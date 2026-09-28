Teleshow

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

La artista publicó fotos de la actuación sorpresa y celebró el camino construido con su colega. Sus profundas palabras. El backstage del encuentro más esperado

Un video de los ensayos muestra a la Triple T llegando de incógnito al Monumental y confesando sus nervios antes de compartir escenario, quince años después de admirar a la estrella

Guardar

Tini Stoessel compartió un mensaje en sus redes sociales horas después de su participación sorpresa en el tercer show de Lali Espósito en el Estadio de River Plate. La cantante publicó una serie de fotografías de su paso por el escenario del Monumental junto a un texto en el que reflexionó sobre el significado del encuentro con su colega.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, escribió Stoessel al inicio de su publicación en Instagram. La frase retomó las palabras que la propia Espósito había pronunciado arriba del escenario durante la presentación conjunta, cuando tomó la mano de la Triple T frente a las miles de personas presentes en el estadio.

PUBLICIDAD

Tini Stoessel publicó un mensaje en redes sociales tras su aparición sorpresa en el show de Lali Espósito
Tini Stoessel publicó un mensaje en redes sociales tras su aparición sorpresa en el show de Lali Espósito

En el posteo, Tini agregó: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”. La artista continuó su mensaje con una referencia al vínculo que las une desde hace años: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”. También destacó el valor emocional que tuvo para ella la experiencia compartida sobre el escenario: “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”.

Tini Stoessel reconoció el talento de Marilina Bertoldi en su publicación tras la presentación conjunta
Tini Stoessel reconoció el talento de Marilina Bertoldi en su publicación tras la presentación conjunta

El texto incluyó, además, palabras de reconocimiento hacia Lali: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, escribió Stoessel, con una mención directa a la cuenta de su colega. La publicación cerró con un saludo a Marilina Bertoldi, la tercera artista que se sumó a la presentación: “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”.

PUBLICIDAD

El mensaje llegó después de una noche que quedó registrada como uno de los momentos más comentados del pop argentino. El sábado, en el barrio de Núñez, Lali Espósito cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con la presentación de Tini como invitada especial, después de años de pedidos de los fanáticos de ambas artistas para que concretaran una colaboración. La expectativa había crecido a partir de una fotografía de años atrás, tomada en un estudio de grabación, que alimentó las especulaciones sobre un posible cruce entre las dos.

Las cantantes rindieron homenaje a Madonna con la canción Like a Virgin y atuendos de novia
Las cantantes rindieron homenaje a Madonna con la canción Like a Virgin y atuendos de novia

Sobre el escenario, las cantantes rindieron homenaje a Madonna con una versión de “Like a Virgin”, en una reinterpretación de la presentación que la Reina del Pop realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003. Al igual que en aquella actuación, Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, en una referencia a sus respectivos casamientos. Más tarde, Marilina Bertoldi se sumó a la escena y protagonizó un beso con ambas, en un guiño a aquella presentación y al “Chape Tour”, que la artista de “Fanático” llevó adelante durante su gira “Disciplina”.

Lali Espósito y Tini Stoessel cantaron la canción 1AMOR antes de sus respectivos casamientos
Lali Espósito y Tini Stoessel cantaron la canción 1AMOR antes de sus respectivos casamientos

Tras el cierre de la canción, Tini tomó el micrófono para agradecer la invitación: “Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos desde que soy muy chiquita, y es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, viendo todo lo que lograste”. Espósito le respondió con la frase que después Stoessel retomaría en redes: “Sos preciosa. Esta invitación, como nos dijimos en privado, es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

Después de la interpretación de “Like a Virgin”, ambas artistas cantaron “1AMOR”, el tema que Lali escribió como manifiesto de un amor sano, que en su caso llegó de la mano de Pedro Rosemblat, con quien se casará en los próximos meses. Tini, por su parte, también dará el sí a fin de año, en su casamiento con Rodrigo de Paul.

La cantante destacó el vínculo que mantiene con Lali Espósito desde su infancia
La cantante destacó el vínculo que mantiene con Lali Espósito desde su infancia

La organización de Espósito compartió un video del detrás de escena de los ensayos, en el que se observa a Stoessel ingresar al estadio con un buzo con capucha y anteojos oscuros para evitar ser reconocida antes de la sorpresa. En las imágenes, Tini recordó el vínculo que mantiene con Lali desde el inicio de su carrera: “Cuando yo estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan”. Y agregó: “Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país, estar cantando esta canción, casarnos el mismo año, ¿qué querés que te diga? Es una locura”.

En el mismo material, Evitta Luna, integrante del equipo de redes del tour, presentó a Tini ante el resto del staff con la frase “llegó ella, la triple T”, mientras el público coreaba el nombre de la artista. Durante los ensayos, Tini también describió la energía de su colega: “Ella tiene mucha paz. Tiene mucha energía, pero se le siente como una paz”. Espósito, por su parte, bromeó sobre su propio rol en la organización del espectáculo: “Soy una gran inventadora de buenos momentos de show”.

La organización difundió un video del detrás de escena donde Tini Stoessel ingresó al estadio con capucha y anteojos oscuros
La organización difundió un video del detrás de escena donde Tini Stoessel ingresó al estadio con capucha y anteojos oscuros

Antes de subir al escenario, Lali le agradeció el gesto a su invitada frente al resto del equipo: “Bienvenida al demonio”, en referencia al nombre de su gira, y pidió un aplauso para Stoessel. Al finalizar la presentación, Tini resumió la experiencia con una frase que también compartió públicamente: “Nunca estuve tan nerviosa en toda mi vida. Fue increíble, fue una locura, gracias”.

Temas Relacionados

Tini StoesselLaliLali Espósito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

La bailarina respondió en redes sociales después de que su colega, exnovia de Cachete Sierra, hablara de un supuesto contacto con el mediático

Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

El periodista acompañó las tres fechas en el estadio de River Plate y en un posteo que le dedicó por el cierre de la gira de la cantante, destacó el talento de la artista ante una multitud de 80 mil personas

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

La pareja se conoció dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y, a los pocos meses de haber comenzado la relación, apostó por la convivencia

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

El actor protagonizó uno de los momentos más divertidos del domingo al mediodía y le contó a la nieta de Mirtha Legrand y a la chef lo que imaginó para ellas y las dejó en shock

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

La nieta de Mirtha Legrand se llevó todos los halagos y los aplausos con su nueva apuesta estilística en su programa

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

AMÉRICA

En fotos: Comandos de Salvamento de El Salvador cumple 66 años con más de 2.000 voluntarios activos y una nueva sede en camino

En fotos: Comandos de Salvamento de El Salvador cumple 66 años con más de 2.000 voluntarios activos y una nueva sede en camino

Máscaras, botargas y un presidente abucheado: el Encuentro de Conviteros 2026 en Guatemala

Productores panameños afirman que no encuentran mercados para la producción de cerdos

Iglesias y comunidades cristianas conmemoraron en Honduras el Día Nacional de la Biblia

Motorista intentó cruzar un río crecido de Nicaragua y el bus quedó varado

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva