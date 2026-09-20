Salud

Cómo convertirse en madrugador sin sacrificar las horas de sueño necesarias

Expertos de la Organización Mundial de la Salud y Mayo Clinic sugieren que adelantar el horario de despertar de forma gradual, con exposición a luz natural y rutinas consistentes, facilita el ajuste sin comprometer el descanso reparador

Ilustración en acuarela de una mujer sonriente en la cama, estirando los brazos al despertar junto a una mesa de noche con lámpara.
La regularidad del horario de sueño ayuda a sincronizar el reloj biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Convertirse en una persona madrugadora exige ajustar el horario de sueño sin sacrificar las horas de descanso necesarias. La meta no es levantarse a cualquier costo, sino construir una rutina que permita despertar con regularidad y llegar a la noche con sueño.

El cambio debe partir de un horario de despertar posible y de una evaluación realista del tiempo disponible. Para los adultos, dormir menos de lo necesario de forma sostenida puede afectar el bienestar y el desempeño durante el día.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja mantener horarios constantes para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana, como parte de los buenos hábitos de sueño.

Infografía con texto e ilustraciones explicativas sobre el descanso diario, organizada en recuadros informativos con el logotipo de Infobae.
Adelantar la hora de levantarse requiere mantener un descanso nocturno suficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora de levantarse debe ir acompañada por una hora de acostarse

Adelantar la alarma sin modificar la noche suele reducir el descanso. Por eso, el primer paso es definir la hora de despertar y calcular hacia atrás el tiempo destinado a dormir.

Una revisión sobre sueño y ritmos circadianos indica que, para la mayoría de las personas, el descanso insuficiente equivale a dormir menos de siete u ocho horas cada 24 horas, aunque las necesidades varían de una persona a otra. La prioridad debe ser contar con sueño suficiente y reparador, no cumplir con una etiqueta de “madrugador”.

PUBLICIDAD

El ajuste puede hacerse de manera gradual si la diferencia entre el horario actual y el deseado es amplia. También conviene evitar grandes variaciones entre los días laborales y descanso. La regularidad ayuda a que el ciclo de sueño y vigilia sea más previsible.

Una mujer en la cama se estira con los brazos levantados. Luz natural entra por una ventana en el costado izquierdo e ilumina la habitación.
La luz natural de la mañana favorece el ajuste de los ritmos circadianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz matinal ayuda a adelantar el reloj biológico

La exposición a la luz es uno de los factores que sincronizan el ritmo circadiano, el sistema que organiza los cambios diarios entre sueño y vigilia. Una revisión científica disponible en PubMed Central señala que la luz de la mañana tiende a adelantar ese reloj biológico, mientras que la exposición durante el atardecer y la noche puede retrasarlo.

Al despertar, abrir las cortinas y buscar luz natural puede integrarse a la rutina. En las horas previas a dormir, en cambio, reducir la iluminación y uso de pantallas puede facilitar la preparación para el descanso.

Entre las recomendaciones prácticas de la OMS figuran limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse y mantener el dormitorio oscuro, tranquilo y temperatura confortable.

Hombre en camiseta azul estirando los brazos en una cama con sábanas blancas y edredón beige, junto a una ventana con luz solar.
Reducir las pantallas antes de dormir facilita la preparación para el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina simple reduce las decisiones al inicio del día

La mañana puede resultar más fácil si parte de las decisiones quedan resueltas la noche anterior. Preparar la ropa, organizar las tareas prioritarias o dejar listo lo necesario para el desayuno evita que el despertar dependa de improvisaciones.

La primera hora también puede incluir una actividad breve que dé un motivo concreto para salir de la cama, como leer, caminar o desayunar con calma. Una secuencia posible es:

  • Levantarse al sonar la alarma y evitar posponerla
  • Exponerse a la luz natural al comenzar el día
  • Tomar agua y realizar una actividad suave
  • Reservar unos minutos para una tarea personal antes de iniciar obligaciones
  • Sostener el mismo horario de despertar durante toda la semana

La actividad física habitual puede formar parte de ese esquema, sin que deba concentrarse necesariamente a primera hora. La OMS indica que moverse durante el día puede favorecer que una persona concilie el sueño con mayor facilidad por la noche.

