Sociedad

Día del Inventor en Argentina: por qué se celebra hoy, 29 de septiembre

La fecha forma parte del calendario de efemérides nacionales y pone en valor la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones

Ladislao Biró
Argentina celebra el Día del Inventor cada 29 de septiembre en homenaje al nacimiento de Ladislao José Biró
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Cada 29 de septiembre, la Argentina conmemora el Día del Inventor en homenaje a Ladislao José Biró, creador del bolígrafo que en el país pasó a conocerse como birome. La fecha coincide con el nacimiento del inventor húngaro nacionalizado argentino, cuya idea cambió la escritura cotidiana y dio origen a una herramienta utilizada en todo el mundo.

Biró desarrolló el principio de su creación en Europa, pero fue en Argentina donde encontró las condiciones para perfeccionarla, producirla y llevarla al mercado. La palabra “birome” surgió de la asociación entre su apellido y el de Juan Jorge Meyne, su socio en la fabricación local del producto.

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Además de su vínculo con la lapicera de tinta viscosa y punta esférica, Biró dejó patentes e investigaciones en campos diversos. Su trayectoria es el motivo por el cual el país eligió su cumpleaños para reconocer a quienes convierten una idea en una solución técnica o de uso cotidiano.

Por qué se celebra el Día del Inventor hoy, 29 de septiembre

La elección de la fecha remite al nacimiento de Biró, ocurrido el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, entonces parte del Imperio austrohúngaro. La fecha está asociada a su aporte más difundido: el desarrollo de un sistema de escritura con una pequeña esfera giratoria que distribuye tinta de secado rápido sobre el papel.

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Ladislao Biró
La observación de las imprentas de diarios inspiró a Ladislao José Biró a buscar un sistema de escritura con tinta de secado rápido

La Casa Rosada presenta la efeméride como un reconocimiento a su aporte y a la tarea de quienes desarrollan soluciones a partir de nuevas ideas. En el caso de Biró, aquel principio técnico pasó de la experimentación a convertirse en un objeto de uso diario.

El inventor llegó a la Argentina en 1940 junto con su hermano György y su socio Juan Jorge Meyne, mientras Europa atravesaba la Segunda Guerra Mundial. Pese a la situación global, su esposa e hija llegarían tiempo después. Aquí continuó el desarrollo de su creación: registró una patente del bolígrafo en 1943 y ese mismo año la Compañía Sudamericana Biró-Meyne comenzó a comercializarlo bajo la marca Birome.

Quién fue Ladislao José Biró

Antes de consolidarse como inventor, Ladislao José Biró estudió Medicina, trabajó como periodista y se interesó por disciplinas como la hipnosis. Su paso por una redacción resultó central para el origen de su invento más conocido.

Mariana Biró había contado en una entrevista con Infobae que su padre se cansaba de las manchas y de las interrupciones que provocaba la pluma estilográfica. La observación de las rotativas de los diarios le dio una pista: aquellas máquinas utilizaban una tinta que se secaba con rapidez sobre el papel.

Ladislao Biró
El inventor húngaro nacionalizado argentino patentó también desarrollos en transmisiones automáticas, lavados de ropa y sustentación magnética

Biró buscó trasladar ese mecanismo a un instrumento de escritura manual. El desafío consistía en combinar una tinta más espesa con una punta que pudiera distribuirla de forma continua. La solución fue incorporar una pequeña bolilla en la punta de un tubo: al rodar sobre el papel, tomaba la tinta del depósito y la dejaba sobre la superficie.

El inventor registró en Hungría una patente de su bolígrafo en 1938. Más tarde se radicó en Buenos Aires y continuó el desarrollo técnico y comercial del producto. “El invento tiene partida de nacimiento húngara y pasaporte argentino”, resumió Mariana Biró en aquella entrevista con Infobae.

Aunque la birome fue su creación más conocida, Biró trabajó en otros desarrollos. Su hija y colaboradores mencionaron, entre ellos, sistemas de transmisión automática, mecanismos retráctiles para bolígrafos, dispositivos vinculados con el lavado de ropa y proyectos de sustentación magnética. Murió el 24 de octubre de 1985 en Buenos Aires, a los 86 años.

La birome, el invento argentino

La birome no fue concebida íntegramente en la Argentina, ya que Biró había patentado el principio del bolígrafo antes de emigrar. Sin embargo, el país fue decisivo en la etapa que transformó aquella idea en un producto fabricado y comercializado a gran escala.

La empresa que formaron comercializó la Birome como marca, aunque con el tiempo el término se extendió en el uso popular argentino para designar a casi cualquier lapicera de este tipo.

Ladislao Biró
Ladislao José Biró se radicó en la Argentina en 1940 y fundó la Compañía Sudamericana Biró-Meyne para comercializar la marca Birome

El producto ofrecía ventajas frente a las plumas estilográficas: reducía el riesgo de derrames, no requería tintero y utilizaba una tinta que se secaba con mayor rapidez. Esas características despertaron el interés de las fuerzas aéreas británicas, que necesitaban un instrumento capaz de escribir a gran altura sin las pérdidas de tinta habituales en otros sistemas.

Con el tiempo, el bolígrafo se volvió un objeto de uso masivo. La simplificación de los procesos industriales y la fabricación de modelos económicos ampliaron su acceso en escuelas, oficinas, comercios y hogares.

Cuándo se celebra el Día del Inventor a nivel mundial

El Día del Inventor se conmemora en fechas diferentes según el país. En Alemania, Austria y Suiza, por ejemplo, se celebra el 9 de noviembre desde 2005.

La fecha recuerda el nacimiento de Hedy Lamarr, actriz e inventora austríaca que, junto con el compositor George Antheil, desarrolló un sistema de salto de frecuencia para comunicaciones inalámbricas durante la Segunda Guerra Mundial.

En Estados Unidos, en cambio, tiene lugar el 11 de febrero, fecha del nacimiento de Thomas Alva Edison.

En América Latina también hay fechas propias. México celebra el Día del Inventor el 17 de febrero, en homenaje a Guillermo González Camarena, mientras que Bolivia conmemora el 23 de abril y Brasil lo hace el 12 de noviembre, fecha instituida por ley federal.

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