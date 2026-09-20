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*El gol en contra de Licha Martínez

Lisandro Martínez protagonizó un gol en contra que abrió el marcador a favor de Fulham en el empate 1-1 ante Manchester United, por la quinta fecha de la Premier League, disputado en el estadio Craven Cottage de Londres, recinto inaugurado en 1896 y con una capacidad para 25.700 espectadores.

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En el primer tiempo, el partido se había mantenido sin goles, con Fulham como el equipo más incisivo. Gonzalo García remató dos veces desde el área y Josh King generó las jugadas más peligrosas del elenco local, mientras el United apenas inquietó con un cabezazo de Rashford.

El encuentro llegaba trabado hasta el minuto 63, cuando Fulham recuperó la pelota en campo rival tras un error en la salida del United. El defensor Calvin Bassey avanzó hasta el área y sacó un remate que el arquero Senne Lammens contuvo a medias. El rebote quedó largo y sin futbolistas locales cerca para definir. En su intento de despejar el peligro, Martínez tuvo mala fortuna ya que en el rebote la tocó de derecha y envió la pelota al fondo de su propio arco.

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Con este error, Licha Martínez llegó a tres goles en contra como jugador de Manchester United en la Premier League, una cifra que ningún otro futbolista alcanzó en la historia del club inglés.

Tras el 1-0 en contra, el equipo dirigido por Michael Carrick adelantó líneas y aumentó su exposición ofensiva en busca del empate. El partido se volvió friccionado, con faltas frecuentes desde el minuto 50, cuando Timothy Castagne recibió la primera amarilla del cotejo. Marcus Rashford y Bryan Mbeumo intentaron sin precisión, mientras Diogo Dalot remató de cabeza sin fortuna.

La igualdad llegó a los 89 minutos. Matheus Cunha conectó un remate de derecha desde fuera del área, tras una asistencia de Patrick Dorgu, y estableció el 1-1 definitivo que evitó una derrota más para el United. El árbitro añadió tres minutos de descuento y el marcador no volvió a modificarse.

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El historial entre ambos clubes había sido favorable al United, con 31 victorias en 43 enfrentamientos previos, frente a apenas cuatro triunfos de Fulham y ocho empates.

Manchester United llegó al cruce tras perder el clásico ante Manchester City y quedar eliminado de la EFL Cup ante Brighton en dieciseisavos de final.

Con el empate, el United sumó su quinto punto de la temporada y se ubica en el puesto 12 de la tabla, con una victoria, dos empates y dos derrotas en los cinco partidos disputados. Fulham, por su parte, quedó con dos unidades en el puesto 19, dentro de la zona de descenso.

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Luego de la fecha FIFA, el Manchester United enfrentará a Tottenham como local el sábado 10 de octubre, tras la pausa por la fecha FIFA, en un partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League. Ese mismo día, Fulham visitará a Ipswich Town en busca de su primera victoria en el campeonato.