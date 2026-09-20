Cómo convertirse en madrugador sin sacrificar las horas de sueño necesarias

La regularidad del horario de sueño ayuda a sincronizar el reloj biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Convertirse en una persona madrugadora exige ajustar el horario de sueño sin sacrificar las horas de descanso necesarias. La meta no es levantarse a cualquier costo, sino construir una rutina que permita despertar con regularidad y llegar a la noche con sueño.

El cambio debe partir de un horario de despertar posible y de una evaluación realista del tiempo disponible. Para los adultos, dormir menos de lo necesario de forma sostenida puede afectar el bienestar y el desempeño durante el día.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja mantener horarios constantes para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana, como parte de los buenos hábitos de sueño.

Adelantar la hora de levantarse requiere mantener un descanso nocturno suficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora de levantarse debe ir acompañada por una hora de acostarse

Adelantar la alarma sin modificar la noche suele reducir el descanso. Por eso, el primer paso es definir la hora de despertar y calcular hacia atrás el tiempo destinado a dormir.

Una revisión sobre sueño y ritmos circadianos indica que, para la mayoría de las personas, el descanso insuficiente equivale a dormir menos de siete u ocho horas cada 24 horas, aunque las necesidades varían de una persona a otra. La prioridad debe ser contar con sueño suficiente y reparador, no cumplir con una etiqueta de “madrugador”.

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El ajuste puede hacerse de manera gradual si la diferencia entre el horario actual y el deseado es amplia. También conviene evitar grandes variaciones entre los días laborales y descanso. La regularidad ayuda a que el ciclo de sueño y vigilia sea más previsible.

La luz natural de la mañana favorece el ajuste de los ritmos circadianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz matinal ayuda a adelantar el reloj biológico

La exposición a la luz es uno de los factores que sincronizan el ritmo circadiano, el sistema que organiza los cambios diarios entre sueño y vigilia. Una revisión científica disponible en PubMed Central señala que la luz de la mañana tiende a adelantar ese reloj biológico, mientras que la exposición durante el atardecer y la noche puede retrasarlo.

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Al despertar, abrir las cortinas y buscar luz natural puede integrarse a la rutina. En las horas previas a dormir, en cambio, reducir la iluminación y uso de pantallas puede facilitar la preparación para el descanso.

Entre las recomendaciones prácticas de la OMS figuran limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse y mantener el dormitorio oscuro, tranquilo y temperatura confortable.

Reducir las pantallas antes de dormir facilita la preparación para el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina simple reduce las decisiones al inicio del día

La mañana puede resultar más fácil si parte de las decisiones quedan resueltas la noche anterior. Preparar la ropa, organizar las tareas prioritarias o dejar listo lo necesario para el desayuno evita que el despertar dependa de improvisaciones.

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La primera hora también puede incluir una actividad breve que dé un motivo concreto para salir de la cama, como leer, caminar o desayunar con calma. Una secuencia posible es:

Levantarse al sonar la alarma y evitar posponerla

Exponerse a la luz natural al comenzar el día

Tomar agua y realizar una actividad suave

Reservar unos minutos para una tarea personal antes de iniciar obligaciones

Sostener el mismo horario de despertar durante toda la semana

La actividad física habitual puede formar parte de ese esquema, sin que deba concentrarse necesariamente a primera hora. La OMS indica que moverse durante el día puede favorecer que una persona concilie el sueño con mayor facilidad por la noche.

Una rutina nocturna organizada disminuye las decisiones al comenzar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siestas y cafeína requieren atención al horario

Quienes están modificando su rutina pueden sentir somnolencia durante los primeros días. Una siesta extensa o tardía puede dificultar que aparezca el sueño a la hora prevista.

La revisión de PubMed Center propone, si se necesita dormir durante el día, limitar la siesta a unos 20 minutos y evitarla dentro de las seis horas previas al descanso nocturno.

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La cafeína también merece consideración. La OMS recomienda evitarla antes de acostarse. El objetivo es que la alerta de la mañana provenga de una pauta de sueño estable, luz y actividad cotidiana, en lugar de compensar con estimulantes una noche insuficiente.

La cafeína y las comidas copiosas pueden dificultar el sueño cuando se consumen tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic coincide en que la constancia del horario refuerza el ciclo de sueño y vigilia. La institución también aconseja evitar comidas copiosas, cafeína, nicotina y alcohol cerca de la hora de acostarse. Además de limitar las siestas prolongadas o tardías porque pueden interferir con el descanso nocturno.

Si persisten la dificultad para dormir, la somnolencia intensa durante el día o los despertares frecuentes pese a mantener hábitos regulares, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para valorar cada caso.

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