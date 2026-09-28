Salud

El alimento que los cardiólogos recomiendan y que pocos incorporan a su dieta

Tres especialistas coinciden en que debería tener un lugar fijo en el menú semanal, aunque advierten que forma parte de una alimentación equilibrada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de mortalidad a nivel global en hombres y mujeres; este alimento podría ayudar a reducir ese riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuidar la salud cardiovascular exige más que una sola medida: requiere combinar actividad física, alimentación adecuada y hábitos saludables. Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares continúan entre las principales causas de muerte a nivel mundial, lo que mantiene en primer plano la importancia de las decisiones cotidianas relacionadas con la dieta.

En ese contexto, los especialistas suelen aconsejar reducir el consumo de azúcar, sal, sodio y alimentos ultraprocesados, y priorizar productos de origen vegetal y con mínimo procesamiento. Pero tres cardiólogos consultados por la revista Parade pusieron el foco en un alimento que, según señalan, muchas personas consumen menos de lo recomendable: el pescado azul, también conocido como pescado graso.

PUBLICIDAD

El interés de la medicina cardiovascular en el papel del pescado sobre la salud del corazón tiene sus raíces en los años 70, cuando dos investigadores daneses notaron que la población inuit de Groenlandia presentaba tasas llamativamente bajas de cardiopatía coronaria afecciones asociadas al bloqueo de las arterias— y lo vincularon a su dieta, rica en pescado y otros animales marinos, según explicó el Dr. Christopher Clyne, cardiólogo del Tufts Medical Center.

Investigaciones posteriores fueron más a fondo e identificaron a los ácidos grasos omega-3 —específicamente el EPA y el DHA— presentes en la variedad grasa como los compuestos responsables de ese efecto protector.

PUBLICIDAD

Omega-3: menos triglicéridos, presión e inflamación

Los beneficios documentados del consumo regular de pescado azul son múltiples. El Dr. Sergiu Darabant, cardiólogo del Miami Cardiac & Vascular Institute, parte de Baptist Health South Florida, señaló que el EPA y el DHA pueden contribuir a reducir los triglicéridos —las grasas presentes en la sangre—, bajar la presión arterial y favorecer el funcionamiento saludable de los vasos sanguíneos.

A eso se suman sus propiedades antiinflamatorias. “Reduce el riesgo de enfermedad arterial coronaria”, precisó la Dra. Catherine Weinberg, directora de cardiopatías congénitas del Hospital Lenox Hill de Northwell, también en declaraciones a Parade.

El pescado azul se distingue por tener grasas saludables —entre ellas, los omega-3— distribuidas en todo el cuerpo, a diferencia del pescado blanco, cuyas grasas se concentran en el hígado. Entre las variedades más comunes se encuentran el salmón, el arenque, la caballa, las sardinas, la trucha de lago y el atún blanco.

Vista cercana de salmón, caballa, sardinas y anchoas sobre una tabla de madera, con rodajas de limón, eneldo, sal marina, pimienta y aceite de oliva.
Los ácidos grasos omega-3 identificados como EPA y DHA son los componentes responsables del efecto protector cardiovascular en el pescado azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporarlo: frecuencia, preparación y alternativas

Para quienes todavía no lo incluyen en su alimentación, los médicos coinciden en que cualquier cantidad resulta mejor que ninguna. El Dr. Darabant recomendó apuntar a dos porciones semanales de entre 85 y 115 gramos cada una, preparadas preferentemente al horno, a la plancha o a la parrilla, y nunca fritas.

El efecto sobre la salud cardiovascular es mayor cuando el pescado reemplaza a las carnes rojas o procesadas. Por eso, el especialista sugiere marcos de referencia como las dietas mediterránea y DASH, ambas con presencia destacada del pescado azul.

Para quienes no toleren o disfruten del pescado, la Dra. Weinberg indicó que algunos alimentos de origen vegetal también aportan ácidos grasos omega-3: las semillas de lino y chía, las nueces y el aceite de algas son alternativas que pueden contribuir a cubrir esa necesidad nutricional.

Aun así, pese a sus beneficios, el pescado azul no es suficiente por sí solo para garantizar una buena salud cardiovascular. La doctora subrayó la importancia de acompañarlo con una dieta variada: “Carguen el plato con frutas y verduras de colores, usen el aceite de oliva como grasa principal e incorporen semillas de lino y nueces a su rutina”, aconsejó, al tiempo que recomendó evitar los ultraprocesados.

Temas Relacionados

Salud cardiovascularPescadoOmega 3Dieta mediterráneaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 4 alimentos ricos en grasas que pueden formar parte de una dieta saludable y cuáles reservar para ocasiones puntuales

Un nutricionista consultado por The Telegraph analizó cómo la combinación de nutrientes y el proceso de fermentación pueden influir en la forma en que el organismo procesa distintos productos

Los 4 alimentos ricos en grasas que pueden formar parte de una dieta saludable y cuáles reservar para ocasiones puntuales

Cataratas: cuáles son sus síntomas y cuándo se recomienda una cirugía

La opacidad progresiva del cristalino afecta sobre todo a adultos mayores y puede dificultar tareas cotidianas, desde leer hasta conducir durante la noche

Cataratas: cuáles son sus síntomas y cuándo se recomienda una cirugía

Alimentación emocional, cómo reconocerla sin convertir cada antojo en un problema

El estrés, el cansancio, el aburrimiento o la tristeza pueden llevar a buscar comida sin hambre física. Qué señales orientan, qué estrategias pueden ayudar y cuándo es necesario consultar

Alimentación emocional, cómo reconocerla sin convertir cada antojo en un problema

Qué ejercicios queman más calorías y por qué el gasto varía según la actividad

Correr, nadar, pedalear y caminar demandan distinta energía de acuerdo a la intensidad, la duración y las características de cada persona

Qué ejercicios queman más calorías y por qué el gasto varía según la actividad

Cómo superar el estancamiento después de perder peso, según la ciencia

Los cambios metabólicos, el aumento del hambre y la menor demanda energética explican por qué la balanza puede detenerse aun con hábitos sostenidos

Cómo superar el estancamiento después de perder peso, según la ciencia

DEPORTES

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras