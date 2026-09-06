Qué le sucede al cuerpo cuando se come una sola vez al día y cuáles son los riesgos

La dieta OMAD concentra toda la alimentación del día en una sola comida y mantiene un ayuno de unas 23 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alimentación reducida a una única ingesta diaria ganó visibilidad entre figuras públicas como Bruce Springsteen, Naomi Campbell y Brooke Shields, quienes recurren a este esquema para conservar una apariencia delgada.

La práctica, conocida como OMAD (One Meal A Day o comer una sola vez al día), propone concentrar todos los alimentos del día en una ventana aproximada de una hora y mantener un ayuno durante las 23 restantes.

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En su análisis, The Telegraph consultó a las nutricionistas April Morgan y Jenna Hope, quienes detallaron los posibles efectos de esta estrategia sobre el peso, la masa muscular, la energía y la disponibilidad de nutrientes. Las especialistas también señalaron algunos riesgos asociados con una restricción alimentaria tan prolongada.

Cómo funciona la dieta OMAD

La característica principal de este régimen consiste en concentrar la alimentación diaria en una sola comida. Durante el período de ayuno se pueden consumir agua, infusiones, té negro y café negro sin azúcar ni leche, ya que no aportan calorías. Morgan explicó que la ingesta se concentra en una ventana de una hora, seguida por unas 23 horas sin alimentos.

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La dieta OMAD permite consumir agua, infusiones, té negro y café negro sin azúcar durante el ayuno para sostener la hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación adquiere especial importancia durante ese período. Hope recomendó beber suficiente líquido, mientras Morgan planteó comenzar el día con agua e infusiones y reservar la comida para más tarde. Según la especialista, mantener un horario estable facilita completar el período de ayuno.

En cuanto al contenido de esa única ingesta, Hope señaló que debería aportar entre 1.200 y 1.400 calorías como mínimo, con el objetivo de incorporar una variedad suficiente de micronutrientes. También resulta necesario variar los alimentos para evitar una alimentación demasiado limitada.

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Cuánto peso se puede perder en un mes

El descenso depende del peso inicial y de la cantidad de calorías consumidas. Hope explicó que seguir esta dieta no garantiza una reducción de peso si la única comida contiene suficientes calorías para cubrir las necesidades diarias.

La evidencia científica sugiere que los esquemas de ayuno intermitente pueden ayudar a reducir el peso y la grasa corporal, aunque no necesariamente ofrecen ventajas claras frente a una restricción calórica convencional.

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Los estudios sobre ayuno intermitente muestran resultados similares a los de otras estrategias para reducir calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión y metaanálisis publicados en 2025 concluyó que, en adultos con sobrepeso u obesidad, estos protocolos reducen peso, masa grasa y circunferencia de cintura, con resultados en general comparables a otras dietas hipocalóricas.

A partir de los ejemplos analizados por The Telegraph, una mujer británica promedio de 73 kilos y 1,63 metros podría perder alrededor de medio kilo por semana si consume una comida diaria de al menos 1.200 calorías. En el caso de un hombre promedio de 86 kilos y 1,75 metros, la estimación alcanza aproximadamente un kilo semanal.

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En un período de cuatro semanas, esos cálculos equivaldrían a unos 2 kilos en mujeres y 4 kilos en hombres. El medio británico también señaló que reducir todavía más la cantidad ingerida podría acelerar el descenso, aunque Hope advirtió sobre la importancia de evitar una reducción drástica de las calorías.

Las expertas estimaron que una mujer promedio podría perder unos 2 kilos en un mes con la dieta OMAD y un hombre promedio alrededor de 4 kilos (Freepik)

El peso corporal tampoco es el único aspecto que puede modificarse. Una restricción alimentaria intensa puede favorecer la pérdida de masa muscular magra, especialmente cuando la cantidad de comida resulta demasiado pequeña.

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Sin embargo, el posible impacto sobre la masa muscular sigue siendo un punto de debate. Un estudio halló que, a corto plazo y con la ingesta de proteína igualada, el ayuno intermitente no redujo la síntesis de proteína muscular frente a otras estrategias dietarias, aunque los autores advirtieron que todavía falta evidencia sobre sus efectos prolongados.

Los posibles beneficios

Entre los efectos atribuidos a esta modalidad aparecen una mayor utilización de grasa como combustible, más tiempo disponible al eliminar varias comidas y posibles mejoras en la concentración.

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Morgan también relacionó el ayuno con procesos celulares como la autofagia, que según explicó, comienza después de períodos prolongados sin ingerir alimentos.

El ayuno prolongado de la dieta OMAD fue vinculado por una especialista con la autofagia, la función cognitiva y el descanso intestinal, aunque la respuesta varía según la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló que algunas investigaciones vinculan el ayuno con una mejor función cognitiva y una mayor neuroplasticidad. En el ámbito digestivo, sostuvo que períodos sin comer podrían darle tiempo al intestino para descansar y recuperarse.

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La respuesta puede variar considerablemente entre personas. Hope consideró que algunos hombres de mediana edad podrían encontrar útil este esquema para controlar el peso.

También mencionó que determinadas personas con prediabetes o diabetes en etapas iniciales podrían recurrir a una sola comida diaria bajo asesoramiento profesional personalizado.

Riesgos de comer una sola vez al día

La principal dificultad señalada por las especialistas consiste en cubrir las necesidades nutricionales con una sola ingesta. Hope advirtió que esta limitación puede favorecer deficiencias nutricionales, acompañadas por debilidad muscular, irritabilidad, cabello y uñas quebradizos y fatiga.

La reducción de masa muscular representa otra preocupación. Morgan destacó el papel metabólico de este tejido y señaló que su disminución natural con la edad puede contribuir a problemas como fragilidad y caídas.

Las especialistas advirtieron que comer una sola vez al día puede dificultar la cobertura de nutrientes y aumentar el riesgo de fatiga, irritabilidad y pérdida de masa muscular (Freepik)

Hope también expresó especial cautela respecto de las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia, debido a los posibles efectos del ayuno prolongado sobre el sistema endocrino femenino.

Otras revisiones recientes también señalaron que planes extremos como OMAD pueden resultar difíciles de sostener en el tiempo y aumentar el riesgo de una alimentación insuficiente en nutrientes si la única comida del día no está cuidadosamente planificada.

Qué debería incluir la única comida

Para concentrar suficientes nutrientes, Hope propuso distribuir el plato en partes: proteínas magras como pollo, salmón o tofu; carbohidratos complejos como quinoa, batata o arroz integral; verduras sin almidón, entre ellas brócoli y coliflor; y fuentes de grasas saludables como palta, hummus o mantequilla de frutos secos.

La única comida de la dieta OMAD debería incluir proteínas magras, carbohidratos complejos, verduras y grasas saludables, mientras se recomiendan ejercicios suaves y no entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de la actividad física, Morgan considera adecuados ejercicios suaves como caminar, nadar, yoga y pilates, mientras desaconseja el entrenamiento de fuerza durante este régimen por las dificultades para recuperar los músculos con una ingesta tan restringida.