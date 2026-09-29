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“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

Santiago Rodríguez reavivó la polémica tras el triunfo de Columbus, por la MLS. Los detalles

Durante un partido entre Inter Miami y Columbus Crew, Lionel Messi tiene un tenso cara a cara con el uruguayo, reeditando un cruce en 2023
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Santiago Rodríguez encendió las redes sociales con una publicación cargada de ironía después de la victoria de Columbus Crew 2-1 sobre Inter Miami, en un partido que además tuvo un tenso cruce con Lionel Messi. El mediocampista uruguayo compartió 11 fotografías del encuentro disputado en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, entre las que incluyó una imagen del capitán argentino con gesto de fastidio. El mensaje que acompañó la publicación fue escueto: “Trabajo hecho un domingo”.

El conjunto de Ohio se impuso con un gol agónico de Jamal Thiaré en el minuto 98, tras un error del arquero visitante, y selló su segunda victoria consecutiva en la MLS ante un estadio lleno con 21.188 espectadores. El resultado marcó, además, la última presentación de Messi con su club antes de viajar a Buenos Aires para sumarse a la selección argentina, que disputará su próximo compromiso el martes 6 de octubre frente a Benín.

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El episodio central de la noche ocurrió cerca del final de la primera parte, con el marcador igualado 1-1. Josef Martínez, delantero venezolano con pasado en Inter Miami, había adelantado a Columbus Crew con un gol de penal a los 28 minutos, mientras que Messi empató cinco minutos más tarde con un tiro libre.

Un de las fotos publicadas por Santiago Rodríguez, con Lionel Messi detrás (@santirodriguezz23)
Un de las fotos publicadas por Santiago Rodríguez, con Lionel Messi detrás (@santirodriguezz23)

Fue en ese momento cuando Rodríguez y el astro argentino quedaron cara a cara luego de una infracción de Messi sobre el uruguayo. En pleno campo de juego, el capitán de Inter Miami le reclamó al mediocampista: “Siempre lo mismo, pero vos me faltás el respeto, me faltás al respeto. ¿Te dije algo a vos?”. El dedo levantado de Rodríguez había precedido la reacción del argentino.

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El árbitro Víctor Manuel Rivas intervino de inmediato para separar a ambos futbolistas, mientras jugadores de los dos equipos se acercaron para bajar la tensión. Pese al tono elevado de la discusión, el réferi no amonestó a ninguno de los dos sudamericanos por el episodio, aunque sí sancionó minutos después con tarjeta amarilla a Messi por otra falta sobre Malte Amundsen.

El vínculo entre ambos jugadores no es nuevo. El 10 de noviembre de 2023, durante la denominada Noche de Oro de Messi en el DRV PNK Stadium —en la que el rosarino presentó su octavo Balón de Oro ante el público de Miami—, Rodríguez defendía la camiseta de New York City FC. Aquel encuentro también terminó con derrota de Inter Miami por 2-1 y, tras el pitazo final, ambos protagonizaron una fuerte discusión. En esa misma jornada, el uruguayo tuvo además un cruce con el español Jordi Alba.

Santiago Rodríguez
El posteo de Santiago Rodríguez en su cuenta de Instagram (@santirodriguezz23)

La historia entre ambos volvió a quedar bajo la lupa en 2024, cuando la MLS consultó a distintos futbolistas cuál consideraban el mejor jugador de un plantel rival. Rodríguez no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, mediocampista de New England Revolution.

Antes de la publicación con las 11 fotografías, el uruguayo había compartido un primer posteo en sus redes sociales (X e Instagram) que también incluyó una imagen del capitán argentino con semblante contrariado, acompañada por el número “+3” y dos emojis: un pulgar hacia arriba y una carita con sonrisa irónica. En una de las fotos el charrúa aparece corriendo con Messi detrás. La secuencia de mensajes generó especulación sobre si se trataba de una chicana dirigida al crack rosarino, en momentos en que el argentino ya se preparaba para el viaje a la Argentina.

Rodríguez, de 26 años, llegó a Columbus Crew tras su paso por Botafogo y disputó apenas su segundo partido con la camiseta del equipo de Ohio en la victoria ante Inter Miami. El conjunto de Florida acumula una nueva derrota y permanecerá sin Messi hasta que el delantero regrese de sus compromisos con la selección argentina.

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