocupación o autocrítica.

Siete esquemas que alteran la percepción

Estos patrones pueden manifestarse de forma individual o combinada. Publicaciones de la Cleveland Clinic y de Harvard Health Publishing destacan siete de las formas más habituales:

Estos sesgos mentales aumentan el estrés y la ansiedad cuando se convierten en relatos rígidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensamiento de todo o nada: significa evaluar cada vivencia desde extremos opuestos. Un tropiezo puede percibirse como un fracaso total, sin dar espacio a los resultados intermedios. Faltar un día al gimnasio, por ejemplo, podría llevar a la conclusión de que no vale la pena mantener la rutina. Catastrofización: constituye la inclinación a prever el peor desenlace, aun cuando falten pruebas que lo sostengan. Este sesgo incrementa el temor ante eventos que probablemente no ocurrirán. Lectura de la mente: ocurre cuando se asume que otra persona piensa algo negativo sin haberlo verificado. La demora en la respuesta a un mensaje suele interpretarse como rechazo o enojo, aunque existan motivos ajenos a la relación. Etiquetado: convierte un error puntual en una definición sobre la identidad. Equivocarse en una tarea laboral puede derivar en calificarse como incapaz, haciendo que una falla transitoria reemplace a la imagen personal completa. Generalización excesiva: sucede al extender un hecho aislado hacia todas las experiencias futuras. No conseguir un empleo puede transformarse en la creencia de que nunca se obtendrá una oportunidad laboral. Personalización: consiste en atribuirse la culpa absoluta por acontecimientos que dependen de múltiples variables o que escapan al control personal. Razonamiento emocional: consiste en tomar una emoción como prueba objetiva. Sentir intensa aprensión se convierte en la certeza de que algo malo sucederá, confundiendo el estado anímico con la realidad.

Estas interpretaciones suelen encadenarse entre sí. Una duda inicial en un vínculo puede comenzar con la lectura de la mente, derivar en la autoculpabilización y culminar en una predicción catastrófica. Por ese motivo, frenar el primer pensamiento resulta determinante.

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Herramientas para desactivar el ciclo automático

El primer paso para modificar estos esquemas requiere detectar el pensamiento apenas surge. La psicóloga Susan Albers, integrante de la Cleveland Clinic, recuerda que una idea no es un hecho. Nombrar la distorsión sin juzgarla permite tomar distancia crítica y examinar la información disponible.

La terapia cognitivo-conductual facilita el abordaje de los patrones automáticos frente al malestar cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, resulta provechoso detectar absolutos como siempre, nunca, todo o nada. La especialista señala que estas palabras funcionan como señales de alarma ante juicios inflexibles, lo que ayuda a detenerse antes de dar por cierta una conclusión.

La escritura representa otra estrategia eficaz. Registrar la situación vivida, la noción que emergió y la emoción sentida ayuda a ordenar el proceso mental. Observar el escenario por escrito facilita separar los hechos reales de las suposiciones.

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Desde Harvard Health Publishing sugieren analizar la evidencia disponible y evaluar si se omiten aspectos positivos o si se aplica un criterio desmedido. Esta revisión no busca reemplazar el malestar con afirmaciones ingenuas, sino considerar alternativas que la mente descartó en automático.

Conversar sobre lo ocurrido con una persona cercana también aporta perspectiva. La doctora Albers propone cuestionar la propia exigencia evaluando qué respuesta se le ofrecería a un amigo en una circunstancia idéntica. Esta comparación suele revelar que el juicio propio resulta más severo que el aplicado a los demás.

Cuando estos patrones persisten y generan un sufrimiento constante, la Cleveland Clinic aconseja acudir a un profesional de la salud. La terapia cognitivo conductual ofrece herramientas específicas para reestructurar estos esquemas pensamientos y mejorar la relación entre la mente, las emociones y la conducta cotidiana.

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