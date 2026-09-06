Karina Mazzocco apostó por un radical cambio de look y causó sensación con el resultado final: el video

A poco tiempo de conocerse su incorporación al certamen culinario, Karina Mazzocco dejó su cabellera castaña y apostó por un rubio total (Instagram)

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Karina Mazzocco atraviesa una etapa de transformaciones que van mucho más allá de lo profesional. En los últimos días, la exconductora de A la tarde (América) decidió renovar por completo su imagen y sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical. Esto ocurrió justo en el momento en que se prepara para sumarse a la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Entre desafíos laborales y nuevas apuestas personales, Mazzocco eligió documentar cada paso de su proceso de reinvención y mostrar su rotundo cambio de look.

La conductora compartió la transformación a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el paso a paso de su visita a la peluquería. “Yo acá llegué sabiendo que el pelo se me va a cortar un poquito porque yo quiero llegar al rubio más blanco posible”, anticipó Karina en un video, enfundada en una bata negra y acompañada de su estilista de confianza. El detrás de escena mostró la complicidad entre ambos y la importancia de planificar cada detalle antes de avanzar con el cambio.

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El reto no era menor: antes de empezar con la decoloración, el especialista explicó la necesidad de cuidar la fibra capilar, especialmente en cabellos finos y más vulnerables ante los procesos químicos. Ambos conversaron sobre las opciones y los riesgos, y Karina se mostró entusiasmada de poder renovar su imagen y probar algo distinto.

El antes y después de la condcutora luego de pasar por las manos de su estilsita de confianza (Captura de video)

El color elegido fue uno de los grandes protagonistas de la transformación. Karina dejó atrás el caramelo que la acompañó durante mucho tiempo y apostó por un “rubio manteca”, una tonalidad cálida, cremosa y luminosa que aporta suavidad y movimiento. El resultado no fue un rubio uniforme, sino una combinación de matices vainilla, crema y manteca, que generan profundidad y brillo, y permiten mantener la luminosidad sin perder dimensión. Para completar el look, Leo Leiva le sugirió que se inclinara por un Long Bob, un corte moderno y versátil que lleva la base a la altura de las clavículas.

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El cambio de look no pasó desapercibido: la publicación de Karina superó los 144 mil me gusta y recibió una avalancha de comentarios y halagos. “Me encanta. Los cambios renuevan la energía”; “Ay Dios, es tan diosa”; “La más hermosa del mundo”; “Nunca imaginé que Karina podía quedar MÁS LINDA de lo que ya es”; “Me encanta el cambio”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios, celebrando la decisión de la conductora de apostar una vez más por su bienestar y su autoestima.

Pero los cambios recientes de Mazzocco no se limitaron a lo estético o lo superficial. En mayo pasado, la conductora sorprendió a sus seguidores al compartir, con total naturalidad y honestidad, los detalles de una pequeña cirugía estética a la que se sometió. “Me achiqué los lóbulos de las orejas”, contó en un video que rápidamente se viralizó en redes, y detalló cómo se sintió durante el procedimiento y en la recuperación. “Fue una cirugía muy sencilla, pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz”, relató, dejando en claro que la decisión fue completamente personal.

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Frente a la cámara, Karina Mazzocco contó la pequeña intervención quirúrgica que llevó adelante y expresó su felicidad ante los resultados (Instagram)

Sin buscar ocultar nada, Karina explicó que solo necesitó una crema específica para el post operatorio y que estaba “muy pero muy feliz” con el resultado. Su honestidad y su forma de abordar el tema fueron bien recibidas por el público, que la apoyó con mensajes llenos de cariño y comprensión. “Sos perfecta”; “Quedó súper”; “Si la hace feliz y puede, está perfecta”; “Me alegro mucho”; “Bellísima, Kari”, escribieron sus seguidores, celebrando el gesto de mostrarse auténtica y satisfecha con sus elecciones.

El presente de Karina es, sin dudas, un reflejo de su capacidad para reinventarse, tanto en lo profesional como en lo personal. En plena preparación para sumarse a MasterChef Celebrity, la conductora no solo se anima a desafiarse en la cocina, sino que también inspira a otros a apostar por los cambios y a vivirlos con alegría y confianza. Entre nuevos proyectos, cambios de look y pequeñas transformaciones, reafirma que el verdadero secreto está en animarse a ser una misma, sin miedo al qué dirán y con la certeza de que cada etapa es una oportunidad para volver a empezar.

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