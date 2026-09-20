Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad

Guatemala activó una alerta roja por el riesgo de aumento de la desnutrición aguda infantil tras la sequía y las pérdidas de cosechas.

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Guatemala enfrenta una alerta roja por el riesgo de aumento de la desnutrición aguda infantil tras la sequía prolongada y las pérdidas de cosechas que afectan a hogares rurales en situación de inseguridad alimentaria.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que la malnutrición no representa un problema exclusivo del sistema sanitario, sino un problema de Estado y de diferencias económicas que afecta como un lastre al país.

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“Tenemos que reconocer primero que no es un problema del sistema de salud, es un problema del Estado”, afirmó durante una conferencia de prensa para impulsar la Feria de la Salud.

Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó el nivel máximo de alerta institucional para identificar las zonas vulnerables donde las pérdidas agrícolas provocarán un mayor impacto en la niñez.

Barnoya explicó que el Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar a los pacientes en las comunidades.

El 95% de los casos detectados a tiempo en el sistema de salud logra recuperarse, sostuvo el ministro de Salud. Asimismo, la cartera sanitaria emitió una alerta epidemiológica destinada a reforzar las brigadas en las regiones con mayor riesgo climático, con especial énfasis en prevenir la mortalidad infantil, dado que la falta de nutrientes constituye el principal factor de riesgo en menores de un año ante enfermedades como el sarampión.

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El Ministerio de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya, mantiene la vigilancia epidemiológica y sostiene que el 95% de los casos detectados a tiempo logra recuperarse. La conferencia de prensa se realizó en conjunto con el Ejército, para informar sobre la Feria de Salud.

“Reconociendo que la desnutrición es un problema de país, de Estado, la Conred ya tiene alerta roja para identificar lugares priorizados, aquellos donde van a haber más casos de desnutrición por la sequía. Como Ministerio, también emos emitido una alerta epidemiológica para fortalecer las brigadas e identificar a los niños potenciales”, detalló el funcionario guatemalteco.

Treinta y dos fallecimientos infantiles confirmados por desnutrición en 2026

Hasta el 5 de septiembre, las autoridades sanitarias contabilizaron 32 muertes de menores de cinco años por desnutrición aguda en el territorio guatemalteco, una cifra idéntica a la registrada en el mismo período del año anterior.

Adicionalmente, los equipos técnicos evalúan 48 decesos ocurridos entre mayo y septiembre para determinar si la causa desencadenante fue la falta de alimento.

La concentración geográfica muestra un cambio relevante: en 2025 los decesos se repartieron en 14 departamentos, mientras que este año Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango agrupan el 69% de las muertes infantiles.

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Los datos oficiales revelan que el 87,5% de las víctimas fatales tenía menos de dos años de edad y que el 71,8% falleció en hospitales públicos.

Respecto a las causas clínicas, 17 menores padecían desnutrición aguda severa, seis mostraron cuadros de kwashiorkor y cuatro presentaron marasmo.

A pesar de que los registros acumulados de desnutrición aguda suman 15.038 casos en menores de cinco años —una disminución del 8,89% en comparación con 2025—, la tasa supera los 130 enfermos por cada 10.000 niños en áreas como Suchitepéquez, Sacatepéquez, Escuintla, Zacapa y Retalhuleu.

El plan de emergencia contempla el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición en 138 municipios priorizados por los daños agroclimáticos.

Las cuadrillas médicas realizarán búsquedas activas de casos en el ámbito comunitario, entregarán suplementos nutricionales, administrarán antiparasitarios y aplicarán esquemas de vacunación a madres y niños hasta finales de año, con la posibilidad de extender las intervenciones durante 2027 si persisten las condiciones climáticas adversas.

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