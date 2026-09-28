La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La periodista recordo su mala experiencia con una mujer que estaba obsesionada con su expareja (Video: Infama/ America TV)

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Marcela Tauro relató una serie de episodios de acoso que atravesó cuando su hijo Juan Cruz Álvarez era chico. La periodista y conductora de Infama contó en su programa de América TV que una mujer obsesionada con su expareja, el empresario gastronómico José María Álvarez, conocía los horarios escolares del niño, la esperaba en el canal y hostigaba a su familia.

Tauro explicó que ya estaba separada de Álvarez desde hacía varios años cuando comenzó el conflicto. Según relató, la mujer había mantenido una relación con su ex después de la separación, pero el hostigamiento terminó afectándola a ella y a su entorno. El recuerdo se produjo durante un análisis sobre los casos de acoso que atravesaron distintas figuras públicas, entre ellas Homero Pettinato, Sofía Gonet, Evangelina Anderson y Sofía Jujuy. En ese intercambio, Tauro recordó una situación que vivió cuando Juan Cruz era menor.

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Marcela Tauro contó que la acosadora la esperaba en el canal, que conocía los horarios de su hijo y hostigaba por teléfono a su madre (Instagram)

“Te come la cabeza. A mí me pasó con una cuando Juan Cruz era chico, mi hijo. La chica sabía todos los horarios donde Juan Cruz iba al colegio, todo”, contó la periodista. Ante la pregunta de Karina Iavícoli sobre si la mujer estaba obsesionada con ella o con su hijo, Tauro aclaró que el objetivo de esa persona no eran ellos. “No, con mi ex estaba obsesionada. El papá de mi hijo”, precisó la conductora.

Tauro señaló que la mujer tenía información precisa sobre la rutina de su hijo. Por ese motivo, describió su nivel de seguimiento como similar al de una persona que realizaba una investigación privada. “Sabía todo. Era como un investigador privado”, afirmó. La periodista explicó que, aunque la relación entre la mujer y Álvarez se había producido después de su separación, ella quedó involucrada en el conflicto. Tauro contó que la situación incluyó amenazas y distintas formas de persecución.

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“Yo ya estaba separada, pero la ligué yo igual. De rebote, pero nos amenazaba con esto y con el otro”, recordó. La mujer también la esperaba en el lugar donde trabajaba. Tauro relató que en una oportunidad llegó al canal mientras atravesaba una crisis emocional y que la situación la llevó a llorar. “Porque a mí me venía a buscar acá”, dijo.

Marcela Tauro junto a su hijo Juan Cruz y su expareja, José María Álvarez (Instagram)

Pablo Layus intervino para señalar que este tipo de situaciones puede agravarse con el acceso a las redes sociales. La conductora coincidió con la observación y remarcó que el acoso no se limitaba a los encuentros en el canal. Marcela recordó que la mujer también se comunicaba con su entorno. Entre los datos que mencionó, contó que conocía el teléfono de su madre y que la llamaba para molestarla.

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“Sabía los movimientos de Juan Cruz, sabía absolutamente todo. La línea mía, el teléfono de mi mamá, jodía. Entonces, no sabés lo que fue”, expresó. Frente a la gravedad de la situación, Tauro y su entorno realizaron una denuncia. La periodista contó que recibieron una respuesta favorable, aunque aclaró que el proceso se extendió durante un período prolongado. “Hicimos la denuncia, todo, y terminó. Tuvimos buena respuesta, pero fue largo el tema”, afirmó.

“Sabía todos los horarios de Juan Cruz”: Marcela Tauro recordó el acoso que sufrió su familia (Infama, América TV)

La conductora también explicó que nunca tuvo una conversación cara a cara con la mujer. “Nunca la vi, pero sabía los movimientos de Juan Cruz”, reiteró. “Yo creo que quería desestabilizarme y que yo lo dijera en la tele, ponele, para hacerlo mierda a él”, sostuvo. La periodista aclaró que esa era su propia lectura de lo ocurrido y que no podía afirmar con certeza cuál había sido el objetivo de la mujer. Sin embargo, vinculó el hostigamiento con la relación que ella había mantenido con su expareja.

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La separación de Marcela Tauro y el padre de su hijo se produjo hace 18 años y siempre mantuvieron una relación cordial. “No logró eso porque nos unimos. Igual le dije: ‘¿Por qué me tengo que bancar esto?’”, concluyó.