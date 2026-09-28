La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Un video de los ensayos muestra a la Triple T llegando de incógnito al Monumental y confesando sus nervios antes de compartir escenario, quince años después de admirar a la estrella

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Tini Stoessel compartió un mensaje en sus redes sociales horas después de su participación sorpresa en el tercer show de Lali Espósito en el Estadio de River Plate. La cantante publicó una serie de fotografías de su paso por el escenario del Monumental junto a un texto en el que reflexionó sobre el significado del encuentro con su colega.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, escribió Stoessel al inicio de su publicación en Instagram. La frase retomó las palabras que la propia Espósito había pronunciado arriba del escenario durante la presentación conjunta, cuando tomó la mano de la Triple T frente a las miles de personas presentes en el estadio.

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Tini Stoessel publicó un mensaje en redes sociales tras su aparición sorpresa en el show de Lali Espósito

En el posteo, Tini agregó: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”. La artista continuó su mensaje con una referencia al vínculo que las une desde hace años: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”. También destacó el valor emocional que tuvo para ella la experiencia compartida sobre el escenario: “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”.

Tini Stoessel reconoció el talento de Marilina Bertoldi en su publicación tras la presentación conjunta

El texto incluyó, además, palabras de reconocimiento hacia Lali: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, escribió Stoessel, con una mención directa a la cuenta de su colega. La publicación cerró con un saludo a Marilina Bertoldi, la tercera artista que se sumó a la presentación: “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.

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El mensaje llegó después de una noche que quedó registrada como uno de los momentos más comentados del pop argentino. El sábado, en el barrio de Núñez, Lali Espósito cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con la presentación de Tini como invitada especial, después de años de pedidos de los fanáticos de ambas artistas para que concretaran una colaboración. La expectativa había crecido a partir de una fotografía de años atrás, tomada en un estudio de grabación, que alimentó las especulaciones sobre un posible cruce entre las dos.

Las cantantes rindieron homenaje a Madonna con la canción Like a Virgin y atuendos de novia

Sobre el escenario, las cantantes rindieron homenaje a Madonna con una versión de “Like a Virgin”, en una reinterpretación de la presentación que la Reina del Pop realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003. Al igual que en aquella actuación, Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, en una referencia a sus respectivos casamientos. Más tarde, Marilina Bertoldi se sumó a la escena y protagonizó un beso con ambas, en un guiño a aquella presentación y al “Chape Tour”, que la artista de “Fanático” llevó adelante durante su gira “Disciplina”.

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Lali Espósito y Tini Stoessel cantaron la canción 1AMOR antes de sus respectivos casamientos

Tras el cierre de la canción, Tini tomó el micrófono para agradecer la invitación: “Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos desde que soy muy chiquita, y es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, viendo todo lo que lograste”. Espósito le respondió con la frase que después Stoessel retomaría en redes: “Sos preciosa. Esta invitación, como nos dijimos en privado, es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

Después de la interpretación de “Like a Virgin”, ambas artistas cantaron “1AMOR”, el tema que Lali escribió como manifiesto de un amor sano, que en su caso llegó de la mano de Pedro Rosemblat, con quien se casará en los próximos meses. Tini, por su parte, también dará el sí a fin de año, en su casamiento con Rodrigo de Paul.

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La cantante destacó el vínculo que mantiene con Lali Espósito desde su infancia

La organización de Espósito compartió un video del detrás de escena de los ensayos, en el que se observa a Stoessel ingresar al estadio con un buzo con capucha y anteojos oscuros para evitar ser reconocida antes de la sorpresa. En las imágenes, Tini recordó el vínculo que mantiene con Lali desde el inicio de su carrera: “Cuando yo estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan”. Y agregó: “Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país, estar cantando esta canción, casarnos el mismo año, ¿qué querés que te diga? Es una locura”.

En el mismo material, Evitta Luna, integrante del equipo de redes del tour, presentó a Tini ante el resto del staff con la frase “llegó ella, la triple T”, mientras el público coreaba el nombre de la artista. Durante los ensayos, Tini también describió la energía de su colega: “Ella tiene mucha paz. Tiene mucha energía, pero se le siente como una paz”. Espósito, por su parte, bromeó sobre su propio rol en la organización del espectáculo: “Soy una gran inventadora de buenos momentos de show”.

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La organización difundió un video del detrás de escena donde Tini Stoessel ingresó al estadio con capucha y anteojos oscuros

Antes de subir al escenario, Lali le agradeció el gesto a su invitada frente al resto del equipo: “Bienvenida al demonio”, en referencia al nombre de su gira, y pidió un aplauso para Stoessel. Al finalizar la presentación, Tini resumió la experiencia con una frase que también compartió públicamente: “Nunca estuve tan nerviosa en toda mi vida. Fue increíble, fue una locura, gracias”.