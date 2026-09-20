El Buenos Aires Challenger celebra su undécima edición con una nueva generación de protagonistas y la historia de siempre

El certamen porteño se disputa del 20 al 27 de septiembre

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Es el primer escalón del éxito al que todos los argentinos quieren treparse, todos piensan en ganarlo, al menos, una vez en su carrera y, desde allí, comenzar a forjar su propio destino deportivo. Es el Buenos Aires Challenger, que vuelve a encontrarse con el tenis argentino y lo hará, una vez más, en el Racket Club, donde desde el 20 al 27 de septiembre se disputará la undécima edición de un torneo que, con el paso de los años, fue construyendo su propia historia y la de muchos tenistas argentinos que consiguieron ese primer impulso.

En esta temporada hay nombres conocidos, jugadores que llegan con experiencia en el circuito, jóvenes que buscan dar un paso adelante y una particularidad que se repite desde aquella primera edición: siempre hubo un argentino en la final.

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El cuadro principal tendrá como principales nombres al Top 100 Facundo Díaz Acosta y al marplatense Francisco Comesaña, dos jugadores que ya conocen lo que significa ganar este torneo, y también contará con la presencia de Federico Coria, Lucio Ratti, un joven con buena proyección en esta temporada, y Carlos María Zárate, quienes recibieron las tres invitaciones. Fede, además, llegará con una marca que lo distingue entre todos los otros participantes: ser el jugador que más partidos ganó en la historia del Buenos Aires Challenger, con 13 triunfos, y el primero en repetir finales consecutivas, en 2023 y 2024.

En esta edición habrá 17 campeones de certámenes de esta categoría, entre ellos tres campeones del propio torneo porteño, cinco que harán su primera aparición en el cuadro principal, y una propuesta que, además del tenis, vuelve a darle importancia a lo que sucede alrededor de las canchas. El patio gastronómico y comercial, el Kids Day, el hospitality corporativo y una final con música en vivo forman parte de una semana que busca reunir al deporte con una experiencia para toda la familia.

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La undécima edición será, como siempre, con entrada libre y gratuita para el domingo de la clasificación, mientras que el valor de las entradas para los días de competencia del cuadro principal arrancarán desde los $16.000 y pueden adquirirse a través de Ticketek. Es tal el interés que despierta este certamen que el atractivo supera lo deportivo para convertirse hasta un evento de encuentro social, con localidades agotadas para el sábado y el domingo de la final.

Lucio Ratti dirá presente en el tradicional certamen de Buenos Aires

La lista de jugadores que encabezarán el cuadro principal está liderada por Facundo Díaz Acosta y Francisco Comesaña, campeón de la edición 2024, y entre los nombres destacados también aparecen el boliviano Hugo Dellien, actual 140° del ranking, el español Pedro Martínez (145°), campeón del ATP de Chile 2022 y finalista en Kitzbühel 2021 y Estoril 2024, y dos de las promesas del tenis sudamericano, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (155°) y el peruano Gonzalo Bueno (172°).

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De los 32 participantes, 17 ya saben lo que es ser campeón de un certamen de esta categoría. Entre los más ganadores están Facundo Díaz Acosta, un Top 100 que ya lleva ganados 10 torneos, el último de ellos en San Marino, previo a su participación en el US Open, Hugo Dellien, que conquistó 16 Challengers y Pedro Martínez, quien logró levantar el trofeo en ocho ocasiones.

En total serán 15 los argentinos que formarán parte del cuadro principal: Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña, Genaro Alberto Olivieri, Guido Iván Justo, Alex Barrena, Juan Bautista Torres, Facundo Mena, Gonzalo Villanueva, Nicolás Kicker, Juan Estévez, Hernán Casanova, Renzo Olivo, Lucio Ratti, Carlos María Zárate y Federico Coria.

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Dentro de ese grupo hay tres jugadores que conocen particularmente bien la sensación de ser campeones en el Racket Club. Comesaña ganó la edición 2024, Kicker fue campeón en 2017 y Renzo Olivo se quedó con el título en 2016.

Pero también tendrá a cinco jugadores que tendrán su primera experiencia en el cuadro principal del Buenos Aires Challenger: Martínez, Ribeiro, Juan Estévez, Boscardin Dias y Roncadelli.

