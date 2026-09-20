Misión internacional exige a Honduras cumplir fallos de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna

Una delegación internacional pidió al Estado hondureño cumplir cuatro sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con derechos territoriales de comunidades garífunas. (FOTO: La Jornada)

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Una Delegación Internacional de Solidaridad pidió este sábado al Estado de Honduras acelerar el cumplimiento de cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas del Caribe hondureño.

Las resoluciones corresponden a Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, ambas de 2015; San Juan, de 2023; y Cayos Cochinos, de 2025, notificada en 2026. Las cuatro reconocen violaciones a distintos derechos colectivos y territoriales y obligan al Estado a adoptar medidas de reparación.

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El reclamo internacional ocurre mientras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) mantienen desde hace más de un mes un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

Aunque cada expediente tiene hechos propios, las cuatro sentencias comparten un eje: la protección de la propiedad colectiva y del territorio tradicional de las comunidades garífunas.

En el caso de San Juan, la Corte determinó que Honduras incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar el territorio, además de no garantizar plenamente su uso y goce ni la participación de la comunidad en decisiones que la afectaban.

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OFRANEH mantiene un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir cumplimiento de los fallos internacionales. (FOTO: La Jornada)

En Triunfo de la Cruz, el tribunal analizó problemas vinculados con ventas de tierras, ampliación urbana, proyectos turísticos y decisiones sobre áreas protegidas dentro de territorios reclamados por la comunidad.

Punta Piedra también obtuvo sentencia en 2015, y el Estado incluso creó posteriormente una comisión intersectorial encargada de coordinar el cumplimiento de esos fallos junto con el de San Juan.

La misión internacional pidió que Honduras avance en el saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales, de modo que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos sobre esos territorios.

También cuestionó que intereses privados puedan imponerse sobre derechos colectivos ya reconocidos internacionalmente.

Ese señalamiento corresponde a la delegación y a organizaciones acompañantes; establecer si existe favorecimiento ilegal a actores privados requiere evidencia y decisiones de las autoridades competentes.

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Efectivos policiales uniformados y equipados con escudos transparentes que llevan la palabra POLICIA permanecen alineados sobre la arena en una zona de playa. Los agentes portan cascos y chalecos mientras se mantienen agrupados en el área.

El caso de Cayos Cochinos agregó una dimensión más reciente.

La Corte IDH determinó que Honduras vulneró derechos de la comunidad al adoptar decisiones sobre el área protegida, planes de manejo, actividades pesqueras y producciones televisivas sin garantizar adecuadamente una consulta previa, libre e informada.

La situación volvió a tensarse en septiembre con denuncias de intentos de desalojo de miembros de la comunidad que protestaban en el archipiélago.

La Corte incluso emitió el 11 de septiembre de 2026 una nueva resolución conjunta relacionada con medidas provisionales y supervisión del cumplimiento de las cuatro sentencias garífunas contra Honduras.

La coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda, aseguró que el campamento frente al Poder Judicial continuará de forma indefinida.

Según su versión, las comunidades han presentado decenas de acciones judiciales sin obtener las respuestas que esperan y enfrentan procesos que califican como criminalización y persecución.

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Esas acusaciones representan la posición de OFRANEH y no equivalen por sí mismas a conclusiones judiciales sobre la actuación de las instituciones o de funcionarios específicos.

Un grupo de agentes policiales equipados con cascos y escudos transparentes se encuentra desplegado en una zona con vegetación tropical y palmeras. La grabación muestra a los efectivos formados en fila en la zona de Cayos Cochinos.

Uno de los puntos centrales del conflicto es que una sentencia internacional no se cumple únicamente mediante su reconocimiento formal.

Las reparaciones pueden exigir titular tierras, sanear registros, investigar hechos, garantizar consulta previa, evitar nuevas afectaciones y adoptar medidas institucionales de no repetición, dependiendo de cada expediente.

Honduras ya cuenta con una estructura estatal para coordinar parte de ese cumplimiento, pero la persistencia de reclamos muestra que las comunidades consideran insuficiente el avance alcanzado hasta ahora.

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El desafío ya no está en determinar si existen obligaciones internacionales: las cuatro sentencias ya lo establecieron. La discusión es cuánto ha cumplido Honduras, qué reparaciones continúan pendientes y qué medidas deberá adoptar para que esos derechos se traduzcan en control efectivo y seguro sobre los territorios.