Plano cenital de un diario de gratitud abierto con lapicera negra, taza de café humeante, hoja seca y dos piedras sobre mesa blanca bajo luz solar.
Una rutina nocturna organizada disminuye las decisiones al comenzar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siestas y cafeína requieren atención al horario

Quienes están modificando su rutina pueden sentir somnolencia durante los primeros días. Una siesta extensa o tardía puede dificultar que aparezca el sueño a la hora prevista.

La revisión de PubMed Center propone, si se necesita dormir durante el día, limitar la siesta a unos 20 minutos y evitarla dentro de las seis horas previas al descanso nocturno.

La cafeína también merece consideración. La OMS recomienda evitarla antes de acostarse. El objetivo es que la alerta de la mañana provenga de una pauta de sueño estable, luz y actividad cotidiana, en lugar de compensar con estimulantes una noche insuficiente.

Dos platos de desayuno balanceado con avena, frutos rojos, aguacate, huevo escalfado, yogur, granola, arándanos, huevos revueltos y nueces sobre mesa de madera.
La cafeína y las comidas copiosas pueden dificultar el sueño cuando se consumen tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic coincide en que la constancia del horario refuerza el ciclo de sueño y vigilia. La institución también aconseja evitar comidas copiosas, cafeína, nicotina y alcohol cerca de la hora de acostarse. Además de limitar las siestas prolongadas o tardías porque pueden interferir con el descanso nocturno.

Si persisten la dificultad para dormir, la somnolencia intensa durante el día o los despertares frecuentes pese a mantener hábitos regulares, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para valorar cada caso.

Temas Relacionados

SueñoRitmo circadianoCalidad del sueñoCafeínaMañanaDesayunoRutinaDormirNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres frutas que pueden ayudar a dormir mejor y qué dice la ciencia sobre sus efectos en el sueño

Algunas aportan melatonina, serotonina y otros compuestos vinculados con el descanso nocturno, aunque la evidencia disponible todavía es limitada y no reemplaza la consulta médica ante dificultades persistentes

Tres frutas que pueden ayudar a dormir mejor y qué dice la ciencia sobre sus efectos en el sueño

Alimentación emocional: por qué el estrés y las emociones pueden llevar a comer sin hambre y cómo abordarlo

La evidencia muestra que ciertos estados de ánimo pueden favorecer decisiones impulsivas frente a la comida, mientras que las estrategias de regulación, el registro de conductas y la atención clínica resultan claves cuando el patrón se vuelve persistente

Alimentación emocional: por qué el estrés y las emociones pueden llevar a comer sin hambre y cómo abordarlo

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

Especialistas en medicina del sueño explican a Infobae que descansar mal afecta la saciedad, altera el manejo de la glucosa y favorece elecciones dulces o grasas

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

La diferencia entre las especies de pescado marca el límite seguro de ingesta semanal

Un análisis de las normativas sanitarias europeas aclara la distinción entre los grandes depredadores de alto riesgo neurológico y las alternativas enlatadas de menor impacto para los consumidores

La diferencia entre las especies de pescado marca el límite seguro de ingesta semanal

Zinc o vitamina C para las defensas: qué dice la ciencia sobre cada nutriente

Especialistas explican las diferencias entre ambos micronutrientes, las fuentes alimentarias disponibles y las precauciones necesarias antes de recurrir a suplementos

Zinc o vitamina C para las defensas: qué dice la ciencia sobre cada nutriente

DEPORTES

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El Buenos Aires Challenger celebra su undécima edición con una nueva generación de protagonistas y la historia de siempre

La provocación de la selección de Brasil que generó un tenso cara a cara con Argentina tras la final del Sudamericano de vóley

Boca Juniors se impuso en el clásico 2-0 sobre San Lorenzo, que jugó una hora con un hombre menos

Se confirmó la lesión que sufrió Thiago Almada: se perderá la fecha FIFA y la despedida de Messi de la selección argentina

TELESHOW

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

La fecundidad en Costa Rica bajaría a 1.12 hijos por mujer en 2026, según la Universidad de Costa Rica

Transformación de hábitats y disponibilidad de alimentos favorecen concentración de cocodrilos en Panamá

Misión internacional exige a Honduras cumplir fallos de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna

Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad