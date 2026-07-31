Cómo practicar pliometría, el ejercicio que ayuda a mejorar fuerza, velocidad y agilidad

El entrenamiento pliométrico combina fuerza muscular y resistencia cardiovascular en una rutina de alta intensidad (Freepik)

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Saltar, aterrizar y volver a impulsarse. La pliometría rompe con la monotonía del gimnasio y desafía al cuerpo con movimientos que combinan fuerza muscular y resistencia cardiovascular en una sola rutina de alta intensidad.

Esta técnica, basada en el ciclo de estiramiento y contracción muscular, se posiciona como una alternativa para quienes buscan elevar su nivel de condición física más allá de los ejercicios convencionales, según explica Cleveland Clinic en un informe a cargo del médico especialista en medicina deportiva Dominic King.

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La clave está en estirar rápidamente el músculo para contraerlo inmediatamente con fuerza, una secuencia que permite liberar mucha energía en pocos segundos. “La pliometría es como cargar y soltar un resorte”, ilustró King en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic. “Si tomás un resorte, lo empujás completamente hacia abajo y lo soltás, eso es el ciclo de estiramiento y contracción”, agrega.

Según el médico, este tipo de movimiento ocurre en la vida cotidiana de forma natural e involuntaria. “Si tropezás y podés agarrarte rápido antes de caer, ahí hay movimiento pliométrico”, señaló King, lo que ilustra la funcionalidad práctica de este entrenamiento más allá del ámbito deportivo competitivo.

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La pliometría se basa en el ciclo de estiramiento y contracción muscular para liberar energía en pocos segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ejercicios incluye la pliometría

Entre los ejercicios recomendados por Cleveland Clinic figuran los saltos de sentadilla, los saltos a cajón, los saltos de patinador, el salto a la cuerda con doble giro, los fondos de pared explosivos y los burpees.

En todos los casos, el componente diferenciador es la fase explosiva del movimiento. Un ejemplo claro es la flexión de brazos en la que las manos se despegan del suelo —e incluso se llega a aplaudir en el aire— antes de volver a la posición inicial.

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En los saltos de sentadilla, la clave está en la proyección vertical: “Cuando subís de la sentadilla, alargá los músculos y mantené el cuerpo recto, casi como si fuera una flecha o un cohete despegando”, instruyó King.

Los burpees integran plancha alta, flexión de brazos y salto vertical en una secuencia que Cleveland Clinic considera avanzada dentro de la pliometría (Freepik)

Para los saltos a cajón, la institución recomienda usar una superficie elevada, firme y que no se desplace, como una caja de espuma pliométrica o una escalera. El aterrizaje debe realizarse con las rodillas alineadas sobre los pies para absorber el impacto y reducir el riesgo de lesiones. Los saltos de patinador, en tanto, trabajan la lateralidad y el equilibrio al exigir desplazamientos rápidos de un pie al otro en sucesión continua.

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Los burpees, considerados uno de los ejercicios más completos y avanzados de esta disciplina, integran plancha alta, flexión de brazos y salto vertical en una secuencia continua.

Los efectos del entrenamiento pliométrico en el cuerpo

Los beneficios registrados por Cleveland Clinic incluyen el aumento de la potencia y la velocidad, el fortalecimiento muscular y del tejido conectivo, la mejora del tiempo de reacción y la coordinación, y una mayor eficiencia general del movimiento.

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“Para los atletas, la pliometría es la base del rendimiento. Los ayuda a saltar más alto, correr más rápido y cambiar de dirección con mayor eficacia”, afirmó King. La modalidad también actúa como puente entre la musculación y el ejercicio aeróbico.

Los beneficios de la pliometría incluyen más potencia, velocidad, coordinación, tiempo de reacción y fortalecimiento muscular y del tejido conectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El entrenamiento de fuerza fortalece los músculos y el cardio genera resistencia con el tiempo. La pliometría fusiona esos dos conceptos en movimientos rápidos e intensos”, explica el especialista.

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Recomendaciones para practicarla con seguridad

Cleveland Clinic recomienda limitar la práctica a una o dos sesiones semanales, especialmente al inicio, y realizarla inmediatamente después del calentamiento, cuando la energía está en su punto más alto.

Las caídas deben ser silenciosas y controladas, aterrizando sobre la parte delantera del pie, y la técnica debe priorizarse por encima de la velocidad o la cantidad de repeticiones.

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Ante cualquier señal de dolor —no de simple incomodidad— la recomendación es interrumpir el ejercicio y consultar con un especialista en medicina deportiva. “Cierta incomodidad es esperable, pero si sentís que estás empujando a través del dolor, pará y dejanos ver qué está pasando”, advirtió King.