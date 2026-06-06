Salud

Los 5 ejercicios explosivos que favorecen la potencia física y el rendimiento atlético

Las rutinas que combinan fuerza y gestos rápidos ganan terreno por su aporte en velocidad, coordinación y capacidad funcional, con beneficios que se trasladan del gimnasio a disciplinas como el running, el fútbol o el básquet

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Hombre caucásico en ropa deportiva negra haciendo un box jump sobre una caja de madera en un gimnasio con paredes de ladrillo, ventanas y equipos.
Los ejercicios explosivos se consolidaron como una estrategia de entrenamiento para aumentar la potencia y lograr un rendimiento físico equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas con ejercicios explosivos se han consolidado como una estrategia principal para quienes desean lograr un rendimiento físico equilibrado y aumentar la potencia en sus entrenamientos.

Según GQ, estos movimientos consisten en generar la máxima fuerza en el menor tiempo posible y permiten desarrollar velocidad, coordinación y capacidad atlética. La técnica adecuada es fundamental para obtener los beneficios y reducir riesgos.

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Incorporar los ejercicios explosivos a la rutina de entrenamiento favorece la diversidad e impulsa habilidades como la potencia, la velocidad y la coordinación. De acuerdo a GQ, estos movimientos ayudan a mejorar el rendimiento no solo en el gimnasio, sino también en disciplinas como running, deportes de raqueta, fútbol y básquet.

La clave de la explosividad está en producir una gran fuerza en muy poco tiempo. Esta capacidad es esencial para realizar saltos elevados, reaccionar rápidamente y cambiar de dirección de manera eficiente, aspectos cruciales para quienes aspiran a un desempeño atlético destacado.

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1. Kettlebell swings, el impulso de la potencia

Una mujer vestida con ropa deportiva oscura realiza un swing con kettlebell en la fase baja del movimiento dentro de un gimnasio con paredes de ladrillo.
El kettlebell swing es un ejercicio fundamental y polivalente dentro de las rutinas de fitness (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kettlebell swing es un ejercicio fundamental y polivalente, frecuente en las rutinas de deportistas y aficionados al fitness. Su ejecución requiere impulsar la cadera para elevar la kettlebell y fortalecer la cadena posterior del tren inferior.

Resulta imprescindible mantener la espalda recta y el core firme durante todo el movimiento. GQ subraya la importancia de no arquear la espalda para evitar lesiones y asegurar la máxima eficacia del ejercicio.

2. Clean con barra para todo el tren inferior

El clean con barra es uno de los movimientos clave para quienes buscan trabajar el tren inferior con intensidad. El ejercicio comienza con las caderas hacia atrás, las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda recta para tomar la barra.

Consiste en levantar la barra cerca del cuerpo hasta la mitad del muslo, impulsar la cadera hacia adelante y girar los codos para llevar la barra a las clavículas. Aunque su ejecución presenta cierta dificultad, GQ indica que los resultados justifican el esfuerzo en dominar la técnica.

3. Saltos de profundidad para mayor explosividad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los saltos de profundidad, incluidos en la pliometría, permiten potenciar la fuerza vertical de manera sencilla y eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los saltos de profundidad, incluidos en la pliometría, permiten potenciar la fuerza vertical de manera sencilla y eficaz. Se inicia desde un step o cajón, saltando hacia el suelo y absorbiendo el impacto con la flexión de rodillas.

En el momento de tocar el suelo, es necesario rebotar de inmediato y ejecutar un salto vertical máximo. GQ advierte que una técnica correcta es fundamental para prevenir lesiones y obtener el mayor beneficio de este ejercicio explosivo.

4. Saltos al cajón para desarrollar el impulso vertical

Los saltos al cajón se han convertido en un elemento habitual en rutinas atléticas por su simplicidad y eficiencia. El movimiento consiste en tomar impulso con la cadera para saltar sobre un cajón, asegurándose de aterrizar con rodillas y caderas flexionadas.

Esta variante mejora considerablemente el impulso vertical y fortalece la capacidad de salto útil en otros deportes. Para GQ, es fundamental respetar una progresión gradual en la altura del cajón y realizar el ejercicio con técnica adecuada.

5. Saltos de skaters para coordinación y agilidad

Persona con camiseta gris y leggings negros realizando un salto de skater en el aire dentro de un gimnasio. El suelo es de goma y hay equipos de ejercicio al fondo.
El salto de skaters es un ejercicio lateral que mejora la coordinación de los pies y la explosividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto de skaters es un ejercicio lateral que perfecciona la coordinación de los pies y mejora la explosividad. Comienza impulsándose con un pie para saltar hacia el costado opuesto, aterrizando suavemente antes de repetir el salto con la otra pierna.

Este movimiento fomenta la agilidad y el equilibrio, convirtiéndolo en una opción relevante para quienes desean rutinas dinámicas y completas. De acuerdo con GQ, la transición fluida entre saltos resulta clave para optimizar sus beneficios.

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