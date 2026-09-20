Salud

Alimentación emocional: por qué el estrés y las emociones pueden llevar a comer sin hambre y cómo abordarlo

La evidencia muestra que ciertos estados de ánimo pueden favorecer decisiones impulsivas frente a la comida, mientras que las estrategias de regulación, el registro de conductas y la atención clínica resultan claves cuando el patrón se vuelve persistente

Ilustración en acuarela de una mujer con las manos en la frente mirando una manzana verde colocada sobre un plato blanco.
La alimentación emocional aparece como respuesta a estados de ánimo y no al hambre física. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La comida puede ofrecer una pausa ante el malestar, pero ese alivio suele ser breve. La alimentación emocional describe el acto de comer como respuesta a estados de ánimo y no al hambre física. Se trata de un patrón frecuente que requiere atención cuando se convierte en la principal estrategia para regular lo que se siente.

El vínculo no se explica por una falta de voluntad. El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, un sistema que participa en la respuesta corporal ante las amenazas. En algunas personas, esa reacción se asocia con mayor apetito y con preferencia por productos de alta densidad energética. En otras, puede reducir la ingesta o llevar a saltear comidas.

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Una revisión y metaanálisis de 54 estudios, con 119.820 adultos sanos, halló una relación pequeña pero consistente entre estrés e incremento de la ingesta. Además, observó una mayor preferencia por alimentos considerados menos saludables y un menor consumo de opciones más nutritivas, aunque los resultados variaron entre participantes, de acuerdo al trabajo publicado en Health Psychology Review.

Infografía con una ilustración del cerebro y aparato digestivo conectados a alimentos, datos estadísticos y seis recuadros explicativos.
El estrés puede aumentar el apetito y favorecer la elección de alimentos de alta densidad energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emociones negativas favorecen decisiones centradas en la recompensa inmediata

Ansiedad, tristeza, aburrimiento o soledad pueden aumentar el atractivo de un alimento que promete gratificación rápida. Una revisión de 2026 en Nutrients plantea que el afecto negativo puede modificar el procesamiento de recompensas. Y disminuir el peso que la persona otorga a metas de salud más lejanas al elegir qué comer.

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Esa dinámica ayuda a entender por qué el alivio es inmediato, sin convertirlo en una explicación única para todos los casos.

MDPI señala que el estrés afectivo puede reducir el control inhibitorio y volver más llamativas las señales alimentarias. Identificar la emoción, contexto y momento previo a comer permite observar el patrón antes de intentar modificarlo.

Vista de perfil de una mujer joven tomando una porción de pastel de chocolate con un tenedor de un plato, frente a una nevera iluminada y abierta.
La ansiedad, la tristeza, el aburrimiento y la soledad pueden impulsar decisiones centradas en la recompensa inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer por emociones no equivale por sí solo a un trastorno alimentario

La alimentación emocional puede ocurrir de forma ocasional y no constituye, en sí misma, un diagnóstico. El trastorno por atracón implica episodios recurrentes de consumo de cantidad inusualmente grande en poco tiempo, acompañados por sensación de pérdida de control.

La bulimia nerviosa, por su parte, incluye conductas compensatorias posteriores, como vómitos autoinducidos, uso de laxantes o ejercicio excesivo.

La guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) advierte que el índice de masa corporal no debe usarse de manera aislada para decidir si una persona necesita tratamiento. Cambios rápidos de peso, restricción persistente, atracones, purgas, preocupación desproporcionada por el cuerpo o aislamiento social ameritan una evaluación clínica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Comer por motivos emocionales no constituye por sí mismo un trastorno alimentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas restrictivas pueden sostener el ciclo de culpa y sobreingesta

Tras un episodio de sobreingesta, algunas personas intentan compensar con reglas rígidas o con eliminación de grupos de alimentos.

Esa respuesta puede intensificar el hambre física y preocupación por comer, condiciones que facilitan una nueva pérdida de control. Por eso, las guías del NICE indican que, durante el tratamiento del trastorno por atracón, las dietas orientadas a bajar de peso pueden favorecer nuevos episodios.

Una mujer sostiene un tenedor y un cuchillo frente a un plato blanco con un trozo de carne y ensalada sobre una mesa de madera.
Los atracones recurrentes incluyen una sensación de pérdida de control sobre la ingesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática y metaanálisis de 2025 reunió 47 estudios y 6.729 participantes con sobrepeso u obesidad. Encontró que las intervenciones para la alimentación emocional se asociaron con una reducción de este patrón.

El análisis, publicado en el Journal of Human Nutrition and Dietetics, destacó herramientas vinculadas con el registro de conductas, revisión de metas y reflexión sobre valores. Aunque sus autores reclamaron más estudios para precisar qué componentes funcionan mejor.

Una persona con sudadera gris come pasta frente a varios platos y envoltorios sobre una mesa de madera.
Las conductas compensatorias pueden incluir vómitos autoinducidos, uso de laxantes o ejercicio excesivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento apunta a ampliar recursos para regular las emociones

La terapia cognitivo-conductual específica para trastornos alimentarios trabaja sobre los disparadores emocionales, los pensamientos asociados a la comida y regularidad de las comidas.

Para adultos con trastorno por atracón, el NICE recomienda primero programas de autoayuda guiada. Y, si no resultan adecuados o eficaces, terapia cognitivo-conductual grupal o individual.

Las intervenciones basadas en mindfulness, aceptación o regulación emocional pueden ser complementarias, pero no sustituyen una evaluación cuando hay atracones recurrentes, purgas, deterioro físico o malestar psicológico intenso.

Una actualización de 2025 de 54 estudios encontró que estos abordajes redujeron los atracones frente a controles sin tratamiento, aunque no mostraron una ventaja clara frente a otras intervenciones psicológicas.

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