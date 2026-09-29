Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen y cuándo preocuparse

La American Academy of Pediatrics señala que el bruxismo infantil es frecuente en preescolares y suele desaparecer hacia los seis años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El bruxismo infantil suele detectarse durante la noche, cuando un adulto escucha el ruido que produce el roce involuntario de los dientes o advierte cambios en la boca del niño.

La American Academy of Pediatrics (AAP) indica que este comportamiento es frecuente, sobre todo entre los más pequeños y los niños en edad preescolar. Puede comenzar incluso antes del primer año de vida y suele desaparecer hacia los 6 años. Si se mantiene con el tiempo o provoca molestias, es recomendable comentarlo con el pediatra y el odontopediatra.

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El seguimiento médico y odontológico es especialmente importante si hay molestias en la mandíbula, la cara o el oído, cefaleas al despertar, sensibilidad dental, desgaste del esmalte o grietas en las piezas. También conviene pedir orientación si el niño duerme mal o se muestra cansado durante el día.

El desarrollo dental, el dolor y el estrés pueden favorecer el bruxismo

No hay una sola causa. Pueden influir los cambios propios del desarrollo dental, una mordida que no encaja bien, la salida de los dientes, un dolor de oído o una irritación dentro de la boca. El estrés y la ansiedad también pueden favorecerlo, aunque este signo, por sí solo, no indica un problema de conducta ni de salud mental.

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Las cefaleas al despertar, el dolor mandibular y el desgaste del esmalte justifican una consulta médica y odontopedriática (Freepik)

Una revisión publicada en Frontiers in Oral Health lo relaciona con factores físicos, emocionales, familiares y relacionados con el sueño. Sus autores advierten que los estudios disponibles utilizan métodos de diagnóstico diferentes, por lo que todavía no hay conclusiones firmes sobre todas sus causas ni sobre un tratamiento único.

Si no hay dolor ni daños, puede tratarse de una etapa pasajera

Que un niño rechine los dientes no quiere decir, por sí mismo, que vaya a sufrir daño dental. Según la AAP, muchos chicos dejan de hacerlo antes de completar la dentición permanente. Si no hay dolor, lesiones visibles ni problemas para dormir, puede ser suficiente observar la evolución y mencionarla durante los controles odontológicos.

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El rechinamiento continuo en adolescentes aumenta el riesgo de sufrir desgaste del esmalte y molestias en la articulación de la mandíbula (Freepik)

La edad también importa. Cuando el rechinamiento continúa en niños mayores o adolescentes, conviene controlar si está afectando los dientes o los músculos de la mandíbula. La presión repetida puede desgastar el esmalte y provocar molestias en la articulación que une la mandíbula con el cráneo.

La American Academy of Pediatric Dentistry recomienda controles tempranos de la dentición y la mordida. A partir de esa revisión, el odontopediatra puede establecer si basta con observar el caso o si es necesario proteger las piezas.

Los ronquidos y las pausas respiratorias requieren una evaluación médica

El bruxismo puede aparecer junto con dificultades para respirar mientras se duerme, pero no significa necesariamente que el niño tenga apnea del sueño. Una revisión publicada en Frontiers in Oral Health halló una relación con algunos trastornos respiratorios y con otros episodios que interrumpen el descanso, aunque los autores aclaran que los datos disponibles no prueban que uno sea la causa del otro.

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Los ronquidos frecuentes y las pausas respiratorias durante la noche justifican una evaluación clínica del sueño infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, conviene mirar el cuadro completo. Los ronquidos frecuentes, la respiración por la boca al dormir, las pausas respiratorias, los movimientos constantes durante la noche o el cansancio al despertar justifican una consulta con el pediatra.

Si los episodios son intensos o el descanso resulta insuficiente, el profesional puede indicar un estudio del sueño.

Qué medidas pueden ayudar a los niños con bruxismo

Según la AAP, una rutina saludable antes de dormir y la consulta con el equipo de salud pueden ayudar a reducir las molestias y proteger los dientes:

Mantener horarios regulares para acostarse , evitar las pantallas durante la hora previa y probar un baño tibio, música suave, ejercicios de respiración o la lectura de un libro.

Hablar con el pediatra y el odontopediatra si el niño toma medicamentos o tiene otros problemas de salud, ya que el profesional puede valorar si influyen en los episodios nocturnos.

Usar protectores bucales solo si los indica el odontopediatra, porque la boca y la mordida de los chicos todavía están en desarrollo. Si los dientes permanentes corren riesgo, puede recomendar una férula hecha a medida para mantener las piezas separadas durante el sueño.