Una palta diaria, ¿resulta un hábito saludable para todos?

La palta aporta grasas insaturadas dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La palta suele estar presente en desayunos, ensaladas y comidas cotidianas por su textura y el aporte de grasas insaturadas. Incorporarla a diario puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque sus efectos dependen del conjunto de hábitos y de las necesidades de cada persona.

Reemplazar grasas sólidas y azúcares modificó algunos marcadores lipídicos

Un ensayo aleatorizado publicado este año en The American Journal of Clinical Nutrition evaluó a adultos con triglicéridos elevados durante dos períodos de tres semanas.

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Durante la intervención, una porción diaria de unos 180 gramos de palta reemplazó calorías de grasas sólidas y azúcares añadidos. El grupo de control siguió una dieta habitual de estilo estadounidense.

El reemplazo de grasas sólidas y azúcares añadidos reduce algunos marcadores lipídicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final del período con sustitución, los investigadores observaron descensos mayores en varios indicadores frente a la dieta de comparación:

Los triglicéridos bajaron un 17,4%

El colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad se redujo un 4,65%

La fracción de colesterol vinculada a lipoproteínas de muy baja densidad disminuyó un 9,3%

6,56% La relación entre colesterol total y colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad cayó un

El trabajo, completado por entre 37 y 39 participantes según la etapa del estudio, no detectó diferencias entre las dietas en los niveles de glucosa, insulina ni presión arterial.

Por lo tanto, el resultado principal se refiere a una sustitución concreta y de corto plazo, y no a incorporar la fruta sin modificar el resto de la alimentación. El estudio fue registrado y publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

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Una porción diaria de palta disminuye la carga glucémica de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo de seis meses redujo la carga glucémica de la dieta

Otra investigación de 2026 analizó datos de 961 adultos con sobrepeso u obesidad abdominal que participaron en un ensayo multicéntrico. Un grupo recibió la indicación de incorporar cada día una porción grande, de 168 gramos, durante seis meses. El otro mantuvo sus hábitos y evitó esa fruta.

La intervención se asoció con una reducción de 13,7 puntos en la carga glucémica de la dieta respecto del grupo de comparación. Ese indicador contempla tanto la calidad de los carbohidratos como la cantidad consumida. Los autores señalaron que los grupos alimentarios aportaron valores similares a la carga glucémica, salvo por la inclusión de la palta.

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El análisis no prueba que la fruta trate la diabetes ni reemplaza las pautas indicadas para esa enfermedad, pero aporta datos sobre su efecto dentro de la dieta habitual de personas con mayor circunferencia de cintura, según Current Developments in Nutrition.

El consumo cotidiano de palta no reduce de forma uniforme la grasa visceral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos metabólicos fueron discretos y la grasa visceral no disminuyó

Un análisis secundario del mismo programa de investigación examinó muestras de sangre de 120 personas con obesidad abdominal que incorporaron porción diaria durante seis meses.

Publicado por el Journal of the American Heart Association, el estudio registró una baja del 6% en el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad y reducciones de 3% y 2% en presión sistólica y diastólica, respectivamente.

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La presión arterial registra pequeñas variaciones en algunos participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el volumen de grasa visceral aumentó un 3% y las asociaciones entre los cambios en metabolitos sanguíneos y los indicadores cardiometabólicos fueron débiles o moderadas. Los autores describieron modificaciones sutiles en metabolitos vinculados con grasas, carbohidratos y aminoácidos.

Esa combinación de hallazgos impide atribuir al consumo cotidiano un efecto uniforme sobre el peso corporal o el riesgo cardiovascular. La publicación de la American Heart Association advierte que se trata de un análisis exploratorio.

La palta diaria no mejora la memoria ni la velocidad de procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hubo mejoras en memoria ni velocidad de procesamiento

La evidencia de 2026 también descarta una promesa frecuente. En un subestudio con 251 adultos de entre 25 y 84 años, incorporar una porción cada día durante seis meses no produjo cambios significativos en:

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Memoria

Función ejecutiva

Velocidad de procesamiento

Tiempo de reacción frente a quienes evitaron el alimento

La mejoría registrada en el tiempo de reacción de la memoria de trabajo ocurrió en ambos grupos.

La cantidad consumida y las necesidades individuales condicionan sus posibles efectos metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo incluyó personas con obesidad central y no indicó otros cambios de estilo de vida, por lo que sus resultados no pueden extenderse sin más a toda la población.

Según el artículo indexado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, harán falta investigaciones en otros grupos y con estrategias dietéticas más amplias para establecer si existe algún efecto sobre el envejecimiento cognitivo.

Los estudios recientes coinciden en un punto: la palta puede ser una opción alimentaria dentro de una dieta variada. En especial cuando desplaza alimentos con grasas saturadas o azúcares añadidos. Pero la porción, contexto dietético y necesidades individuales siguen siendo determinantes.

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