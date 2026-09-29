El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

Lali Espósito y Tini Stoessel interpretaron "Like a Virgin" de Madonna

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Rodrigo de Paul tuvo un gesto de amor con Tini Stoessel luego de la participación sorpresa de la cantante en el tercer show de Lali Espósito en el estadio de River Plate. El futbolista reaccionó a la publicación que hizo su pareja en Instagram y le dejó un mensaje público de apoyo tras una noche que ella misma definió como especial.

Después de subir fotos y videos de su aparición en el Monumental junto a Lali y Marilina Bertoldi, Tini recibió el comentario de De Paul. El campeón del mundo escribió: “Qué orgullo poder acompañarte, brillás siempre. Te merecés todo. Te amo mucho”.

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La declaración se destacó entre las reacciones que recibió la publicación y acumuló miles de “Me gusta” en pocas horas. Con esas palabras, el mediocampista expresó su respaldo a la artista después de un número que se mantuvo bajo reserva hasta el momento del recital.

Rodrigo de Paul expresó su orgullo por Tini Stoessel tras su aparición sorpresa en River: “Qué orgullo poder acompañarte” (Instagram)

La aparición de Tini fue uno de los pasajes más comentados de la tercera fecha de Lali en River. La cantante ingresó al escenario para compartir una puesta con Espósito y Bertoldi, una reunión que había despertado expectativa entre los seguidores de las tres artistas.

El mensaje de Rodrigo de Paul llegó después de que Stoessel expusiera en redes el costado personal de la experiencia. En el texto que acompañó sus imágenes, la artista escribió: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”.

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También se refirió al vínculo que construyó con Lali a partir de la invitación al show. “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, señaló Tini, quien describió lo ocurrido en el estadio como un momento de fuerte significado emocional.

El mensaje de Tini a Lali: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”

“Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”, agregó la cantante. Luego le dedicó un mensaje a Lali: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

La publicación comenzó con otra frase que se escuchó durante el recital. “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, escribió Stoessel. Lali había pronunciado esas palabras sobre el escenario, cuando ambas compartieron el encuentro ante el público del Monumental.

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Para De Paul, el posteo fue una oportunidad de mostrar su acompañamiento desde las redes. El jugador suele interactuar con las publicaciones de Tini, pero en esta ocasión eligió un mensaje centrado en el orgullo que le provocó verla en una actuación que reunió a figuras del pop y el rock argentino.

Lali Espósito, Marilina Bertoldi y Tini Stoessel homenajearon a Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera

La puesta comenzó con una versión de “Like a Virgin”, de Madonna. Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, en una referencia a la presentación que Madonna realizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

Después, Marilina Bertoldi se incorporó a la escena y besó a ambas cantantes. La actuación continuó con “1AMOR”, una canción de Lali que las tres interpretaron juntas. Tini también le dedicó unas líneas a Bertoldi en su publicación: “Dios mío, qué bestia. Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.

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Antes del show, la organización de la gira difundió un video de los ensayos. Allí se pudo ver a Tini ingresar a River con un buzo con capucha y anteojos oscuros, una estrategia para mantener en secreto su presencia antes de la función.

Tini Stoessel y Lali Espósito compartieron escenario en el Monumental, ante la emoción del público

En esas imágenes, la cantante recordó el origen de su admiración por Espósito. “Cuando yo estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan”, contó.

Tini también habló de la dimensión que tuvo para ella volver a encontrarse con Lali para cantar, 15 años después de aquel recuerdo. “Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país, estar cantando esta canción, casarnos el mismo año, ¿qué querés que te diga? Es una locura”, expresó durante los preparativos.

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