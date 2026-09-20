Transformación de hábitats y disponibilidad de alimentos favorecen concentración de cocodrilos en Panamá

Entre los sitios con mayores concentraciones del reptil destacan los ríos con puertos pesqueros y las zonas cercanas a instalaciones camaroneras. (MiAmbiente)

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La presencia de cocodrilos en ríos panameños no responde a una sola causa ni puede explicarse únicamente por los avistamientos recientes.

La investigadora Miriam Venegas Anaya sostiene que las poblaciones fueron reducidas durante décadas por la cacería y que las medidas de protección modificaron ese escenario.

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La especialista del Centro de Investigaciones Hidráulicas y Técnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá indicó que la transformación de los hábitats y la oferta de alimento también contribuyen a que los reptiles se agrupen en sectores determinados.

La concentración de cocodrilos en áreas puntuales de Panamá está relacionada con la recuperación de sus poblaciones, la disponibilidad de comida y las condiciones creadas por la actividad humana.

La prevención requiere evitar que reciban alimento de manera directa o indirecta, controlar los residuos y reconocer las conductas que incrementan el riesgo de encuentros con estos animales.

Miriam Venegas Anaya, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas y Técnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá, conocida como la “doctora cocodrilo”. (MiAmbiente)

Venegas Anaya, conocida como la “doctora cocodrilo”, pidió a la población que no alimente a los ejemplares y que tampoco arroje al agua restos de pescado ni otros desperdicios orgánicos.

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“Lo primero que hay que hacer es no alimentar a los cocodrilos. No limpiar los peces ni tirar los desechos al río”, explicó la investigadora.

La experta recomendó habilitar espacios apropiados para depositar los residuos y evitar la limpieza de peces cerca de los puertos.

Esas prácticas pueden convertir determinados puntos de los ríos en sitios donde los animales encuentran comida con facilidad.

La acumulación de materia orgánica también puede deteriorar las condiciones del agua y perjudicar a otras especies acuáticas.

Biólogos capturan, marcan y monitorean ejemplares para conocer sus desplazamientos, medir el riesgo para la población y fortalecer las decisiones sobre su manejo. (MiAmbiente)

Venegas Anaya advirtió que el problema no se limita a la presencia de reptiles en zonas de actividad humana.

“Si la gente sigue botando los desechos al río, va a contaminarse con materia orgánica y eso produciría la mortandad de peces, de larvas de peces y de camarones”, comentó.

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El caso del puerto de Coquira puso el tema en discusión, luego de que un cocodrilo hiriera en una pierna a un pescador. Para la investigadora, la respuesta ante este tipo de episodios debe contemplar tanto al animal como las condiciones que favorecen su permanencia.

La especialista consideró que retirar ejemplares de un lugar no garantiza una solución si persisten los factores que los atraen. “Retirar a los animales sin resolver esas causas podría no solucionar el problema”, señaló.

El Protocolo de Contingencia para el Manejo de las Interacciones Negativas entre Cocodrilos y Seres Humanos prevé tareas de vigilancia, evaluación y seguimiento de los ejemplares que generan conflictos.

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Los reptiles están cada vez más cerca de las áreas pobladas. (MiAmbiente)

El documento también incorpora el control de las fuentes de alimentación que mantienen a los animales en ciertos sectores.

Los investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá realizan monitoreos en ríos de las principales cuencas del Pacífico panameño junto con el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente). El proyecto cuenta además con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Los resultados de ese trabajo están próximos a publicarse, según informó Venegas Anaya. Las observaciones muestran mayores concentraciones en ríos que cuentan con puertos pesqueros y en zonas próximas a instalaciones camaroneras.

El río Grande de Coclé figura entre los ejemplos relevados por el equipo científico. Allí identificaron 36 cocodrilos en un kilómetro de recorrido en el área de la desembocadura.

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La disponibilidad de alimento en ese sector aparece vinculada con la cantidad de animales detectados. El registro permite dimensionar por qué el manejo de desperdicios se convirtió en uno de los ejes de las recomendaciones dirigidas a las comunidades.

Un cocodrilo americano mantiene la boca abierta mientras permanece parcialmente sumergido en un cuerpo de agua rodeado de vegetación. (Magnific)

Para MiAmbiente, los espacios de conversación con la población permiten explicar cómo se comporta la especie, reconocer situaciones que pueden derivar en incidentes y promover hábitos que reduzcan los conflictos con la fauna silvestre.

Un encuentro reciente reunió a estudiantes universitarios y a alumnos graduandos del Bachiller en Ciencias y Agropecuario del Instituto Profesional y Técnico México-Panamá. La actividad abordó medidas de prevención ante los incidentes ocurridos en la región de Chepo.

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Durante la jornada se trataron las conductas que pueden aumentar el peligro, el destino correcto de los desechos derivados de la pesca y las medidas de mitigación que debe adoptar la población cuando hay reptiles en el entorno.

La directora regional de MiAmbiente en Panamá Este, Aida Magaña, remarcó la necesidad de trasladar la información científica a las comunidades y a los centros educativos. La funcionaria aludió a los contenidos que circulan en redes sociales y que pueden alimentar interpretaciones equivocadas sobre estos animales.

La directora nacional de Cultura Ambiental de la entidad, Zorayda Jiménez, planteó que la educación ambiental es una herramienta de prevención. “Conocer el comportamiento de la especie es clave para prevenir incidentes”, afirmó.

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