El torneo volverá a tener, además, un espacio que ya forma parte de su propuesta fuera de la cancha y otro para los niños, con el tradicional Kids Day, que se llevará a cabo hoy, domingo 20 de septiembre. Esta es una de las actividades que permite poner a los más chicos muy cerca de los protagonistas del torneo. Alumnos de diferentes escuelas de tenis tendrán la posibilidad de pelotear con los jugadores profesionales que participarán de la competencia, una experiencia que busca que el torneo también pueda ser vivido desde adentro por quienes recién están dando sus primeros pasos en el deporte.

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La final tendrá una propuesta especial. Antes del partido habrá un DJ en vivo y, una vez terminado el encuentro, llegará un sunset, también con música en vivo, para que los espectadores puedan prolongar la jornada y seguir disfrutando del espacio del torneo.

Como sucede todos los años, desde el lunes también estará disponible el sector de hospitality corporativo, pensado para acompañar la actividad del torneo y generar un espacio destinado a empresas e invitados.

En esta ocasión, el certamen estará promoviendo la campaña “Démosle Pelota al Autismo”, por lo que contará con un punto de recolección de pelotas de tenis en desuso, las que serán donadas a escuelas para insonorizar bancos y sillas, generando entornos más inclusivos para personas con hipersensibilidad sonora. Además, la organización realizará el cálculo de la huella de carbono, en un claro ejemplo de ser un certamen carbono neutro y continuará con su esfuerzo en concientizar bajo el lema: El reciclaje y la separación de residuos, un eje fundamental. Por este motivo, se capacitó al personal gastronómico sobre el impacto ambiental por la separación de residuos.

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Hay un dato que quizás explique mejor que ningún otro la relación del torneo con el tenis argentino, una constante que atraviesa las diez ediciones y que volverá a ponerse en esta undécima: todas las finales tuvieron, al menos, a un argentino buscando el título. Esto permitió que siete de ellos culminaron levantando el trofeo en la última jornada.

Durante el torneo, la pasión y la ansiedad por el triunfo ha llevado a encuentros intensos, que terminaron extendiéndose en el tiempo. El partido más largo de la historia del Buenos Aires Challenger también tiene a dos protagonistas argentinos y, justamente, las dos máximas figuras de esta edición. Fue en los cuartos de final de 2023, cuando Facundo Díaz Acosta derrotó a Francisco Comesaña por 7-6(5), 4-6 y 7-6(3), después de tres horas y 57 minutos de partido. Una batalla que quedó como el encuentro de mayor duración desde que comenzó el torneo.

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Andrea Collarini, el tenista con más participaciones en el torneo de Buenos Aires

La historia del certamen también puede medirse en cantidad de participaciones. Andrea Collarini es el jugador que más veces disputó el torneo, con diez apariciones. Renzo Olivo llegará a la décima participación en esta edición, mientras que Facundo Bagnis acumula ocho. Mientras que Federico Coria, Nicolás Kicker y Hugo Dellien sumarán este año esa cantidad.

Recapitulando, durante las primeras diez ediciones, el cuadro principal recibió a 143 tenistas de 32 nacionalidades diferentes. Algunos llegaron para dar sus primeros pasos, otros volvieron varias veces y unos pocos consiguieron dejar su nombre entre los campeones. Esa mezcla es parte de lo que hace a la historia del Buenos Aires Challenger.

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Buenos Aires vivirá una nueva experiencia de tenis profesional, con aire familiar, compartido con el buen gusto en un ambiente ideal para disfrutar de una jornada de deporte de alto nivel con buena gastronomía y música. La excusa seguirá siendo de qué lado de la red termina cayendo la última y caprichosa pelota amarilla que cumpla el sueño de un nuevo campeón.

Datos históricos

Los siete Campeones argentinos del Buenos Aires Challenger:

Renzo Olivo (2016)

Nicolás Kicker (2017)

Sebastián Báez (2021)

Juan Manuel Cerúndolo (2022)

Mariano Navone (2023)

Francisco Comesaña (2024)

Román Burruchaga (2025)

Jugadores con títulos Challengers

16: Hugo Dellien

10: Facundo Díaz Acosta

8: Pedro Martínez

7: Francisco Comesaña y Juan Pablo Varillas

6: Federico Coria

4: Nicolás Kicker y Facundo Mena

3: Renzo Olivo, Genaro Olivieri y Gonzalo Bueno

2: Alex Barrena, Puccinelli de Almeida y Juan Bautista Torres

1: Juan Carlos Prado Ángelo, Guido Justo y Franco Roncadelli

Jugadores con más participaciones

10 participaciones: Andrea Collarini

9 participaciones: Renzo Olivo (será la décima)

8 participaciones: Facundo Bagnis