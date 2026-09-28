Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

El amigo del periodista hablo sobre las ultimas semanas del "Negro (Video:Infama, America TV)

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Baby Etchecopar relató en Infama (América TV) los pormenores de los últimos meses de vida de Oscar González Oro, el conductor y locutor fallecido el 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, ciudad donde residía desde 2020. Consultado por Marcela Tauro sobre cómo se enteró de la noticia, Etchecopar explicó que mantenía un contacto semanal con su excompañero de radio, con quien compartió los años más intensos de Radio 10 durante los noventa y comienzos de los 2000.

“Hace tiempo que estábamos con Daniel Hadad y con Eduardo Feinmann siguiéndolo. Daniel todo el tiempo estaba llamando, muy conectado a Punta del Este. Yo también. Semanalmente lo llamábamos para saber qué necesitaba”, detalló el conductor sobre el seguimiento que sostenían con González Oro desde la distancia, en comunicación con las personas de su entorno en Uruguay.

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Etchecopar reveló que había visto una fotografía del “Negro” que reflejaba un estado de salud delicado, aunque remarcó que González Oro nunca compartió con él el detalle de su cuadro médico. “Yo vi una foto del Negrito que ya está borrada, donde estaba en una situación terrible de delgadez. Estaba muy angustiado. No sé si estaba bien cuidado, la verdad que nunca me lo dijo. Me dijo que estaba muy angustiado, muy solo”, relató el conductor.

Baby Etchecopar relató que vio una imagen de su excompañero que reflejaba una marcada delgadez y un estado de angustia

El periodista también hizo referencia a las versiones que circularon sobre un ofrecimiento concreto de Hadad para que González Oro se instalara en Buenos Aires. “Se dijo por todos lados, Daniel le quería poner un departamento en Buenos Aires y traerlo para que esté con nosotros. No quiso”, contó el presentador, quien remarcó que él mismo le había propuesto alojarlo en su propia casa. “Yo lo quería traer a mi casa a vivir con nosotros, no quiso. Nunca quiso nada, no aceptó nada”, sostuvo, y calificó lo sucedido como “crónica de un final muy triste”.

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Consultado sobre si el desenlace había sido anunciado, Etchecopar confirmó que González Oro le había expresado directamente su voluntad de permanecer en Uruguay hasta el final. “Me lo dijo a mí, ‘dejame morir acá, dejame morir tranquilo acá, Baby, yo te adoro, voy a ir el miércoles para Buenos Aires’. Nunca llegó”, relató el conductor, quien recordó el último intercambio telefónico que mantuvo con él. “Lo llamé, le digo, ‘¿no vas a venir?’. ‘No, se me complicó un poquito, acá tengo unas reuniones’. Estaba en cama”, contó.

Según explicó Baby, esa actitud respondía al deseo de González Oro de preservar su imagen frente a sus allegados. “Estaba muy bien con su orgullo, no quería que nadie lo vea así”, remarcó, ante la consulta de Karina Iavícoli sobre si el motivo estaba vinculado a su aspecto físico.

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El mensaje de Baby Etchecopar en recuerdo de su amigo, Oscar González Oro (Instagram)

Consultado sobre el vínculo de González Oro con sus hijos, Pablo y Agustín, Baby contó que en una de sus últimas conversaciones telefónicas le había preguntado directamente por ellos. “Con Agustín no me hablo y Pablo ahora llega”, le había respondido el conductor, según el relato de Etchecopar, quien luego se enteró de que Pablo efectivamente viajó a Punta del Este y permaneció allí durante una semana, en la que además “acomodó algunas cosas de la casa” y “dejó algunas instrucciones”, antes de regresar a Buenos Aires por compromisos laborales vinculados a su restaurante.

Horas antes de esta entrevista, Etchecopar había publicado en Instagram una extensa carta de despedida dirigida a González Oro, en la que definió el vínculo entre ambos como un lazo familiar forjado durante cuatro décadas de trabajo compartido. “No fuiste un compañero de trabajo, ni mucho menos un colega. A veces, uno elige a la familia, y no sé por qué cultura uno tiene que tener una sola familia”, escribió el conductor en ese texto, que incluyó menciones directas a Feinmann y Hadad como parte de ese grupo forjado en Radio 10. La publicación cerró con una frase que resumió el tono del mensaje: “Porque para nosotros el triunfo es esto, perder media vida al perder a un hermano como vos. Tu familia, que te ama, te va a recordar siempre”.

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